台北萬豪酒店INGE'SBar&Grill憑藉造價百萬的夢幻烤爐，在世界牛肋排日之際再次突破直火料理邊界。資深編輯李維唐指出，這次盛典不僅是食材的展現，更是一次對1980年代美式醃漬工藝與當代韓風的深度致敬，主廚透過反覆靜置與炭烤的繁瑣工序，精準定義了頂級牛排該有的焦香與多汁。

為饗全球牛排愛好者共同慶祝的年度盛事「世界牛肋排日」，台北萬豪酒店20樓的高空景觀餐廳INGE'SBar&Grill，即日起至2026年6月30日止，特別呈獻期間限定的「世界牛肋盛典」。這場饗宴由具備近25年豐厚資歷的主廚徐正育親自操刀，將當代韓式風味與美國1980年代經典的醃製炭烤風格結合，在擁有270度環景視野的城市天際線下，為老饕們帶來一場視覺與味覺雙重激盪的頂級感官盛宴。

▲台北萬豪響應世界牛肋排日，即日起至6月30日推出兩款頂級直火炭烤牛排。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



雙夢幻烤爐直火淬煉出極致酥脆與肉香

INGE'SBar&Grill之所以能在頂級牛排界占有一席之地，關鍵在於其配備了業界罕見的夢幻雙烤爐系統。其中造價近400萬元的Grillworks炭火烤爐，具備同時進行炭烤與煙燻的強大功能，賦予食材迷人的木燻香氣，而另一台被譽為「超級烤箱」的MontagueGrill，則能瞬間加熱至攝氏1000度的高溫，迅速鎖住肉汁並強化表層的酥脆感。主廚徐正育特別強調，掌握火候與時間是牛排美味的核心，透過直火炭烤、靜置，再反覆回烤3至4次的精細工法，方能成就外皮焦香誘人、內裡柔嫩多汁的完美口感，確保每一口都能品嚐到肉汁均勻分布的極致層次。

▲台北萬豪酒店 20 樓高空景觀餐廳 INGE'S Bar & Grill 擁有造價近四百萬的 Grillworks 炭火烤爐。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

韓味BULGOGI帶骨牛小排：12小時醃漬的甜潤與辛香

本次盛典推出的「韓味BULGOGI帶骨牛小排」，選用美國Prime等級的頂級肉質，將韓式料理精髓注入西式炭烤。主廚運用韓式醬油、韓式辣椒醬、蘋果泥、蜂蜜及辣椒等多種秘製調料，將牛小排完整醃漬長達12小時，確保醬汁精華徹底滲透。在直火高溫催化下，帶骨處豐富的油脂被充分釋放，甜潤的醬香與粗獷的炭火焦香在口中完美交織，隨之而來的微辛尾韻更提升了肉香的深度，讓饕客在台北高空也能品味到充滿異國風情的當代韓式奢華。

▲台北萬豪「世界牛肋盛典」韓味 BULGOGI 帶骨牛小排，經12小時醃漬入味。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



賓州黑鑽紐約客：復刻1980年代美式醃製經典

另一款矚目焦點「賓州黑鑽紐約客」，則是向美國北部1980年代的傳統醃製工藝致敬。同樣嚴選美國Prime等級紐約客，主廚以巴薩米克醋、伍斯特醬、紅糖與蒜頭等素材醃製8小時，先經由直火炭烤鎖住鮮美，再抹上特製醬料進行二次高溫烘烤。這道料理在梅納反應的作用下，外層呈現如同黑鑽般的深褐色澤，切開後卻展現鮮紅粉嫩的強烈視覺對比。搭配清爽的香草青醬與金黃酥炸洋蔥，酸、香、鹹等多重風味在舌尖層層堆疊，每款售價均為1680元+10%。

▲台北萬豪「世界牛肋盛典」賓州黑鑽紐約客，擁有深褐色酥脆表皮及嫩紅內裡。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

270度環景視野共構全方位的高空餐飲體驗

除了卓越的餐點表現，INGE'SBar&Grill的環境氛圍更是此行不可或缺的環節。座落於20樓的絕佳地理位置，讓客人在用餐之際，能透過落地窗遠眺壯麗的台北101夜景，並近距離捕捉松山機場飛機起降的動感畫面。在當代時尚的裝潢與專業主廚技藝的引領下，「世界牛肋盛典」不單是一場美食節慶，更是一次結合高空美景與頂級直火料理的深度文化體驗。

▲台北萬豪酒店 20 樓高空景觀餐廳 INGE'S Bar & Grill 餐廳內景，擁 270 度環景視野。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



世界牛肋盛典

活動時間：即日起至2026年6月30日

活動內容：

響應4月27日世界牛肋排日，推出期間限定頂級直火炭烤牛排

韓味BULGOGI帶骨牛小排：美國Prime等級肉質，12小時韓式醬料醃漬炭烤，每款1,680元+10%

賓州黑鑽紐約客：復刻1980年代美式醃製工藝，8小時低溫醃漬，每款1,680元+10%





台北萬豪酒店 INGE’S Bar&Grill

餐廳地址：台北市樂群二路199號

訂位電話：(02)2175-7997