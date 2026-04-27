星巴克Ｘ穿著Prada的惡魔2聯名！米蘭達 小安咖啡杯，3款特調特色看。

星巴克聯名《穿著Prada的惡魔2》推限定特調！米蘭達、小安咖啡於4月29日開賣，快來體驗時尚飲品。編輯 鄭雅之表示：這是我離時尚最近的一杯飲料！

星巴克這次真的太懂影迷的心了！為了慶祝傳奇續集《穿著Prada的惡魔2》於4月29日全球上映，特別推出期間限定聯名，將電影中的經典角色轉化為三款故事感十足的客製化飲品。這不僅僅是喝一杯咖啡，更是讓大家能走進米蘭達與小安的時尚世界。這次合作從風味到氛圍都極具質感，讓影迷在電影開演前，就能透過聯名特調重溫在紐約街頭追逐夢想的熱血與魅力，開啟專屬於你的優雅咖啡時刻，準備好跟著咖啡一起華麗變身。

▲星巴克攜手電影穿著Prada的惡魔2推出全球聯名特調，包含米蘭達、小安與奈吉三款角色專屬咖啡飲品。 ▲星巴克攜手電影穿著Prada的惡魔2推出全球聯名特調，包含米蘭達、小安與奈吉三款角色專屬咖啡飲品。



惡魔總編的絕對氣場！精準風味不妥協

如果要選出時尚圈最專業的代表，米蘭達絕對是唯一首選。這次聯名推出的「米蘭達特調馥郁那堤」，完全捨棄了多餘的奶泡裝飾，改用高溫低脂牛奶結合多加一份的濃縮咖啡，呈現出極致俐落且深邃的醇厚口感。入口後能直接感受到濃郁咖啡香氣，展現出像總編一樣果斷、幹練且追求精準的格調。這款特調僅提供熱飲，口感純粹且不帶一絲雜質，非常推薦給在工作崗位上同樣追求完美，或是需要高濃度咖啡因來開啟戰鬥力的專業人士，點上一杯就能擁有強大氣場。

▲米蘭達特調馥郁那堤主打多一份濃縮咖啡的極致精準風味，重現電影穿著Prada的惡魔2中經典的惡魔總編氣場。

小安與奈吉的蛻變！溫潤奢華的午茶選



▲小安特調燕麥奶卡布奇諾是以絲滑燕麥奶搭配焦糖糖漿，展現出電影穿著Prada的惡魔2中角色的優雅蛻變。



職場人的成長之路雖然忙碌，但懂得優雅進化才是王道。以小安為靈感的「燕麥奶卡布奇諾」，選用絲滑燕麥奶搭配焦糖糖漿，堆疊出溫潤細膩的層次，像是給努力生活的自己一份暖心陪伴。而時尚推手奈吉的「特調雙份濃縮康寶藍」，則是以雙份濃縮混合摩卡醬，苦甜交織出奢華的可可餘韻，頂部那一抹輕盈奶油更是點睛之筆。除了限定飲品，特定門市還有電影版雜誌可以翻閱，讓大家徹底沉浸在時尚氛圍裡。快約上閨蜜在4月29日衝一波星巴克，迎接這場時尚盛會。





星巴克Ｘ穿著Prada的惡魔2 聯名飲品

上市日期： 2026年4月29日至5月10日止。

聯名飲品售價：

米蘭達特調馥郁那堤 (僅熱飲)： Tall$140 / Grande$155 / Venti$170

小安特調燕麥奶卡布奇諾 (僅熱飲)： Tall$160 / Grande$175 / Venti$190

奈吉特調雙份濃縮康寶藍 (僅熱飲)： 單一容量$120





星巴克《穿著Prada的惡魔2》聯名系列特色

米蘭達特調馥郁那堤： 專為追求精準效率的專業人士設計，特別多加入一份濃縮咖啡提升強度，並指定高溫、無奶泡的低脂牛奶，呈現極致純粹且毫不妥協的濃厚風味。

小安特調燕麥奶卡布奇諾： 象徵職場人的優雅蛻變，選用絲滑燕麥奶搭配綿密奶泡，並融入焦糖風味糖漿疊加層次，自然的穀物香氣與甜感交織，呈現圓潤且具韌性的細膩口感。

奈吉特調雙份濃縮康寶藍： 詮釋深藏不露的奢華美學，以雙份濃縮咖啡為基底，結合厚實摩卡醬的深邃可可香氣，頂層覆蓋輕盈奶油平衡苦甜，是一款充滿細節且層次豐富的品味之作。





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