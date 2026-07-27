鮭魚卵壽司枕預購搶！点爭鮮Ｘ金家ㄟ10款聯名，麻藥赤蝦 鰤魚生魚片大推。

搶到大缺貨的点爭鮮「經典壽司枕」現在可以預購了！編輯 鄭雅之 表示：趁金家ㄟ聯名新菜順便吃一波！

壽司控敲碗成功的点爭鮮經典壽司枕回來了！2019年搶翻天的超萌周邊「經典壽司枕」於近日悄悄回歸就在脆上掀起討論和搶購色潮，尤其是可以拔的鮭魚卵更是成為貓奴、狗派逗毛小孩的新玩具。剛好点爭鮮再度攜手「金家ㄟ」推出10道台韓限定料理，讓大家享受美味韓味之餘，還能順便把超萌壽司枕帶回家，雙重驚喜一次滿足。

▲滿額即可加購超萌擬真壽司枕，柔軟觸感成為追劇必備療癒周邊。(攝影：鄭雅之) ▲金点柚香鮭將鮮美鮭魚交織柚子酸甜果香，口口清爽消暑。(攝影：鄭雅之)





韓勾ㄟ金針菇聯名餐點推薦

由金家ㄟ社長韓勾ㄟ金針菇親自參與餐點發想，將家鄉味與台灣生活經驗完美結合。升級版「金点麻藥赤蝦」搭配安康魚肝，入口濃郁順口。創意滿分的「金点韓風肉包菜」用軟嫩和牛包覆鮮脆蔬菜，加上裹滿起司與辣醬的金点春川起司雞，以及酸甜開胃的「金点柚香鮭」，每一款都展現獨特的限定風味。

▲升級版金点麻藥赤蝦嚴選天使紅蝦搭配安康魚肝與韓式麻藥醬，鹹香濃郁令人著迷。(攝影：鄭雅之)





清爽系韓味消暑首選

炎炎夏日非常推薦麻香開胃的「金点口水雞冷麵」，配上Q彈烏龍麵超對味，還有搭配特製醬汁的「金点鰤魚生魚片」，讓人一口秒飛濟州島。此外，「金点麻藥茶碗蒸」豪邁加入鮑魚並淋上韓風麻藥醬，鮮甜口感令人驚豔，最後再搭配一杯「金点柚香氣泡飲」，更是消暑解膩的最佳組合。

▲正韓風味金点鰤魚生魚片佐韓式生魚片醬，一口帶你夢回濟州島。(攝影：鄭雅之)





限量壽司枕滿額加購

除了大快朵頤之外，MAGiC TOUCH同步復刻鮭魚卵軍艦、黃瓜細卷與鮪魚細卷共3款造型的經典壽司枕。觸感柔軟且極具療癒感，不論抱著追劇或陪伴毛小孩都相當合適。活動期間只要在全台門市單筆消費滿600元，即可享299元加購價入手，各款數量有限售完為止。部分現貨被搶購一空，点爭鮮也很貼心的開放限量預購，讓大家可以把喜歡的壽司枕抱回家。

▲滿額即可加購超萌擬真壽司枕，柔軟觸感成為追劇必備療癒周邊。(攝影：鄭雅之) ▲MAGiC TOUCH經典壽司枕重磅回歸，包含鮭魚卵軍艦、黃瓜細卷與鮪魚細卷3款造型。(攝影：鄭雅之)

点爭鮮Ｘ韓勾ㄟ金會点 聯名活動

活動期間：7月14日至9月21日

活動地點：全台 MAGiC TOUCH 点爭鮮門市

限定新品：

金点麻藥赤蝦：60元

金点柚香鮭：60元

金点柚香氣泡飲：60元

金点酸菜鮑魚牛：90元

金点麻藥茶碗蒸：90元

金点泡菜香酥豚：120元

金点韓風肉包菜：120元

金点鰤魚生魚片：120元

金点春川起司雞：130元

金点口水雞冷麵：160元





点爭鮮 經典壽司枕滿額加價購

活動內容：活動期間單筆消費滿600元，即可享299元加購價（原價450元）購買「經典壽司枕」乙個。

款式選購：鮭魚卵軍艦、黃瓜細卷、鮪魚細卷（各款數量有限，售完為止）。





就是愛吃日式料理！

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看更多点爭鮮Ｘ金家ㄟ聯名

▲MAGiC TOUCH二度攜手金家ㄟ推出10道韓台限定料理，全台門市限時開吃。(攝影：鄭雅之) ▲金点泡菜香酥豚用炸海苔米皮包覆韓式烤豬肉與泡菜，打造酥脆韓式新吃法。(攝影：鄭雅之)

▲金点春川起司雞用韓式春川辣醬裹覆鮮嫩炸雞，撒上起司香辣濃郁。(攝影：鄭雅之)