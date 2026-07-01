旅行不只收藏風景與美食！李施德霖攜手JR東日本大飯店台北，為旅程增添一份清新又舒適的儀式感

旅行讓人期待的，從來不只是打卡景點和在地美食。有人喜歡睡到自然醒，再慢慢享受飯店早餐；也有人喜歡把行程排得滿滿的，從早一路玩到晚上。無論是哪一種旅行方式，真正讓人留下好印象的，往往不是那些特別盛大的安排，而是旅途中被細心照顧到的細節。在城市散步時找到一間喜歡的咖啡廳、享受美食後回到住宿休息，依然能維持自在舒適的狀態，這些看似微小的習慣，其實都是讓旅程更加順心的重要環節。



這個夏天，李施德霖攜手JR東日本大飯店台北，將熟悉的清新體驗帶進住宿空間，讓旅客從入住到外出探索城市，都能感受到貼心且舒適的旅宿體驗。



▲旅行少不了美食與探索，輕巧獨立包裝設計讓李施德霖漱口水隨身包能輕鬆放入行李，隨時補充清新感。

旅行中的小細節也值得被認真照顧

旅行少不了美食相伴。早餐來杯咖啡開啟一天行程，下午安排甜點店或咖啡廳踩點，晚上再和旅伴享受一頓豐盛晚餐，有時甚至一整天都在吃吃喝喝。而對於商務出差的人來說，拜訪客戶、開會簡報前後，也會希望隨時維持清新舒適的狀態。也因為如此，越來越多人開始重視旅途中的口腔清潔與舒適感，希望在移動途中、飯後或與朋友聊天、商務交流時，都能維持自在狀態。



面對行程滿檔，只要有李施德霖漱口水隨身包，就能隨時做好氣味管理，無論享用完美食、喝完咖啡，或準備與朋友開啟下一段旅程，都能維持清新自在的好狀態*。





30秒漱走開口不安感！讓旅程更從容自在

李施德霖漱口水隨身包系列提供全效護理款與全新清新薄荷款兩種選擇，全效護理款幫助清新護齦*，主打全方位口腔清潔，適合長時間外出、飲食較重時使用。清新薄荷款則以薄荷清香與清新除菌*特色為主，能快速帶走口中異味，帶來即時清爽感。採用無酒精配方，使用感受更加溫和舒適，搭配獨立包裝設計，方便隨身攜帶!。只需30秒*即可深入清潔，幫助去除99%口腔細菌^，幫助快速恢復口氣清新!*無論接下來是繼續逛街、與朋友聚會，甚至準備參加重要場合，都能從容開口、自在交流。



▲旅行中的舒適感往往來自細節。李施德霖漱口水隨身包主打輕巧好攜帶，適合作為旅途中的隨身清潔選擇。

李施德霖攜手JR東日本大飯店台北，打造旅宿中的清新體驗！

對許多人來說，旅行是一種暫時離開日常的方式。早晨在飯店悠閒享用早餐、午後安排一場咖啡廳巡禮，或是晚上回到舒適客房好好放鬆，這些看似平凡的片刻，往往才是旅程中最讓人回味的部分。而那些讓人感到被照顧、被療癒的細節，也往往最容易被記住。



以日式細緻款待服務聞名的JR東日本大飯店台北，此次攜手李施德霖，將這份對細節的講究延伸至旅宿體驗之中。即日起至2026年8月1日止，只要入住JR東日本大飯店台北客房，即可體驗本次專屬提供的李施德霖全效護理漱口水隨身包。從早晨梳洗完準備出發探索城市，到夜晚結束一整天行程返回飯店休息，都能透過這份貼心準備，維持清新*舒適的狀態，讓旅程中的每一個時刻都更加自在。



▲即日起至2026年8月1日止，入住JR東日本大飯店台北，即可體驗李施德霖漱口水隨身包。

旅行中的好印象，往往來自那些不起眼的小事

這個夏天入住JR東日本大飯店台北，除了享受舒適住宿與精緻餐飲服務，也別忘了體驗李施德霖帶來的清新感受*。即日起至2026年8月1日止入住JR東日本大飯店台北，體驗李施德霖全效護理無酒精漱口水隨身包，為旅程增添一份自在與從容。



若想把這份旅行中的清新感延續到日常生活，李施德霖漱口水隨身包系列目前也已於MOMO購物網販售，全新清新薄荷款同步上市。無論旅行、出差、約會、上班還是日常外出，都能隨時補充清新感*，讓清新自在成為每一次出發前的小習慣。 https://reurl.cc/ppNLDl



