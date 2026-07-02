暑假旅行靈感清單公開！TOP10網友激推旅宿一次看，從溫泉飯店、渡假村到特色農場，規劃下一趟國旅更輕鬆

每到暑假，不少人都會開始搜尋「週末去哪玩」、「兩天一夜住哪裡」或「國旅住宿推薦」。比起需要長時間規劃的遠程旅行，一趟說走就走的國內小旅行，已成為許多人放鬆充電的熱門選擇。無論是入住大板根森林溫泉酒店安排近郊放鬆之旅、前往花蓮理想大地渡假飯店享受水岸度假時光，或選擇承億酒店作為探索高雄的住宿據點，都能為暑假出遊增添不同旅行體驗。



▲TOP10網友激推旅宿一次看

這次特別整理出「TOP10網友激推旅宿清單」，從森林溫泉、海景度假、水岸旅宿到特色農場與城市商旅等不同住宿類型一次網羅，讓正在規劃暑假行程的旅人能快速找到下一趟旅行靈感。 不論是安排兩天一夜的週末輕旅行，還是規劃暑假期間的家庭出遊，都能依照自己的旅遊需求找到理想旅宿。同時，持滙豐銀行信用卡預訂指定旅宿，還可享有專屬住宿優惠，讓旅程規劃更輕鬆。這個暑假，不妨把想去的地方排進行程裡，並從中挑選喜歡的旅宿，為自己規劃一趟輕鬆愉快的國內小旅行吧。

大板根森林溫泉酒店｜走進森林裡的近郊假期

想安排一趟不用舟車勞頓的國內小旅行，大板根森林溫泉酒店會是值得收藏的選擇。位於新北三峽，距離市區不遠，卻擁有截然不同的自然氛圍，讓旅人能暫時離開都市節奏，享受被綠意包圍的度假時光。



▲大板根森林溫泉酒店

園區擁有豐富的原始森林景觀，是台灣少數結合森林生態與溫泉資源的度假酒店。白天可以漫步林間步道感受自然氣息，夜晚則能回到舒適客房休憩，為週末旅行或暑假假期增添不一樣的旅遊體驗。地址：新北市三峽區插角里插角79號優惠期間：2026/1/1–2026/12/3滙豐銀行信用卡優惠：電話預約享平日65折、旺日75折、假日95折

娜路彎大酒店｜感受台東慢步調假期

規劃台東旅行時，住宿往往也是旅程體驗的重要一環。娜路彎大酒店位於台東市區，融合原住民文化元素與現代飯店設計，打造舒適自在的住宿氛圍。從大廳空間到館內細節，都能感受到濃厚的在地特色。飯店設有SPA美人湯、餐飲空間及多元休閒設施，適合安排兩天一夜輕旅行，也適合作為探索台東的住宿據點。無論是想放慢步調感受東台灣魅力，或規劃一趟暑假小旅行，都能在旅途中保有舒適愜意的住宿時光。



▲娜路彎大酒店

地址：台東市連航路66號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：電話預約訂房，享週日至週四精緻客房優惠價4,660元，入住免收服務費，含2客早餐

自然圈農場 LoFi Land｜苗栗沉浸式自然體驗

如果暑假想找一趟遠離日常節奏的小旅行，自然圈農場 LoFi Land會是很特別的選擇。位於苗栗卓蘭，園區以可食森林與多重景觀設計打造沉浸式體驗空間，從仙人掌沙漠到澳式溫帶森林，感受截然不同的自然景觀。



▲自然圈農場 LoFi Land

最特別的是採「一圈一組」接待方式，每組旅客皆可擁有近100坪專屬空間，包含獨立衛浴、泉池、帳篷區與草地空間，讓旅人自在放鬆、不受打擾。無論是雙人出遊、好友相聚或家庭旅行，都能在自然環境中享受專屬的慢活時光。地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享週日～週五住宿85折；單日體驗優惠含餐食，每位優惠價980元

知本金聯世紀酒店｜山林與溫泉交織的台東慢旅行

來到台東知本，旅行的步調似乎也跟著慢了下來。知本金聯世紀酒店坐落於知本溫泉區，四周環繞山林景緻，不僅能感受溫泉鄉特有的悠閒氛圍，也很適合作為探索台東自然風光的住宿據點。



▲知本金聯世紀酒店

飯店融合現代設計與溫泉文化，提供舒適客房、多元餐飲與休閒設施，讓旅人在旅途中也能保有放鬆愜意的節奏。鄰近知本森林遊樂區與原鄉文化景點，無論是安排兩天一夜輕旅行，或規劃較長天數的東台灣假期，都能享受山林與溫泉相伴的住宿體驗。地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：官網訂房享2026年度一泊二食專案現折房價200元／間

香格里拉休閒農場｜住進宜蘭山林的避暑時光

暑假想暫時離開城市節奏，不妨安排一趟宜蘭山林小旅行。身為台灣第一座休閒農場，香格里拉休閒農場坐落於冬山山區，園內規劃森林步道、瞭望台及多項休閒設施，讓旅人不必前往高海拔，也能感受被山林環繞的度假氛圍。



▲香格里拉休閒農場

以台灣紅檜打造的景觀客房，是許多人入住時印象深刻的一大特色，推開房門便能感受到淡淡檜木香氣。每年6月至8月更迎來銀絨牡丹賞花季，紫色花海與山巒景色相互映襯，為暑假旅程增添不同風景。白天漫步園區享受芬多精，夜晚則能參與農場活動，體驗悠閒自在的山林假期。地址：宜蘭縣冬山鄉大進村梅山路168號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：預約住宿，經濟客房雙人優惠價3,200元；尊榮家庭房四人優惠價5,800元；極致家庭房四人優惠價6,600元；極致樓中樓四人優惠價8,200元

H會館｜把海景變成旅程主角

有些旅行是為了景點而出發，有些旅行則是為了一片風景而停留。位於屏東獅子鄉的H會館依山傍海，全館客房皆面向海景，打開窗便能將恆春半島的遼闊景致盡收眼底，特別適合想安排一趟放慢步調的南國旅行。



▲H會館

館內設有無邊際泳池、健身房、瑜珈室及兒童遊戲室等設施，其中最具特色的UFO Lounge擁有360度環景視野，可一邊享用下午茶，一邊欣賞海天一線的壯闊景色。從日光灑落海面的晨間風景，到傍晚的海岸餘暉，都讓旅程多了幾分悠閒愜意的度假氛圍。地址：屏東縣獅子鄉竹坑村竹坑巷60號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：官網訂房享指定住宿一泊一食、一泊二食專案95折

花蓮理想大地渡假飯店｜住進異國風情的水岸假期

想安排一趟充滿度假感的花蓮旅行，花蓮理想大地渡假飯店是不少旅人會收藏的住宿選擇。飯店坐落於中央山脈與海岸山脈之間，以全台少見的運河水岸景觀及西班牙式建築聞名，走進園區彷彿置身異國度假村，讓人不自覺放慢腳步。



▲花蓮理想大地渡假飯店

除了寬敞綠地與舒適住宿環境外，旅客還能搭乘應許河遊艇悠遊水道，欣賞沿岸自然景色與園區風光。館內亦設有多元餐飲空間與商場，結合花蓮在地食材與特色選品，讓住宿不只是停留一晚，更是一段悠閒愜意的度假體驗。地址：花蓮縣壽豐鄉共和村1鄰理想路1號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：電話預約豪華客房一泊二食，平日優惠價7,560元、小旺日8,160元、旺日8,560元、小假日9,160元、假日9,960元、連續假日10,560元

V HOTEL台東假期商旅｜探索台東的輕旅行據點

有些旅行喜歡把時間留給景點與街道探索，而住宿則成為串聯旅程的重要據點。V HOTEL台東假期商旅位於台東市區，鄰近鐵花村音樂聚落、台東森林公園及鐵道藝術村，無論安排市區散策、單車漫遊或東海岸行程，都相當便利。



▲V HOTEL台東假期商旅

飯店提供舒適客房空間，並設有親子遊戲室、自助洗衣房及免費腳踏車租借服務，讓旅人能以更自在的步調認識台東。無論是規劃兩天一夜輕旅行，或作為深入探索東台灣的起點，都能讓行程安排更加輕鬆彈性。地址：台東市四維路三段88號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：預約訂房享優惠房價；商務標準房雙人平日2,700元、假日3,200元、連續假日3,700元；經典雙人房平日3,000元、假日3,500元、連續假日4,000元；溫馨親子房平日4,300元、假日5,000元、連續假日5,500元

承億酒店｜把城市風景變成度假日常

有些旅行不一定要遠離城市，而是在熟悉的都會裡換個角度感受風景。承億酒店座落於高雄亞洲新灣區，結合藝術、美學與在地文化，並與高雄市立圖書館總館共構，打造閱讀、藝文與旅宿共融的住宿體驗。



全館擁有多樣化景觀客房，高空無邊際透明泳池更是許多人入住時必訪亮點，從高處俯瞰港灣景色，感受不同於一般飯店的城市度假氛圍。館內26樓早午餐空間融合多元料理與在地風味，讓旅人從晨光開始，慢慢展開屬於高雄的旅行節奏。



▲承億酒店

地址：806023高雄市前鎮區林森四路189號優惠期間：2026/1/1–2026/12/30滙豐銀行信用卡優惠：電話預約一泊一食專案享優惠價；經典和式房／兩中床平日5,500元、旺日6,100元、假日7,800元；尊爵套房／兩中床平日9,800元、旺日10,600元、假日12,100元

日暉國際渡假村－台東池上｜收藏花東縱谷的療癒風景

如果說池上的魅力來自遼闊稻田與緩慢步調，那麼入住日暉國際渡假村，便能把這片風景留得更久一些。渡假村位於花東縱谷中心地帶，距離池上火車站與伯朗大道僅約5分鐘車程，讓旅人能輕鬆走進台東最具代表性的田園景色之中。



▲日暉國際渡假村－台東池上

園區佔地寬廣，放眼望去盡是縱谷山景與池上稻田，每間客房皆配有溫泉設施，並取得溫泉標章認證。放眼望去少了都市裡的高樓與電線桿，眼前盡是開闊天際與縱谷景色，特別適合想暫時遠離喧囂、感受東部慢旅行魅力的旅人。地址：台東縣池上鄉新興村新興107號優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平日電話預約池上溫泉Hotel－翠綠山嵐房型，雙人房／2人優惠價5,000元；家庭房／3人優惠價6,500元；家庭房／4人優惠價7,500元

謹慎理財 信用至上

滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。