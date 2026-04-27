華山OSAMU GOODS特展！日本可愛始祖原田治OSAMU GOODS 50週年特展，預售票、紀念票特典一次看。

原田治OSAMU GOODS 50週年特展來台！華山OSAMU GOODS特展超過300件作品必看，編輯鄭亦庭表示：壓克力飯友套票、海報紀念套票要收。

免飛日本看OSAMU GOODS 50週年特展！被譽為日本可愛始祖的OSAMU GOODS為紀念品牌成立50週年，海外首場大型特展《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》將於6月26日至9月13日在華山文創園區展出，完整呈現原田治老師創作歷程，更有超過300件經典設計小物、原稿，預售票5月4日起於各大平台分階段開賣，50週年紀念套票、預售票特典套、票價一次帶你看。



▲免飛日本就能看！日本OSAMU GOODS 50週年海外首展在華山，預售票、50週年紀念套票、早鳥套票特典一次看。





台北華山OSAMU GOODS特展亮點必看

本次特展主題「OSAMU GOODS STYLE」，帶觀眾走進原田治老師的創作世界，從生活風格的角度出發，呈現50年來被粉絲們喜愛的經典角色，展覽現場展出超過300件經典作品，從早期的文具、包款到各種生活雜貨，也同步展出未在台灣公開過的商品開發原稿、設計製作說明指示書等，帶大家從字體、配色到材質全面考量，感受OSAMU GOODS STYLE 的生活提案，了解原田治如何將「大人味的可愛」走入大眾日常。



▲台北華山OSAMU GOODS特展亮點必看！超過300件經典作品、台灣首度公開商品開發原稿等，示意圖為日本過去原田治展。





台北華山OSAMU GOODS 50週年展預售票特典

台北華山OSAMU GOODS 50週年展規劃超豐富票券限定特典，壓克力飯友套票、海報紀念套票、紀念實體套票，馬口鐵紀念徽章雙人套票等，各種植得收藏的特票特典，讓粉絲們買票的同時，就能收藏超可愛的OSAMU GOODS設計周邊，預售票將於5月4日中午正式開賣，鐵粉快趁預售期間優惠搶票，暑假就衝華山OSAMU GOODS週年展朝聖。



▲台北華山OSAMU GOODS 50週年展預售票5/4開賣！預售票特典壓克力飯友、海報套票攻略，圖片為過去《OSAMU GOODS STYLE》封面與內頁。





OSAMU GOODS 50週年展:原田治的 OSAMU GOODS STYLE 展覽資訊

展覽地點：華山 1914 文創園區 中 4B 館

展覽日期：2026/6/26(五) - 9/13(日)

營業時間：10:00 - 18:00





華山OSAMU GOODS 50週年展 票價資訊

華山OSAMU GOODS 50週年展第一階段預售票

販售時間：5月4日-6月25日

販售系統：ibon售票系統

票價：

單人預售票360元

壓克力飯友套票550元 (ibon獨家)

雙人紀念實體套票840元 (限量收藏)

夜間特別場套票580元 (名額有限)





華山OSAMU GOODS 50週年展第二階段預售票

販售時間：5月11日-6月25日

販售系統：博客來

單人預售票360元

海報紀念套票680元 (博客來獨家)

雙人紀念實體套票840元 (限量收藏)



販售系統：Klook

單人預售票360元

馬口鐵紀念徽章雙人套票720元 (Klook獨家)

馬口鐵紀念徽章三人套票1080元 (Klook獨家)

販售系統：OPENTIX、KKday、udn售票網

※壓克力飯友、雙人紀念實體套票、馬口鐵紀念徽章為入場時憑票兌換。





華山OSAMU GOODS 50週年展展期票

販售時間：6月26日- 9月13日

展期間單人全票420元