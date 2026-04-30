最強蘋果手搖杯回歸！可不可富士蘋果系列5/5回歸開賣，蘋果茶花烏龍清新開喝。

可不可熟成茶行蘋果珍寶系列回歸，主打蘋果麗春蘋果春芽等新品與現折10元優惠，編輯張人尹表示，初夏手搖市場再掀蘋果風潮。

睽違兩年，可不可蘋果系列再次回歸！可不可熟成茶行選在初夏推出全新「蘋果珍寶系列」，以富士蘋果為主打，透過不同茶底搭配打造不同的蘋果茶飲層次，蘋果搭配紅茶、綠茶、烏龍及厚乳，讓整體風味更有變化。同時可不可也推出新品「單杯現折10元」限定優惠，挑戰蘋果手搖杯新歡。



▲可不可熟成茶行推出蘋果珍寶系列回歸，以富士蘋果搭配紅茶綠茶烏龍與厚乳打造多層次風味。（攝影：張人尹）



▲可不可熟成茶行睽違兩年再推蘋果系列，以不同茶底變化帶出初夏清爽手搖新選擇。（攝影：張人尹）

四款蘋果新品茶底變化一次看

▲可不可熟成茶行推出蘋果麗春蘋果春芽蘋果茶花烏龍與蘋果春芽厚乳4款新品，各自呈現不同茶感層次。（攝影：張人尹）

限時現折10元首週優惠開喝

▲可不可熟成茶行推出蘋果珍寶系列首週優惠，2026/05/05-2026/05/11單杯現折10元。（攝影：張人尹）

可不可熟成茶行 蘋果珍寶系列

可不可熟成茶行此次推出4款富士蘋果系列新品，搭配不同茶底展現差異。其中主打款「蘋果麗春」結合麗春紅茶帶出花香層次，「蘋果春芽」搭配台灣綠茶呈現清爽調性，「蘋果茶花烏龍」則融合茶花香氣與果酸。如果是奶茶控，則推薦喝「蘋果春芽厚乳」，在其中加入厚乳增添滑順口感。配合新品上市，可不可熟成茶行同步推出期間限定優惠，從2026/05/05-2026/05/11，只要到全台門市購買「蘋果珍寶系列」任一飲品，即可享單杯現折10元優惠。本次優惠僅限現場或電話自取，每筆訂單最多折抵2杯，讓飲料控趁著初夏一起揪團喝杯蘋果手搖杯。上市日期： 2026/05/05（二）販售系列： 蘋果麗春、蘋果春芽、蘋果茶花烏龍、蘋果春芽厚乳





限時優惠活動 活動期間： 5/05(二) - 5/11(一) 活動內容： 任選「蘋果珍寶系列」享單杯折 $10 優惠。 注意事項： 優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送。 每筆訂單限折扣2杯。



