▲衝高雄啤酒音樂節順吃！高雄前鎮美食推薦7選，1元地瓜球、爌肉飯老字號。

衝高雄啤酒音樂節順吃！高雄前鎮美食推薦7選必吃，編輯鄭亦庭表示：週末衝高雄吃1元地瓜球、爌肉飯老字號。
衝高雄啤酒音樂節順路吃！2026高雄啤酒音樂節在7/3至7/5於高雄夢時代登場，邀請周子瑜、Rain等國外內藝人歌手演出，現場也有豐富的美食店家攤位，讓大家邊聽演唱會邊吃美食，週末來高雄啤酒音樂節，也要順路吃高雄在地美食，這次窩客島推薦7間高雄前鎮美食，從超佛心1元地瓜球、高雄爌肉飯老字號、在地人氣川味麵店，到必比登雞湯，7間高雄前鎮美食推薦跟著吃。
高雄前鎮美食推薦必吃：華喜爌肉飯、小燉食室高雄在地已經營50年的老字號名店「華喜爌肉飯」，提供客製化服務，可依喜好選擇肥瘦部位，一碗爌肉飯搭上滿滿的酸菜、醃薑，拌著半熟荷包蛋一起吃超涮嘴；而位於台電老宿舍聚落的「小燉食室」，主打黑早冬菇土雞等五種精緻中式燉湯，湯頭強調天然健康，以蔬菜煮出天然甘甜、不加味精，更曾榮獲米其林必比登推薦。
華喜爌肉飯 位置資訊地址：高雄市前鎮區瑞東里瑞隆路469號
電話：07-722-3233
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：高雄市前鎮區華喜爌肉飯｜90%在地人在扛！在地經營五十年大鍋滷香爌肉飯
小燉食室 位置資訊地址：高雄市前鎮區復國里廣西路226號
電話：0906-303-309
完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：高雄市前鎮區小燉食室 – 老宅新風貌 | 小燉食室的美味燉湯之旅
高雄前鎮美食推薦必吃：朱爺爺QQ蛋地瓜球、啊里啊豆肉燥飯高雄銅板價小吃必吃「朱爺爺QQ蛋地瓜球」，每顆地瓜球只要1元超佛心價格，至今仍維持地瓜球1元、芝麻球5元的超級銅板價，現炸起鍋即秒殺，口感外酥內Q不黏牙，甚至有人一次買300顆，而高雄在地古早味美食「啊里啊豆肉燥飯」，主打皮油丁肉燥飯、炸土魠魚，是高雄在地人日常古早味小吃美食。
朱爺爺QQ蛋地瓜球 位置資訊地址：高雄市前鎮區良和里復興三路129-7號
電話：0932-765-764
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：高雄市前鎮區朱爺爺QQ蛋地瓜球｜竟然只要一元！超佛系銅板價QQ地瓜球
啊里啊豆肉燥飯 位置資訊地址：高雄市前鎮區明禮里草衙一路96號
電話：07-821-2542
完整介紹由部落客「湯小君」於窩客島分享：食記 - 高雄 前鎮區 啊里啊豆肉燥飯 土魠魚焿
高雄前鎮美食推薦必吃：陳師父川辣麵、謦豐麵食館、御麵館由五星級飯店主廚坐鎮的「陳師父川辣麵」，招牌川辣麵用特殊辣油加上大塊絞肉，香氣十足，推薦再點排骨酥湯搭配，高雄草衙老字號「謦豐麵食館」主打彈牙中拉麵，人氣必點四川酸麻乾麵、紅燒豬肉麵，是高評價的高雄前鎮平價麵店，而以正宗川味聞名的「御麵館」，堅持使用道地的郫縣豆瓣醬，並推出全台罕見、不加一滴水煮的金牌啤酒鴨套餐，牛肉麵、滷豬腳也是老饕回訪必吃人氣。
陳師父川辣麵 位置資訊地址：高雄市前鎮區忠純里中華五路985號
電話：07-536-6536
完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：高雄市前鎮美食 – 陳師父川辣麵 x 結合川菜與台菜的美味革命
謦豐麵食館 位置資訊地址：高雄市前鎮區草衙里佛德街12-2號
電話：0979-656-555
完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：在地人最推的老字號麵食 謦豐麵食館，激推四川酸麻乾麵、豬肉麵、溫體肉燥飯、招牌餛飩手工水餃、數十種特色小菜點滿滿一桌
御麵館 位置資訊地址：高雄市前鎮區瑞崗里公正路181號
電話：07-722-8484
完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：高雄市前鎮區御麵館 正宗川味美食，獨門道地麵食、啤酒鴨、招牌紅油炒手、爆滿膠質滷豬腳
玩高雄也要吃高雄美食、衝高雄快閃店推薦閱讀：高雄焦糖起司蛋糕！承繼6大人氣甜點清單，提拉米蘇 生巧克力布朗尼快閃高雄夢時代。
推薦閱讀：今天起憑票根現折50元！高雄夢時代玩具總動員5快閃店登場，3米高抱抱龍、小小兵電影優惠攻略。