慢活美學正流行！PORTER推出CUSH系列包款，為都會女性打造輕盈從容的片刻抽離。

現代女性在多重角色中切換，最需要的是從容與自如。資深編輯李維唐指出，PORTER CUSH 系列巧妙結合了空氣感美學與機能結構，成功將「鬆弛感」轉化為隨身可得的時尚語彙。這不僅是一次包款革新，更是對現代女性心理需求的深刻洞察，讓穿搭質感與生活節奏達到完美平衡。

在追求效率的現代社會中，忙碌往往成為女性生活的常態，而對於身兼多職的母親而言，缺少的從來不是解決問題的速度，而是一個能讓自己慢下來的理由。PORTER INTERNATIONAL於2026年母親節前夕推出全新CUSH系列，以蓬鬆柔軟的輪廓與極致輕盈的設計，溫柔回應當代女性對於「自在節奏」的深切渴望。這款包袋不僅是日常移動的配件，更像是一個隨身的出口，提醒女性在生活縫隙中保留片刻喘息空間，找回屬於自己的平靜從容 。

▲PORTER INTERNATIONAL全新CUSH系列，以柔軟蓬鬆的空氣感外型與溫潤配色，完美詮釋都會生活的鬆弛美學。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島編輯李維唐整理



雲朵般觸感與輕量化結構，重塑都會鬆弛感

CUSH系列的核心理念在於「不費力的時髦」，其包身採用飽滿立體的層次面料，觸感如雲朵般柔軟卻具備良好的支撐性，完美平衡了外型美感與機能需求 。為了減輕女性日常負擔，全系列導入輕量化結構，確保無論是在緊湊的通勤路上，或是悠閒的週末漫遊，使用者都能維持最舒適的體態 。全系列色調則選擇低調且富有溫度的經典黑、深藍、粉紅與米色，藉由柔和色選為現代簡約美學注入溫潤的鬆弛氛圍 。

兩用設計靈活變換，因應多樣生活情境

針對現代女性多元的生活場景，CUSH系列同步推出兩種尺寸選擇。不論是精緻的手提包（S）或是容量適中的手提包（M），皆搭載了壓扣式開闔設計，確保收納安全性 。設計細節上，圓形的手提把提供輕巧好握的持拿體驗，而隨附的可拆式背帶則讓包款在優雅手提與俐落斜背之間自由轉換 。這種兩用設計讓使用者能根據心情或場合，隨心替換搭配，展現出靈活自如的生活姿態 。

▲CUSH系列手提包配備可拆式背帶，讓女性在俐落斜背與優雅手提間靈活轉換，自在應對通勤與休閒情境。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島編輯李維唐整理

母親節的慢活提案，在咖啡香中找回呼吸感

今年母親節不必遠行，回歸自然的步調才是對自己最好的寵愛。PORTER INTERNATIONAL建議，透過一段午後的公園漫步，或是獨享一杯咖啡的空檔，讓生活重回正軌 。CUSH系列包款預計於2026年5月1日正式上市，手提包（S）建議售價為3450元，手提包（M）建議售價則為3850元 。讓這款充滿空氣感的包袋陪伴每位母親，在忙碌紛擾之中，依舊能擁有一份屬於自己的從容，讓日常保有一份難能可貴的呼吸空間 。

▲擁抱日常的片刻喘息，CUSH系列以輕盈面料減輕負擔，陪伴現代母親在忙碌中找回屬於自己的生活節奏。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島編輯李維唐整理









PORTER INTERNATIONAL 2026母親節新品上市

活動時間： 2026年5月1日起正式上市

活動內容： 推出全新 CUSH 系列包款，包含手提包（S）與手提包（M）兩種尺寸，主打蓬鬆柔軟手感與輕量化結構，提供經典黑、深藍、粉紅與米色選擇 。

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