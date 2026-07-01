台北變成寶可夢城！寶可夢30週年3大活動接力，中山站寶可夢公園 信義區粉紅皮卡丘。

台北變身寶可夢城市。窩客島編輯鄭雅之表示，這次30週年慶典規模空前，粉紅皮卡丘、中山站寶可夢公園與主題路跑引爆全台朝聖熱潮。

寶可夢大師等不及想拍！為了歡慶寶可夢30週年到來，讓整座台北搖身一變成為夢幻的寶可夢城市。這次除了在中山捷運站搶先推出限定的「Pokémon GO Fest 2026：全球」實體活動與裝置藝術，10月份更將在信義區舉辦免費的狂歡派對，加上全台三地接力登場的主題互動路跑，超豐富的規劃讓全台粉絲的期待值瞬間飆到最高點。



▲超人氣皮卡丘近距離互動演出，宣布台北場專屬色皮卡丘將參與舞台表演，為台灣訓練家帶來城市專屬的驚喜體驗。

▲台北101與大街小巷同步登場的POKÉGENIC打卡拍照景點，超萌寶可夢彩繪打卡牆與各式精緻的裝置藝術吸引無數粉絲前來朝聖，讓整座台北市街頭充滿驚喜。





中山捷運站搶先暖身拍寶可夢

想要搶先感受歡樂氣氛的粉絲，現在就可以前往心中山線形公園和藝文廊朝朝聖。現場已經打造了夢幻的寶可夢彩繪打卡牆與各式精緻的裝置藝術，吸引無數路過的玩家駐足拍照。7月中旬現場更將直接舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」歡慶活動，大家早就摩拳擦掌，準備一起組隊挑戰極致超級團體戰，收服夢幻的超級超夢。



▲寶可夢30週年大型派對慶典活動PokéXciting!宣布將巡迴吉隆坡、台北、新加坡、馬尼拉與曼谷亞洲五大城市，結合娛樂、懷舊元素與跨世代互動體驗。





粉紅皮卡丘驚喜登陸

這場寶可夢30週年慶席捲全台的歡樂風暴，在10月份更會將信義區香堤大道廣場變成最夢幻的市中心派對。最讓粉絲尖叫的是台北竟然有專屬限定色的「PokéXciting! 皮卡丘」，這隻特別換上粉紅色裝扮的萌物到時候會親自登台表演跳舞，光是想像那個畫面就讓玩家們直呼太期待。現場街道各個角落也都會藏著超好拍的寶可夢打卡點，讓整座台北街頭充滿驚喜。



▲台北場專屬設計的PokéXciting!皮卡丘換上代表台北城市色彩的粉紅色裝扮，一頭軟萌造型的爆炸頭將把歡樂的派對氛圍帶到大街小巷。





寶可夢路跑北中南都有

除了好看好拍，這座冒險城市更將熱血氛圍延伸到主題路跑。活動將接力在新北大都會公園、台中中央球場與高雄時代大道熱鬧開跑，在社群上引發極高的報名討論。大家可以挑選自己最愛的最初夥伴寶可夢，沿途一邊跑步一邊挑戰特製的道館關卡，累了還能在寶可夢中心補給站喝水休息，抵達終點時還能體驗夥伴進化的感動，同時還有機會在遊戲中捕捉「PokéXciting! 皮卡丘」。



▲ThePokémonCompany正式舉辦媒體發表會，與台北市市長等重要嘉賓共同宣布多項寶可夢30週年大型活動即將登陸台灣，為慶典正式揭開序幕。

▲互動式主題路跑活動PokémonRUN30台灣場將陸續於台中、高雄與新北三地登場，活動以與寶可夢一起奔向未來為主題，帶領玩家展開趣味旅程。

限定快閃店錯過不再

就算平常不愛跑步也絕對要來現場瞧瞧，因為活動特別規劃了免費入場的嘉年華特區，早就被粉絲列為必朝聖的清單。現場不僅有販售30週年限定周邊的台北寶可夢中心快閃店，讓收藏控準備好大失血，還打造了一條時光隧道，帶大家回顧珍貴的卡牌與動畫歷史。現甚至能免費體驗全新的主機遊戲，再加上超療癒的皮卡丘大遊行與豐富的裝備包周邊，大家報名手腳一定要快。



▲粉紅色爆炸頭造型的台北特別版皮卡丘，一登場便引發現場粉絲驚呼直呼太期待。

▲專屬限定色的PokéXciting!皮卡丘將在台北市信義區香堤大道廣場首次公開亮相，並親自參與現場舞台演出，與大小朋友在充滿活力的快樂氛圍中同樂。

寶可夢30週年 中山站打卡點

活動地點： 捷運中山站中山藝文廊、心中山線形公園

打卡亮點： 寶可夢彩繪打卡牆、專屬裝置藝術

現場活動： 7月11日－7月12日舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」現場活動，可挑戰「極致超級團體戰」捕捉超級超夢X與超級超夢Y。





PokéXciting! in 台北

活動日期： 2026年10月10日－10月11日

活動地點： 台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區

限定亮點： 台北專屬粉紅色「PokéXciting! 皮卡丘」舞台演出、POKÉGENIC 街頭打卡景點。

門票：免費入場





Pokémon RUN 30 台灣主題路跑

報名時間： 2026年7月1日13:00起已開放報名

巡迴場次：

10月17日－18日 @ 台中中央球場

10月31日－11月1日 @ 高雄時代大道

11月14日－11月15日 @ 新北大都會公園



報名方案：

寶可夢冒險啟程組（NT$1,380）： 含限定T恤、束口抽繩包、屬性號碼布、精靈球運動臂帶、圖鑑搜尋卡、最初的夥伴3D變幻卡、卡牌遊戲擴充包。

寶可夢特訓挑戰組（NT$2,380）： 含上述裝備包，加碼贈送皮卡丘肩上小玩偶、精靈球隨行包。

嘉年華特區（免門票）： 30週年紀念商品快閃店「Pokémon Center TAIPEI」、寶可夢時光隧道、全新遊戲體驗區、皮卡丘見面會與遊行。





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