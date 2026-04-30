最強蘋果手搖杯回歸！可不可富士蘋果系列5/5回歸開賣，蘋果茶花烏龍清新開喝。

可不可熟成茶行蘋果珍寶系列回歸，主打蘋果麗春蘋果春芽等新品與現折10元優惠，編輯張人尹表示，初夏手搖市場再掀蘋果風潮。
睽違兩年，可不可蘋果系列再次回歸！可不可熟成茶行選在初夏推出全新「蘋果珍寶系列」，以富士蘋果為主打，透過不同茶底搭配打造不同的蘋果茶飲層次，蘋果搭配紅茶、綠茶、烏龍及厚乳，讓整體風味更有變化。同時可不可也推出新品「單杯現折10元」限定優惠，挑戰蘋果手搖杯新歡。
四款蘋果新品茶底變化一次看可不可熟成茶行此次推出4款富士蘋果系列新品，搭配不同茶底展現差異。其中主打款「蘋果麗春」結合麗春紅茶帶出花香層次，「蘋果春芽」搭配台灣綠茶呈現清爽調性，「蘋果茶花烏龍」則融合茶花香氣與果酸。如果是奶茶控，則推薦喝「蘋果春芽厚乳」，在其中加入厚乳增添滑順口感。
限時現折10元首週優惠開喝配合新品上市，可不可熟成茶行同步推出期間限定優惠，從2026/05/05-2026/05/11，只要到全台門市購買「蘋果珍寶系列」任一飲品，即可享單杯現折10元優惠。本次優惠僅限現場或電話自取，每筆訂單最多折抵2杯，讓飲料控趁著初夏一起揪團喝杯蘋果手搖杯。
可不可熟成茶行 蘋果珍寶系列上市日期： 2026/05/05（二）
販售系列： 蘋果麗春、蘋果春芽、蘋果茶花烏龍、蘋果春芽厚乳
限時優惠活動
活動期間： 5/05(二) - 5/11(一)
活動內容： 任選「蘋果珍寶系列」享單杯折 $10 優惠。
注意事項：
優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送。
每筆訂單限折扣2杯。