丸亀製麵、LULU豬加價購！炸蝦LULU豬先收，台灣首位麵職人坐鎮全台最好吃門市。

編輯 鄭雅之 表示，「丸亀製麵」攜手「罐頭豬LULU豬」超萌加價購勢必會造成搶購！全台第一位一星麵職人李家瑩坐鎮的台北地下街店，更是烏龍麵控絕不能錯過的必訪指標門市。

炸蝦LULU豬盲袋要收下！全台最大連鎖日式烏龍麵專賣店「丸亀製麵」首度聯名療癒系巨星「罐頭豬LULU豬」，不僅推出超吸睛的職人造型絨毛公仔吊飾盲袋，更在台北地下街店打造LULU豬主題門市，只要在主題店打卡再送炸雞優惠。並加碼推出消暑必吃的清爽檸檬豬肉冷麵系列，讓大家在炎熱的暑假裡，一邊吃著Ｑ彈麵條一邊被療癒。此外，窩客島編輯更特別發現，全台第一位麵職人也在北車地下街店悄悄登場，堪稱是全台最好吃的「丸亀製麵」。



▲首度化身烏龍麵職人的「罐頭豬LULU豬」，推出職人豬款、炸蝦豬款與釜揚豬款等3款限定絨毛公仔吊飾。(攝影：鄭雅之)

▲「丸亀製麵×罐頭豬LULU豬」驚喜推出3款造型公仔吊飾，包含金黃可愛的炸蝦豬款、穿制服的職人豬款與泡木桶的釜揚豬款。(攝影：鄭雅之)





吃丸亀製麵必點清爽檸檬冷麵

夏天熱到沒胃口就想吃冷麵消暑，這次「丸亀製麵」推出全新檸檬豬肉冷麵系列，總共有兩款風味讓許多烏龍麵控非常期待，包含蔥香滿溢的「檸檬蔥鹽豬肉冷麵」，以及香氣濃郁的「檸檬蒜鹽豬肉冷麵」，清爽檸檬香氣搭配新鮮手作的Q彈麵條，中碗售價139元還附贈湯品，絕對是今年夏天最開胃的用餐首選。



▲「丸亀製麵」新鮮現做的烏龍冷麵，吸附飽滿的爽口醬汁，有蔥鹽、蒜鹽兩種口味選擇。(攝影：鄭雅之)





盲袋限量開搶炸蝦LULU豬必收藏

罐頭豬LULU豬鐵粉不用想午餐、晚餐要吃什麼，就到丸亀製麵就對了！這次聯名將「LULU豬」變身為超萌烏龍麵職人，推出3款限定絨毛公仔吊飾，包含職人豬款、炸蝦豬款與釜揚豬款，於即日起到8月31日，消費滿100元累積1點，集滿2點加價239元就能隨機換購，想要搜集全套的LULU豬鐵粉，絕對要把握這次限時限量的換購機會。



▲丸亀製麵Ｘ罐頭豬LULU豬聯名加價購即日起至8/31。(攝影：鄭雅之)





全台第一位一星麵職人坐鎮台北地下街

想要品嚐最頂級的美味烏龍麵，絕對不能錯過「丸亀製麵台北地下街店」，這裡有全台灣第一位通過日本官方嚴格考核的一星麵職人李家瑩親自坐鎮，看著大師穿上專屬的深藍色滾邊廚師服，天天新鮮現做麵條，可以說是全台最好吃的丸亀製麵也不為過。現場還特別打造了台北地下街限定的超大「LULU豬聯名主題店」有超萌背板與立牌陪大家吃麵，讓大家拍好拍滿。



▲全台灣第一位通過日本官方嚴格考核的一星麵職人李家瑩，穿上專屬深藍色滾邊廚師服，親自為饕客端出新鮮美味。(攝影：鄭雅之)

▲台灣首位麵職人李家瑩坐鎮北車地下街店，堅持天天用澳洲小麥與純淨鹽水新鮮現做。(攝影：鄭雅之)

丸亀製麵Ｘ罐頭豬LULU豬 聯名加價購

活動時間：2026年7月1日至8月31日

活動內容：至全台「丸亀製麵」門市消費滿100元可獲得1點，集滿2點加價239元，即可隨機換購「丸亀製麵×罐頭豬LULU豬」限定絨毛公仔吊飾盲袋1款，數量有限換完為止。





丸亀製麵、罐頭豬LULU主題店打卡禮

活動地點：丸亀製麵台北地下街店（台北車站東森廣場K區地下街）

活動內容：與台北地下街店限定的大型「LULU豬」聯名主題背板或人形立牌拍照，並完成指定社群分享任務，即有機會免費獲得「炸雞」或「歐姆蛋」等人氣配餐。





丸亀製麵 夏季新品

品項：檸檬蔥鹽豬肉冷麵」、「檸檬蒜鹽豬肉冷麵

價格：中碗139元，大碗169元（大碗需加價30元），均隨餐附贈湯品。





強強聯名期間限定都要收藏！

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看更多丸亀製麵Ｘ罐頭豬LULU豬 聯名

▲炎夏消暑必吃的「丸亀製麵」全新「檸檬蔥鹽豬肉冷麵」與「檸檬蒜鹽豬肉冷麵」，中碗售價139元還附贈湯品。(攝影：鄭雅之)

▲清爽的「檸檬蔥鹽豬肉冷麵」以鹹香蔥鹽醬搭配手作Ｑ彈烏龍麵，是今年夏天非常受到期待的消暑首選。(攝影：鄭雅之)

▲位於台北車站的「丸亀製麵台北地下街店」，特別打造全台限定的超大「LULU豬」聯名主題背板，讓粉絲拍好拍滿。(攝影：鄭雅之)

▲被譽為全台最好吃門市的「丸亀製麵台北地下街店」，不僅有專屬背板，還有限定拍照打卡送炸雞或歐姆蛋的活動。(攝影：鄭雅之)