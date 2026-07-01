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萬家福 樂家康買一送一！家樂福更名萬家福 樂家康超市，買一送一 OPENPOINT點數優惠一次看。

家樂福萬家福樂家康康達盛通
2026-07-01 11:50文字：編輯 張人尹 圖片提供:康達盛通、萬家福、樂家康
編輯 張人尹

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家樂福品牌正式更名萬家福、樂家康，7月同步推出買一送一、OPENPOINT點數回饋與限時搶購等優惠活動，編輯張人尹表示，本篇整理更名資訊與優惠重點一次看。

陪伴許多台灣人採買日常用品多年的「家樂福」自7月1日起正式走入新階段，量販改名為「萬家福」，超市改為「樂家康」。除了全台門市將陸續更新招牌與企業識別，官方網站、APP及家速配APP也都維持正常營運。為迎接品牌新開始，7月同步祭出總價值超過20億元的回饋活動，從買一送一、OPENPOINT點數加碼到限時搶購都有，讓粉絲們不管叫他萬家福、還是叫他樂家康，通通繼續搶優惠買起來。

▲康達盛通生活事業股份有限公司自7月1日起完成品牌更名，萬家福與樂家康正式接棒登場，全台門市將陸續更新招牌與識別系統。
▲康達盛通生活事業股份有限公司自7月1日起完成品牌更名，萬家福與樂家康正式接棒登場，全台門市將陸續更新招牌與識別系統。
▲萬家福、樂家康同步推出超過20億元回饋活動，品牌升級同時帶來買一送一、點數回饋等多項優惠。
▲萬家福、樂家康同步推出超過20億元回饋活動，品牌升級同時帶來買一送一、點數回饋等多項優惠。

家樂福正式走入新品牌 萬家福樂家康接棒

這次品牌調整除了公司名稱改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，原本的家樂福量販正式更名為「萬家福 PROSPERiTY PLAZA」，家樂福超市則更名為「樂家康 Uni-PROSPERiTY」。全台62家量販店與221家超市將陸續完成招牌更新，預計2027年第一季全面完成。全新品牌設計以「家」作為核心概念，搭配代表PROSPERiTY的字母P作為企業識別，並以藍色與橘紅色打造全新形象，希望延續日常採買與在地服務精神，同時整合集團資源，持續提供更多元的商品與購物體驗。
▲萬家福正式取代家樂福量販品牌，樂家康則成為家樂福超市新名稱，門市招牌將陸續全面更新。
▲萬家福正式取代家樂福量販品牌，樂家康則成為家樂福超市新名稱，門市招牌將陸續全面更新。


萬家福祭出13大優惠 天天搶購一路到月底

慶祝品牌全新登場，量販「萬家福」自2026/7/1-7/28推出雙檔優惠，第一波活動有超過600項商品買一送一，其中包含100項新品，同步安排每日15點到16點限時搶購，最低10元起。活動期間指定商品享OPENPOINT 20倍送，7月5日會員日消費滿1699元再享3倍點數。另有統一指定商品三重送、百大品牌滿額贈、自有品牌UNIDESIGN滿599元享10％現金折價券、家電抽泰國旅遊、衛生紙搬搬樂等13項活動，讓粉絲們採買搶優惠。
▲萬家福推出13大優惠活動，包含超過600項商品買一送一、天天限時搶購與OPENPOINT最高20倍送。
▲萬家福推出13大優惠活動，包含超過600項商品買一送一、天天限時搶購與OPENPOINT最高20倍送。


樂家康週末限時搶購 買一送一優惠不停

此外，在「樂家康」超市則自2026/7/1-7/28規劃8大優惠，包括超過200項商品買一送一，其中新增20項新品，每週五、六、日15點到16點推出最低10元限時搶購。活動期間24項指定商品可享OPENPOINT 20倍送，7月5日會員日單筆滿699元再享3倍點數，同步推出統一指定商品三重送、百大品牌滿額贈、天天來店禮，以及與萬家福共同推出會員踩點抽好禮活動，只要完成指定消費任務，就有機會抽中變頻六門冰箱等獎項。
▲樂家康同步祭出OPENPOINT點數回饋、來店禮及會員踩點抽獎，與萬家福共同迎接品牌新階段。
▲樂家康同步祭出OPENPOINT點數回饋、來店禮及會員踩點抽獎，與萬家福共同迎接品牌新階段。


萬家福 優惠回饋資訊

活動期間：2026/7/1起

活動內容：

  1. 2026/7/1-2026/7/14，超過600項商品買一送一，包含100項新品。
  2. 2026/7/1-2026/7/28，每天15點至16點限時搶購，最低10元起。
  3. 2026/7/1-2026/7/28，指定商品OPENPOINT點數20倍送。
  4. 7/5會員日，單筆滿1699元享OPENPOINT點數3倍送（限量名額）。
  5. 2026/7/1-2026/7/14，統一指定商品三重送。
    1. 指定商品OPENPOINT點數10倍送。
    2. 指定商品滿399元贈統一蜜豆奶或統一脆麵。
    3. 加19元可加購好勁道千羽拉麵。
  6. 2026/7/1-2026/7/28，百大指定品牌滿額贈現金折價券或OPENPOINT點數。
  7. 即日起至2026/9/30，UNIDESIGN自有品牌單筆滿599元，使用uniopen聯名卡付款回饋10％現金折價券。
  8. 2026/7/1-2026/8/31，全店家電單筆滿7777元登錄發票，可抽泰國機票與酒店酬賓券。
  9. 7/4，新店店舉辦SHARP Poketomo AI小獴友見面體驗會，現場有限定贈品及專屬優惠。
  10. 7/4指定21家門市舉辦「衛生紙搬搬樂」，購買衛生紙滿599元即可報名挑戰。
  11. 2026/7/1-2026/7/14，每日來店禮，共21款人氣商品、7800份天天送。
  12. 2026/7/1-2026/7/14，會員專屬「萬家福好食祭」，購買商品名稱含「萬」「家」「福」任一字，送4張指定餐廳優惠券。
  13. 2026/7/1-2026/7/28，會員跨店踩點活動，萬家福單筆滿888元＋樂家康單筆滿588元，可抽變頻六門冰箱等15項好禮。


樂家康回饋資訊

活動期間：2026/7/1起

活動內容：

  1. 2026/7/1-2026/7/28，超過200項商品買一送一，包含20項新品。
  2. 2026/7/1-2026/7/28，每週五、六、日15點至16點限時搶購，最低10元起。
  3. 2026/7/1-2026/7/28，24項指定商品OPENPOINT點數20倍送。
  4. 7/5會員日，單筆滿699元享OPENPOINT點數3倍送（限量名額）。
  5. 2026/7/1-2026/7/28，統一指定商品三重送。
    1. 指定商品OPENPOINT點數10倍送。
    2. 指定商品滿399元贈統一蜜豆奶或統一脆麵。
  6. 2026/7/1-2026/7/28，百大指定品牌滿額贈現金折價券或OPENPOINT點數。
  7. 2026/7/1-2026/7/28，每日來店禮，共7款人氣商品、43120份天天送。
  8. 2026/7/1-2026/7/28，會員跨店踩點活動，萬家福單筆滿888元＋樂家康單筆滿588元，可抽變頻六門冰箱等15項好禮。
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