台北變成寶可夢城！寶可夢30週年3大活動接力，中山站寶可夢公園 信義區粉紅皮卡丘。

台北變身寶可夢城市。窩客島編輯鄭雅之表示，這次30週年慶典規模空前，粉紅皮卡丘、中山站寶可夢公園與主題路跑引爆全台朝聖熱潮。
寶可夢大師等不及想拍！為了歡慶寶可夢30週年到來，讓整座台北搖身一變成為夢幻的寶可夢城市。這次除了在中山捷運站搶先推出限定的「Pokémon GO Fest 2026：全球」實體活動與裝置藝術，10月份更將在信義區舉辦免費的狂歡派對，加上全台三地接力登場的主題互動路跑，超豐富的規劃讓全台粉絲的期待值瞬間飆到最高點。
中山捷運站搶先暖身拍寶可夢
想要搶先感受歡樂氣氛的粉絲，現在就可以前往心中山線形公園和藝文廊朝朝聖。現場已經打造了夢幻的寶可夢彩繪打卡牆與各式精緻的裝置藝術，吸引無數路過的玩家駐足拍照。7月中旬現場更將直接舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」歡慶活動，大家早就摩拳擦掌，準備一起組隊挑戰極致超級團體戰，收服夢幻的超級超夢。
粉紅皮卡丘驚喜登陸
這場寶可夢30週年慶席捲全台的歡樂風暴，在10月份更會將信義區香堤大道廣場變成最夢幻的市中心派對。最讓粉絲尖叫的是台北竟然有專屬限定色的「PokéXciting! 皮卡丘」，這隻特別換上粉紅色裝扮的萌物到時候會親自登台表演跳舞，光是想像那個畫面就讓玩家們直呼太期待。現場街道各個角落也都會藏著超好拍的寶可夢打卡點，讓整座台北街頭充滿驚喜。
寶可夢路跑北中南都有
除了好看好拍，這座冒險城市更將熱血氛圍延伸到主題路跑。活動將接力在新北大都會公園、台中中央球場與高雄時代大道熱鬧開跑，在社群上引發極高的報名討論。大家可以挑選自己最愛的最初夥伴寶可夢，沿途一邊跑步一邊挑戰特製的道館關卡，累了還能在寶可夢中心補給站喝水休息，抵達終點時還能體驗夥伴進化的感動，同時還有機會在遊戲中捕捉「PokéXciting! 皮卡丘」。
限定快閃店錯過不再
就算平常不愛跑步也絕對要來現場瞧瞧，因為活動特別規劃了免費入場的嘉年華特區，早就被粉絲列為必朝聖的清單。現場不僅有販售30週年限定周邊的台北寶可夢中心快閃店，讓收藏控準備好大失血，還打造了一條時光隧道，帶大家回顧珍貴的卡牌與動畫歷史。現甚至能免費體驗全新的主機遊戲，再加上超療癒的皮卡丘大遊行與豐富的裝備包周邊，大家報名手腳一定要快。
寶可夢30週年 中山站打卡點
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊、心中山線形公園
打卡亮點： 寶可夢彩繪打卡牆、專屬裝置藝術
現場活動： 7月11日－7月12日舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」現場活動，可挑戰「極致超級團體戰」捕捉超級超夢X與超級超夢Y。
PokéXciting! in 台北
活動日期： 2026年10月10日－10月11日
活動地點： 台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區
限定亮點： 台北專屬粉紅色「PokéXciting! 皮卡丘」舞台演出、POKÉGENIC 街頭打卡景點。
門票：免費入場
Pokémon RUN 30 台灣主題路跑
報名時間： 2026年7月1日13:00起已開放報名
巡迴場次：
10月17日－18日 @ 台中中央球場
10月31日－11月1日 @ 高雄時代大道
11月14日－11月15日 @ 新北大都會公園
報名方案：
寶可夢冒險啟程組（NT$1,380）： 含限定T恤、束口抽繩包、屬性號碼布、精靈球運動臂帶、圖鑑搜尋卡、最初的夥伴3D變幻卡、卡牌遊戲擴充包。
寶可夢特訓挑戰組（NT$2,380）： 含上述裝備包，加碼贈送皮卡丘肩上小玩偶、精靈球隨行包。
嘉年華特區（免門票）： 30週年紀念商品快閃店「Pokémon Center TAIPEI」、寶可夢時光隧道、全新遊戲體驗區、皮卡丘見面會與遊行。
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