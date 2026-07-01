五迷看演唱會前先拍！STAYREAL PARK台北站必拍 必買攻略，巨大藍色倔強蔔要打卡。

編輯 鄭雅之 表示，五月天大巨蛋演唱會帶動周邊熱潮，松菸免費展出的巨型胡蘿蔔地標與療癒公園更成必訪亮點。

五迷尖叫的五月天5525＋2演唱會重返台北大巨蛋即將在本週開唱，由五月天主唱阿信與知名藝術家不二良共同主理的潮流品牌STAYREAL，也特別在鄰近的松山文創園區，打造全新打卡地標「MOJO EXPO夏日蔔覽」，即日起至7月19日免費開放參觀。現場不僅有巨型藝術裝置，一號倉庫還有「STAYREAL PARK擁抱公園」主題展，讓全台五迷可以一路從松菸拍到大巨蛋。

▲夜間點燈也超迷人的松菸MOJO EXPO夏日蔔覽巨型胡蘿蔔藝術裝置，高達9公尺的墨鏡蔔蔔在松山文創園區散發浪漫度假氛圍。 ▲融合阿信創意拍立得圖框與浪漫手寫字句的夏日情書打卡牆，讓民眾可以在STAYREAL PARK擁抱公園留下最難忘的回憶。

台北松菸巨型胡蘿蔔戶外打卡點

漫步在松菸文創大街可以看到巨大的墨鏡胡蘿蔔，這正是「MOJO EXPO夏日蔔覽」的招牌亮點，高達9公尺的獨特造型搭配沙灘排球、躺椅與衝浪板等海邊元素，將夏日的悠閒與熱情完全搬進城市中。旁邊還有賽車兔兔在賽道上盡情奔馳，營造出充滿活力的度假氛圍，吸引許多民眾駐足拍照，成為台北街頭最吸睛的夏日風景。

▲左圖為充滿朝氣的賽車兔兔在松菸賽道上準備展開快樂冒險，右圖為高達9公尺的MOJO EXPO夏日蔔覽巨型胡蘿蔔藝術裝置。





松菸一號倉庫擁抱主題免費展覽

走進松菸一號倉庫則有繽紛的「STAYREAL PARK擁抱公園」展區，現場準備了豐富的室內沉浸式互動裝置。首度曝光的「藍色夢想胡蘿蔔」在舞台上閃耀，還有高達350公分的巨型絨毛兔兔張開雙臂等待擁抱。民眾還可以拿起放大版的絨毛樂器公仔體驗組團樂趣，多款可愛角色裝置齊聚一堂，讓人走進奇幻的魔法世界。

▲左圖為展區入口亮眼的彩虹夢想拱門設計，右圖為高達350公分的巨型擁抱絨毛兔兔張開雙臂隨時等著給所有人溫柔的擁抱。





台北限定拍照打卡牆與樂高牆

在「STAYREAL PARK擁抱公園」內部藏滿許多趣味打卡亮點，像是浪漫的玫瑰花牆與充滿愛意的「夏日情書打卡牆」，適合和另一半留下難忘回憶。還有樂高大師精心拼製的「登頂兔兔樂高牆」，展現兔兔徒手挑戰台北101的可愛模樣。多種逗趣的「純真魔法變身牆」能讓人隨意變換造型，非常適合全家大小一起來按下快門，收集專屬的城市美好記憶。放大版「藍色夢想倔強蔔」更是五迷必拍的打卡點。

▲左圖為備有放大版絨毛樂器的擁抱音樂主題區，右圖為帶著隨身溫柔底氣且拒絕焦慮內耗的步步倔強不不象大型裝置。 ▲首度亮相的藍色夢想倔強蔔站上舞台為夢想發聲，唱出品牌勇敢不認輸的精神，成為STAYREAL PARK擁抱公園台北站的大亮點。





限定周邊必買再送滿額好禮

現場除了有豐富的互動區，還推出許多台北限定的文創周邊，包含精緻的磁貼、盲盒與服飾組合，滿足收藏的樂趣。同場加映的「STAYREAL叢林探險家忠孝限定店」也同步登場，設置了獨特的綠意森林櫥窗與鏡貼，只要完成線上預約或達到消費門檻，就能把限定提袋和精美好禮帶回家，趕緊把握時間去探索。

▲左圖為免費追蹤指定社群即可獲得的擁抱公園紀念門票，右圖為拍照打卡上傳社群即可兌換的淡水青春日記台北限定透卡。 ▲左圖為STAYREAL走到淡水紀念車牌充滿浪漫落日氛圍，右圖為MOJO HAPPY WORLD歡樂乾杯陶瓷杯2.0盲盒共有6款。

MOJO EXPO夏日蔔覽與STAYREAL PARK擁抱公園台北站

展覽時間：即日起至2026年7月19日 每日11：00至20：00

展覽地點：松山文創園區文創大街與一號倉庫





STAYREAL PARK擁抱公園台北站 優惠

入園好禮：追蹤官方指定社群帳號即可獲得擁抱公園紀念門票一張。

社群好禮：現場拍照打卡上傳社群並標註指定字樣即可獲得淡水青春日記台北限定透卡一張。

消費好禮：單筆消費滿499元贈潮流XXL大編織袋、滿1999元贈淡水青春日記台北限定徽章、滿4999元贈PLAN A奔向無限拼接格紋包。





STAYREAL PARK擁抱公園台北站 限定周邊

淡水青春日記台北限定組內含短T與胖胖杯1480元

台北限定登頂兔窗花磁貼280元

STAYREAL走到淡水紀念車牌冰箱貼280元

STAYREAL走到淡水紀念車牌380元

MOJO HAPPY WORLD歡樂乾杯陶瓷杯2.0盲盒280元

台北限定此時此刻回憶放映機金屬磁貼880元





台北東區STAYREAL叢林探險家忠孝限定店

限定店優惠：消費滿499元贈叢林探險家限定提袋、線上預約且消費滿1999元贈叢林探險家限定徽章。





台北松菸展覽逛不完！

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看更多MOJO EXPO夏日蔔覽與STAYREAL PARK擁抱公園台北站

▲左圖為樂高大師打造的全新創作登頂兔兔樂高牆精彩還原兔兔徒手挑戰台北101，右圖為純真魔法變身牆讓人擺出俏皮姿勢拍照留念。 ▲左圖為RC小花牆與微笑小花家族齊綻放帶來歡樂能量，右圖為初心玫瑰花牆以絨毛玫瑰拼出完美的愛心牆讓人直呼超療癒。

▲左圖為消費滿額贈送的PLAN A奔向無限拼接格紋包，右圖為消費滿499元即贈送的潮流XXL大編織袋兼具時尚與實用。

▲左圖為台北限定登頂兔窗花磁貼包裝精緻，右圖為記錄滿滿城市美好記憶的台北限定此時此刻回憶放映機金屬磁貼。