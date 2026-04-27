麥當勞聯名鋼彈！四盎司牛肉堡鋼彈聯名特餐 送台灣限定版鋼彈，RX-78-2鋼彈周邊一次看。

台灣麥當勞鋼彈聯名活動登場，RX-78-2公仔與馬克杯組同步開賣，編輯張人尹表示，從餐點、鋼彈公仔、主題餐廳，粉絲通通要朝聖。

台灣麥當勞攜手機動戰士鋼彈！這次麥當勞從4月29日至5月26日推出鋼彈聯名活動，同時經典「四盎司牛肉堡」系列同步回歸，包含辣味與雙層版本，搭配鋼彈聯名特餐、以及限定公仔、馬克杯周邊小物，讓粉絲一邊吃漢堡一邊收集限定周邊。這波聯名不只吃得到熟悉的厚實牛肉與肯瓊辣醬風味，也讓鋼彈迷同時搜集周邊、還有主題門市可以朝聖打卡。



▲台灣麥當勞4月29日至5月26日推出機動戰士鋼彈聯名活動，結合四盎司牛肉堡系列回歸與聯名特餐，讓粉絲邊吃邊收集周邊。



▲台灣麥當勞此次鋼彈聯名涵蓋公仔、馬克杯與主題門市體驗，搭配辣味四盎司牛肉堡打造完整活動亮點。

台灣限定鋼彈RX-78-2公仔

▲台灣麥當勞推出RX-78-2 Gundam特殊配色公仔，分為M Striker突擊版與M Blade暗影版兩款供粉絲收藏。

雙機體馬克杯組雙陣營一次擁有

▲台灣麥當勞5月6日起推出鋼彈雙機體馬克杯組，一組包含RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克雙設計。

聯名包裝與主題旗艦餐廳同步登場

▲台灣麥當勞聯名期間推出鋼彈主題包裝，包含外帶紙袋與冷飲杯全面換上限定設計。

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」重磅回歸

這次台灣麥當勞與鋼彈合作，粉絲們一定要入手的就是「RX-78-2 Gundam」特殊配色公仔，共有M Striker突擊版與M Blade暗影版兩款，融入麥當勞品牌元素設計。粉絲們想要獲得限定公仔，在4月29日起購買鋼彈聯名特餐即可直接獲得一款公仔，粉絲也可以選擇購買任一超值全餐或分享盒，加價199元加購，每筆消費最多可買6個。公仔採可挑款設計，如果想一次擁有兩款，搭配不同餐點組合更容易入手。5月6日起，台灣麥當勞再推出鋼彈雙機體馬克杯組，以RX-78-2鋼彈與夏亞專用薩克為設計，一組兩杯呈現地球聯邦與吉翁公國雙陣營特色。白色與黑色對比設計加上機體立體浮雕細節，讓收藏感更加完整。粉絲只要購買任一超值全餐或分享盒，加價499元即可入手，每筆消費限購4組，數量有限售完為止。除了餐點與周邊，台灣麥當勞也將聯名延伸到整體體驗，活動期間外帶紙袋、冷飲杯與包裝全面換上鋼彈設計。西門町昆明餐廳更打造期間限定鋼彈主題旗艦餐廳SIDE M，從1樓到4樓融入經典場景，包含1比10 RX-78-2立像展示與多個戰鬥畫面設計，讓粉絲在用餐過程中就像走進動畫世界，增加整體參與感。

活動時間：4月29日 上午10:30起至5月26日（或售完為止）。

「辣味雙層四盎司牛肉堡」：單點132元；搭配經典套餐197元。

「辣味四盎司牛肉堡」：單點92元；搭配經典套餐157元。

「雙層四盎司牛肉堡」：單點132元；搭配經典套餐197元。

「四盎司牛肉堡」：單點92元；搭配經典套餐157元。







台灣麥當勞限定「RX-78-2 Gundam公仔」活動資訊

時間：4月29日 上午10:30起（或售完為止）。

販售管道：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速。手機點餐與外送平台不適用。

公仔款式：「M Strike突襲版」與「M Blade暗影版」共2款，可挑款。

販售方式：

「鋼彈聯名特餐」：四盎司牛肉堡系列（原味／辣味）搭配任一配餐及飲料，以及「RX-78-2 Gundam公仔」乙個（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起。

套餐加購價199元，即可獲得「RX-78-2 Gundam公仔」乙個（可挑款）。「套餐」係指超值全餐、麥當勞分享盒，不包含鋼彈聯名特餐，每套餐限購1只RX-78-2 Gundam公仔。

注意事項：每人單筆消費限購6個，不限款式。







台灣麥當勞獨家「鋼彈雙機體馬克杯組」活動資訊

活動時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。

販售管道：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速。手機點餐與外送平台不適用。

販售方式：