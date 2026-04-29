平溪一日遊放空小旅行！十分瀑布夏季延長開放，平溪鐵道順遊玩。

十分瀑布夏季延長開園一小！搭配全新完工的無障礙友善步道，親子與長輩都能輕鬆飽覽彩虹美景。編輯 鄭雅之表示：好久沒來趟鐵道之旅了，連假就去舒壓一下！

喜歡大自然的朋友趕快看過來，新北超夯景點十分瀑布要在夏天延長！為了讓大家在白天多玩一會兒，新北市觀旅局宣布從5月1日到9月30日止，特別將關園時間延長到下午6時，讓大家有更多機會在噴湧的水霧中捕捉夢幻彩虹。這個被譽為台灣尼加拉瀑布的景點，水勢磅礡且景色壯麗，規劃一日遊，時間都變得更彈性且充裕。

▲十分瀑布夢幻彩虹美景，夏季延長開放必拍打卡點。 ▲台灣尼加拉瀑布「十分瀑布」壯闊全景，平溪線一日遊首選推薦。





零階梯友善步道全齡同樂

想要帶爸媽或小小孩出門最怕遇到陡峭的階梯，不過現在來十分旅遊真的輕鬆超多。園區近年特別優化了長達400公尺的十分友善步道，今年初更把最後一哩路的坡道銜接完成。這條步道全程都沒有樓梯，不論是推嬰兒車的親子族，或是使用輪椅的長輩，只要從遊客中心步行15分鐘，就能平順地抵達觀景台近距離感受大自然的洗禮，真正實現全家大小都能輕鬆親近山林的旅遊夢想。

▲全新十分友善步道完工，推車輪椅也能輕鬆出遊。





平溪線鐵道順遊推薦

來到這兒當然不能只看瀑布就走，十分老街那一邊吃一邊看火車進站的景象絕對是必拍。編輯私心推薦一定要試試超人氣的溜哥雞翅包飯，或是到榕樹下喝碗暖心的米粉湯。如果想避開人潮，可以搭火車多坐幾站到嶺腳或菁桐，找間隱身鐵道邊的文青咖啡廳，像是羊水咖啡或是與路咖啡，在那裡喝杯拿鐵配上懷舊的礦工文化景緻，這才是生活感十足的平溪線深度小旅行。

▲十分老街火車門前過奇景，體驗平溪鐵道山城風情。





十分瀑布夏季延長 活動資訊

實施期間： 5月1日至9月30日

入園時間： 09時至18時（17時30分最後入園）。





平溪線鐵道推薦順遊與美食

必吃小吃： 溜哥燒烤雞翅包飯、花媽爆漿臭豆腐、榕樹下米粉湯。

文青午茶： 羊水咖啡（嶺腳站）、與路咖啡（大華站）。

拍照秘境： 靜安吊橋、望古瀑布、菁桐石底大菁採煤遺跡。





療癒小旅行推薦！

推薦閱讀：東門站新地標！藏在巷弄「光在錦町」日式老宅，串連榕錦時光打造文青秘境。

推薦閱讀：濱海秘境在新竹！ 香山一日遊攻略，打卡賞蟹步道、海景堤防，無名甜點必收。

推薦閱讀：吉伊卡哇熱氣球登台！台東鹿野一日遊，梅花鹿公園、高台美景順遊必看。