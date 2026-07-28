小七咖啡365天免費喝！7-11、BEAMS聯名這款變爆紅娃包，咖啡娃娃還送咖啡。

編輯 鄭雅之 表示，7-11真的很懂年輕人的心！BEAMS DESIGN聯名款有夠潮的，透明收納包超適合當娃包！

7-ELEVEN搶攻療癒買快樂熱潮，特別攜手日本潮流品牌BEAMS DESIGN推出19款跨界選品，同時將CITY CAFE熱銷飲品擬人化成8款療癒娃娃。推出雙層驚喜杯玩法，杯蓋刮刮卡最大獎能抽1年份免費中杯美式咖啡，還有買1送1等超值優惠。讓民眾品嚐咖啡同時，也能體驗滿滿生活儀式感與小確幸。



▲BEAMS DESIGN經典三色透明收納包採用加厚防水PVC，方便展示收藏的心愛娃娃。(攝影：鄭雅之)

▲CITY CAFE絨毛磁鐵吊飾娃娃手部附有磁鐵，可相互吸附，成為出遊陪伴的超萌小夥伴。





舒壓小確幸掀起購物熱潮

現代人生活壓力大，購物不再只是為了買必需品，能帶來心情療癒與個人價值的「買快樂」逐漸成為潮流。7-ELEVEN瞄準年輕世代對於生活儀式感與話題蒐集的熱愛，特別規劃特色主題專區，提供極具質感的用品選物與療癒配件，成功拉近與消費者的情感距離，讓就近消費成為日常舒壓的絕佳首選。



▲超萌CITY CAFE咖啡家族娃娃吊飾，掛在隨身包包上隨時感受生活療癒小確幸。(攝影：鄭雅之)





BEAMS DESIGN聯名配件穿搭

7-ELEVEN這次與日本知名潮流品牌BEAMS DESIGN深度合作，以日常實用與戶外風格為靈感，搶先推出16款生活潮流配件。商品特別注入經典品牌三原色與時尚傘繩元素，包含修飾臉型的「漸層字母復古棒球帽」、簡約百搭的「經典字母漁夫帽」，還有多功能「側背小包」與「經典三色透明收納包」，讓潮流迷能用親民價格打造今夏最炫街頭穿搭。



▲BEAMS DESIGN聯名款側背小包與透明收納包，巧妙加入經典三原色與時尚傘繩設計。





BEAMS DESIGN限定生活隨行

除了服飾與包款配件，BEAMS DESIGN聯名系列第二波更聚焦於酷暑必備的飲用配件。8月5日起壓軸推出質感「保溫瓶」、時尚「隨行杯」以及「寶特瓶飲料保冷壺」等3款嚴選好物。不僅擁有優異的保冷與密封功能，極具質感的低飽和色系更是兼具環保與實用性，外出隨身攜帶隨時隨地展現專屬於自己的個人生活品味。



▲7-ELEVEN攜手日本潮流品牌BEAMS DESIGN推出19款聯名商品，包含潮流帽子、斜背包、服飾與保冷壺等。

▲精緻小巧的BEAMS DESIGN經典三色刺繡零錢包，選用耐用布料並附有多功能扣環。(攝影：鄭雅之)





CITY CAFE擬人娃娃超萌登場

看好品牌IP化商機，7-ELEVEN首度將CITY CAFE熱銷飲品擬人化，打造8款造型超萌的絨毛磁鐵吊飾娃娃。包含「西西里風檸檬氣泡咖啡」與「濃萃系列」等經典角色，手部帶有磁鐵可相互吸附。無論掛在包包上當作時尚吊飾，或是吸在辦公桌與冰箱上，都能化身為陪伴大家探索城市生活的超療癒小夥伴。



▲7-ELEVEN首度推出CITY CAFE品牌IP娃娃，將經典飲品擬人化成8款超萌絨毛磁鐵吊飾。

▲CITY CAFE擬人化娃娃包含西西里風檸檬氣泡咖啡與厚乳拿鐵，造型超萌又獨具特色。(攝影：鄭雅之)





雙層驚喜杯玩法趣味滿分

這次CITY CAFE特別設計雙層拆解式主題驚喜杯，為消費者帶來多重趣味體驗。購買指定飲品加價即可開箱隨機獲得1款娃娃與專屬飲品人格角色卡，測驗自己屬於何種咖啡性格。杯蓋上層還附贈刮刮卡，最大獎可抽1年份免費中杯美式咖啡，還有飲品買一送一等豐富優惠，讓人體驗拆禮物般的期待感。



▲CITY CAFE雙層驚喜杯上層附贈杯杯刮刮卡，最大獎有機會抽中1年份免費中杯美式咖啡。(攝影：鄭雅之)

CITY CAFE咖啡驚喜杯

活動內容：7月22日起至8月4日止，購買CITY CAFE指定飲品滿100元加價129元，即可獲得絨毛磁鐵吊飾娃娃驚喜杯1個，數量有限售完為止。





7-ELEVEN meets BEAMS DESIGN 獨家聯名商品

優惠：即日起至8月18日止，7-ELEVEN BEAMS DESIGN專區全系列商品任選2件享9折優惠。

商品：

側背小包-黑色：599元

經典三色透明收納包：599元

經典三色刺繡零錢包：399元

刺繡零錢包-黑色：399元

環形字母上衣-灰色：799元

經典刺繡上衣-白色三色字：799元

漸層字母復古棒球帽-黑色：599元

漸層字母復古棒球帽-米白色：599元

經典字母漁夫帽-黑色：599元

刺繡中筒襪-黑字：149元

刺繡中筒襪-紫字：149元

刺繡中筒襪-橘字：149元

經典三色半透明直傘：399元

自動折疊傘：599元

保溫杯-白色525ml（8月5日上市）：990元

隨行杯-黑色525ml（8月5日上市）：990元

寶特瓶飲料保冷壺600ml（8月5日上市）：890元





療癒新品要跟上！

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