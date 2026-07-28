到壽司郎吃甜點！整顆布丁聖代、芒果卡達拉娜新甜點，19款新菜推薦。

壽司郎夏日新品，新壽司、新甜點、新拉麵都有！編輯 鄭雅之 表示：又有藉口去吃壽司郎了！

被壽司耽誤的甜點店「壽司郎」又出新甜點了！為了迎接酷夏，壽司郎推出「夏日納涼宴」，這次一共祭出19款期間限定美食，從7月29日至8月23日短短26天裡，不只吃得到「極味 炙燒黑鮪魚大腹」與「醬煮帶殼鮑魚&鮑魚肝天婦羅」等奢華海鮮，連日本名店拉麵與昭和喫茶店風的「經典布丁聖代」也通通吃得到，不管是壽司控還是甜點控都要趁早來壽司郎吃一波。

▲壽司郎夏日限定菜單強勢登場，多款頂級海鮮壽司與炙燒品項齊發，邀請饕客一同大啖盛夏海味。 ▲每日限量推出的焦香半熟赤蝦，經特製油炸鎖住蝦肉細嫩濕潤與飽滿鮮甜，是蝦控必吃的夢幻逸品。





奢華海鮮滿載讓海鮮控嗨翻

這次的新品菜單誠意滿滿，壽司郎嚴選優質的海鮮食材，透過炙燒與熟成等技術完美鎖住鮮甜美味。像是油脂豐富的地中海「極味 炙燒黑鮪魚大腹」，以及豪邁鋪滿鮑魚殼的「醬煮帶殼鮑魚&鮑魚肝天婦羅」，整體口感層次豐富。還有被稱為海中紅寶石的「赤鯥」只要30元就能吃到，讓大家來到迴轉壽司也能吃到奢華的享受。

▲嚴選地中海黑鮪魚大腹，經表面輕微炙燒釋放馥郁脂香，入口即化展現極致美味。





特色蝦壽司帶來滿滿驚喜

針對廣大的蝦類愛好者，這次特別打造了三款風味截然不同的特色壽司。嚴選優質大甜蝦搭配飽滿鮭魚卵的「鮭魚卵大甜蝦」，鹹香爆汁讓人超級滿足。每日限量的「焦香半熟赤蝦」透過特製油炸鎖住甘甜，還有經過汆燙鎖住緊實肉質的「帶頭肉大蝦」，滿滿的鮮美精華，絕對是桌上不可錯過的人氣選擇。

▲奢華海鮮饗宴鮭魚卵大甜蝦壽司，層層堆疊滑順甜蝦與爆汁鮭魚卵，每一口都充滿極致鮮甜滋味。





名店監修拉麵療癒你的胃

除了經典的壽司之外，這次的熱食麵食同樣非常有看頭。特別攜手日本兵庫縣三宮人氣名店，推出濃郁系的「和歌山 豚骨醬油拉麵」，讓你在台灣就能品嚐到正宗的日本風味。若是想在夏天來點清爽選擇，也有加入了整顆梅干與炙燒鯛魚的「梅干昆布絲鯛魚烏龍麵」，微酸甘甜的滋味吃起來非常開胃又解膩。

▲日本兵庫縣三宮名店丸高中華そば監修的和歌山豚骨醬油拉麵，濃郁豚骨湯底搭配濃口醬油與煮魚乾旨味，免飛日本就能品嚐正宗拉麵美味。 ▲整顆醬煮鮑魚切片霸氣上桌，搭配酥脆鮑魚肝天婦羅與蘿蔔泥，一次品嚐鮮嫩彈牙與濃郁鮮香的多重海味。





夢幻日式甜點畫下完美句點

最後的甜點時間直接把壽司郎變身成浪漫的日式喫茶店。這次全新登場的「經典布丁聖代」直接豪邁給了整顆布丁，搭配馬斯卡彭冰淇淋與焦香焦糖醬，吃起來超療癒。人氣商品卡達拉娜也推出了百分之百純芒果泥製作的「芒果卡達拉娜」，加上鹹甜濃郁的「鹽味蜂蜜莫札瑞拉起司」，讓甜點控吃完後心滿意足地微笑離開。

▲壽司郎全新推出經典布丁聖代，豪邁放上一整顆紮實布丁，完美重現昭和風格日式喫茶店甜點風情。 ▲人氣甜點芒果卡達拉娜使用百分之百芒果泥製作，不添加人工香料，完美呈現夏季芒果自然果香與冰涼口感。

壽司郎「夏日納涼宴」新品資訊

活動期間：7月29日（三）至8月23日（日）止（期間限定食材，數量有限售完為止）

新品品項、售價：

極緻海鮮類

醬煮帶殼鮑魚&鮑魚肝天婦羅：420元

極味 炙燒黑鮪魚大腹：120元

鮭魚卵大甜蝦：120元

醃漬櫻色蘿蔔活締真鯛：80元

焦香半熟赤蝦（每日限量）：80元

日本產活締真鯛：70元

炙燒起司極上鰻魚：70元

煙燻半生章魚：70元

山葵美乃滋特選長鰭鮪腹：60元

螢烏賊軍艦：60元

帶頭肉大蝦：50元

紅雪蟹肉海苔包：40元

蒔蘿鮭魚海苔包：40元

赤鯥：30元





限定麵食類

和歌山 豚骨醬油拉麵：140元

梅干昆布絲鯛魚烏龍麵：130元

特色甜點

經典布丁聖代：140元

芒果卡達拉娜：110元

鹽味蜂蜜莫札瑞拉起司：70元

壽司控要吃話題新品！

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看更多壽司郎「夏日納涼宴」新品

▲夢幻甜點經典布丁聖代層層堆疊馬斯卡彭冰淇淋與微苦焦糖醬，滑順綿密口感令人回味無窮。

▲日本空運活締真鯛搭配紫蘇葉與醃漬櫻色蘿蔔，清新香氣襯托真鯛甘甜，展現細膩日式料理層次。

▲日本空運來台的活締真鯛壽司，透過活締工法完整保留白身魚緊實肉質與鮮美旨味。

▲壽司郎夏日納涼宴限時開吃，集結極味炙燒黑鮪魚大腹、經典布丁聖代等19款期間限定壽司、日式拉麵與美味甜點盛宴。

▲嚴選長鰭鮪魚大腹肉質滑嫩細膩，搭配山葵美乃滋獨特的辛香香氣，層次豐富又解膩。