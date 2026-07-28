到壽司郎吃甜點！整顆布丁聖代、芒果卡達拉娜新甜點，19款新菜推薦。

壽司郎夏日新品，新壽司、新甜點、新拉麵都有！編輯 鄭雅之 表示：又有藉口去吃壽司郎了！
被壽司耽誤的甜點店「壽司郎」又出新甜點了！為了迎接酷夏，壽司郎推出「夏日納涼宴」，這次一共祭出19款期間限定美食，從7月29日至8月23日短短26天裡，不只吃得到「極味 炙燒黑鮪魚大腹」與「醬煮帶殼鮑魚&鮑魚肝天婦羅」等奢華海鮮，連日本名店拉麵與昭和喫茶店風的「經典布丁聖代」也通通吃得到，不管是壽司控還是甜點控都要趁早來壽司郎吃一波。
奢華海鮮滿載讓海鮮控嗨翻
這次的新品菜單誠意滿滿，壽司郎嚴選優質的海鮮食材，透過炙燒與熟成等技術完美鎖住鮮甜美味。像是油脂豐富的地中海「極味 炙燒黑鮪魚大腹」，以及豪邁鋪滿鮑魚殼的「醬煮帶殼鮑魚&鮑魚肝天婦羅」，整體口感層次豐富。還有被稱為海中紅寶石的「赤鯥」只要30元就能吃到，讓大家來到迴轉壽司也能吃到奢華的享受。
特色蝦壽司帶來滿滿驚喜
針對廣大的蝦類愛好者，這次特別打造了三款風味截然不同的特色壽司。嚴選優質大甜蝦搭配飽滿鮭魚卵的「鮭魚卵大甜蝦」，鹹香爆汁讓人超級滿足。每日限量的「焦香半熟赤蝦」透過特製油炸鎖住甘甜，還有經過汆燙鎖住緊實肉質的「帶頭肉大蝦」，滿滿的鮮美精華，絕對是桌上不可錯過的人氣選擇。
名店監修拉麵療癒你的胃
除了經典的壽司之外，這次的熱食麵食同樣非常有看頭。特別攜手日本兵庫縣三宮人氣名店，推出濃郁系的「和歌山 豚骨醬油拉麵」，讓你在台灣就能品嚐到正宗的日本風味。若是想在夏天來點清爽選擇，也有加入了整顆梅干與炙燒鯛魚的「梅干昆布絲鯛魚烏龍麵」，微酸甘甜的滋味吃起來非常開胃又解膩。
夢幻日式甜點畫下完美句點
最後的甜點時間直接把壽司郎變身成浪漫的日式喫茶店。這次全新登場的「經典布丁聖代」直接豪邁給了整顆布丁，搭配馬斯卡彭冰淇淋與焦香焦糖醬，吃起來超療癒。人氣商品卡達拉娜也推出了百分之百純芒果泥製作的「芒果卡達拉娜」，加上鹹甜濃郁的「鹽味蜂蜜莫札瑞拉起司」，讓甜點控吃完後心滿意足地微笑離開。
壽司郎「夏日納涼宴」新品資訊
活動期間：7月29日（三）至8月23日（日）止（期間限定食材，數量有限售完為止）
新品品項、售價：
極緻海鮮類
- 醬煮帶殼鮑魚&鮑魚肝天婦羅：420元
- 極味 炙燒黑鮪魚大腹：120元
- 鮭魚卵大甜蝦：120元
- 醃漬櫻色蘿蔔活締真鯛：80元
- 焦香半熟赤蝦（每日限量）：80元
- 日本產活締真鯛：70元
- 炙燒起司極上鰻魚：70元
- 煙燻半生章魚：70元
- 山葵美乃滋特選長鰭鮪腹：60元
- 螢烏賊軍艦：60元
- 帶頭肉大蝦：50元
- 紅雪蟹肉海苔包：40元
- 蒔蘿鮭魚海苔包：40元
- 赤鯥：30元
限定麵食類
- 和歌山 豚骨醬油拉麵：140元
- 梅干昆布絲鯛魚烏龍麵：130元
特色甜點
- 經典布丁聖代：140元
- 芒果卡達拉娜：110元
- 鹽味蜂蜜莫札瑞拉起司：70元
壽司控要吃話題新品！
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