華山室內市集！超過130攤日本手作祭連3天登場，下雨天也能輕鬆逛。

華山日本手作祭快閃三天，超過130組日台職人帶來招財貓主題市集與祭典茶屋，是台北週末必逛景點。編輯 鄭雅之表示：週末下雨也可以大逛市集誒！

台北手作控必逛市集回來了！一年一度愛手創主辦的「日本手作祭」於即日起快閃在華山文創園區強勢回歸，現場以超萌的招財貓做為主題，打造出充滿濃厚日本風情的夏日慶典，不僅集結了超過 130 組日台設計師品牌，更將傳統的日本廟會體驗完美搬進室內，讓大家在這個夏天不用特地買機票出國，只要搭捷運到華山就能一秒瞬移到日本，感受最浪漫的日式生活美學。

▲華山文創園區日本手作祭吸引大批文青前來朝聖，限定三天的招財貓主題市集成為台北週末景點的熱門話題。 ▲台灣品牌Atw studio帶來充滿溫度的黑柴與赤柴陶瓷創作，超萌的招財貓風格擺飾成為華山文創園區市集的吸睛亮點。





期間限定日式茶屋與祭典遊戲

這次活動最吸睛的絕對是充滿節慶感的沉浸式日本祭典體驗，主辦單位特別規劃了傳統遊戲射的、劍玉挑戰，只要順利過關就有機會把大會限定的小贈品帶回家，逛累了還能到屋台風格的期間限定茶屋，品嚐冰淇淋鯛魚燒與濃郁的靜岡抹茶限定甜點，週六更舉辦了限定的提袋印染活動，這種有吃又有玩的豐富行程，絕對是今年夏天台北最熱門的室內打卡景點。

▲期間限定茶屋特邀人氣甜點進駐，帶來濃郁的靜岡抹茶提拉米蘇與微醺感的特色甜點，是台北室內景點不可錯過的美味。





日本職人設計師品牌首次來台

除了好玩的祭典遊戲，市集控最期待的品牌陣容更是讓人想掏空錢包，現場有多達 37 組首次在台灣亮相的日本職人品牌，帶來了手工染色皮革包包與細膩的琺瑯裝飾品，展現日本設計的獨特美學，同時台灣在地的文創品牌也一同共襄盛舉，不論是充滿溫度的陶瓷創作還是昭和風的手工布藝，都讓整個市集充滿了手作的溫度，非常適合熱愛質感生活的文青前來挖寶。

▲新登場日本風格品牌帶來富有日常小插圖的SatoPosca原創繪本，以及une plume以植絨印花網布設計的特色包包。





人氣畫家現場 Live Painting 秀

為了帶給大家更有感的視覺饗宴，現場特別邀請了四位日本超人氣畫家前來舉辦即興藝術創作秀，大家可以近距離目睹藝術家在畫布上揮灑靈感的創作過程，感受從無到有的神聖瞬間，如果看到自己心動的畫作，現場還能直接選購原畫帶回家珍藏，將這份充滿藝術溫度的紀念永久保存，確切的創作時段都會在活動現場公告，喜歡看展的朋友一定要把握機會。

▲日本人氣畫家Asahi Arata在華山文創園區進行Live Painting即興藝術創作秀，近距離展現色彩斑斕的繪畫美學。





動手做專屬糖霜招財貓祝福餅乾

現場還有一系列隨到隨做的 DIY 工作坊以及由職人親自帶領的手作課程，像是超療癒的毛茸茸玩偶吊飾、和風刺繡鑰匙圈，或是親手製作精緻的糖霜招財貓祝福餅乾，都能讓大家在逛街之餘享受當職人的樂趣，活動期間只要在現場收集滿好運印章，還能兌換限量的招財貓小袋，現場購票入場的朋友也能抽籤測運勢，順便把滿滿的福氣帶回家。

▲手作課程邀請梶鵵Weytu職人現場指導，親手製作精緻的糖霜招財貓祝福餅乾，療癒造型讓人捨不得吃下肚。

▲可愛療癒小物包含手工刺繡的澎澎毛絨吊飾與精緻的復古包包，多元的日系雜貨展現質感生活與細膩的手作溫度。

愛手創第八回日本手作祭 招縁万来 活動資訊

活動日期： 2026/06/12（五）－06/14（日）

活動時間： 10:30－19:00

活動地點： 華山 1914 文創產業園區 東二館四連棟

活動地址： 台北市中正區八德路一段 1 號





愛手創第八回日本手作祭 活動與優惠整理

提袋印染體驗： 6 月 13 日（週六）10:30－18:00 與蚤操染織合作，名額有限，額滿為止。

集福結緣計畫： 現場集滿好運印章，即可兌換大會限定招財貓小袋，活動手冊另有特別巧思。

現場購票好禮： 現場購票入場可體驗特別小遊戲，透過抽籤測試今日運勢，並有機會獲得不同款小禮物。

互動遊戲體驗： 現場可挑戰日本傳統遊戲「射的」與體驗日本劍玉，有機會贏取手作祭限定小贈品。





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