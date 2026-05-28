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松菸愛麗絲展覽！松菸沈浸式愛麗絲展13大打卡點，紅心皇后 瘋帽茶會必拍。

松菸展覽松山文創園區愛麗絲沈浸式體驗展覽信義區展覽
2026-05-28 18:30文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

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松菸愛麗絲沉浸式展覽！13大愛麗絲場景打卡點、首創互動式展中展，編輯鄭亦庭表示：台北松菸愛麗絲展覽美照拍不完。

松菸愛麗絲沉浸式展覽要拍！台北實景沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》，從5月28日起在台北松菸展出至9月13日，打造13大實景空間，從比例錯置的大小顛倒空間、花園茶會，到玫瑰小徑與紅⼼皇后審判台等，讓你拍照拍不完，更首創「展中展」互動體驗，親自跟瘋帽客、三月兔互動，帶大家穿越進愛麗絲的奇幻世界中，台北松菸愛麗絲沉浸式展覽，不論大人、小孩都能一起來體驗、拍照打卡。

▲台北沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》5/28於松菸展出，13大打卡點拍不完。(攝影：鄭亦庭)
▲台北沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》5/28於松菸展出，13大打卡點拍不完。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸愛麗絲沉浸式展覽打造13大實景，進入愛麗絲奇幻世界，首創展中展互動設計登場。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸愛麗絲沉浸式展覽打造13大實景，進入愛麗絲奇幻世界，首創展中展互動設計登場。(攝影：鄭亦庭)

松菸愛麗絲展覽13大實景展區

松菸愛麗絲沉浸式展覽主打全齡共賞，大家跟著白兔的腳步，踏入愛麗絲世界中的比例錯置的顛倒空間，可以跟超大桌椅、小型房子、花園餐桌拍照，體驗忽大忽小視覺錯覺，沿途有紙牌士兵、紅心皇后與柴郡貓等經典角色現身，共有13大實景展區，也結合專屬展場香氛與3D聲音設計，打造出一場五感體驗的松菸愛麗絲展覽。
▲松菸愛麗絲展覽打卡點！打造13大實景打卡點，超大桌椅、縮小房子、花園餐桌等全要拍。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸愛麗絲展覽打卡點！打造13大實景打卡點，超大桌椅、縮小房子、花園餐桌等全要拍。(攝影：鄭亦庭)

松菸愛麗絲展首創互動式展中展

本次愛麗絲沈浸式體驗展覽最大亮點就是「一種展覽，兩種體驗」的展中展設計，首創互動式展中展《非生日派對》，只有購買專屬套票的觀眾，才能進入神祕瘋帽茶會，可以跟瘋帽客、三月兔坐在桌前互動，他們會即興講故事、邀請你玩遊戲等，並特別提供展中展限定茶點，帶來獨一無二的微劇場沉浸體驗，一般門票的觀眾也能透過特製窗戶，從旁窺探派對現場的互動。
▲松菸愛麗絲展覽！首創互動式展中展，只有購買專屬套票的觀眾，才能進入瘋帽茶會，跟瘋帽客、三月兔互動。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸愛麗絲展覽！首創互動式展中展，只有購買專屬套票的觀眾，才能進入瘋帽茶會，跟瘋帽客、三月兔互動。(攝影：鄭亦庭)

松菸愛麗絲展覽必逛亮點

松菸愛麗絲展覽內也多個花園造景，將實體歐式花藝結合感測裝置，花朵會隨觀眾靠近輕輕開合，充滿奇幻氛圍感，而「AI鏡像覺醒」則能在樹洞空間即時生成觀眾專屬的「數位愛麗絲形象」，此外，展覽主題曲由時尚DJ孫麥傑、金音獎得主Bradd聯手打造，餐飲部分聯名愛滴咖啡、糕菲庇護工場，重現愛麗絲經典的Drink Me飲料、Eat Me魔法餅乾，最後還有愛麗絲展覽周邊販售區，從蠟燭、香氛相框，到後背包、項鍊等，粉絲通通帶回家。
▲松菸愛麗絲展覽打卡點！必拍紅心皇后玫瑰花徑、紅心皇后審判台。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸愛麗絲展覽打卡點！必拍紅心皇后玫瑰花徑、紅心皇后審判台。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸愛麗絲沉浸式展覽打造13大實景，進入愛麗絲奇幻世界，首創展中展互動設計登場。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸愛麗絲沉浸式展覽打造13大實景，進入愛麗絲奇幻世界，首創展中展互動設計登場。(攝影：鄭亦庭)

愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密｜沈浸式互動故事特展

展覽日期：2026/05/28（四）- 2026/09/13（日）
展覽時間：11:00-19:00（最後入場時間：18:30）
展覽地點：松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）

愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密展中展《非生日派對》沈浸式互動

演出日期：展覽期間每週五、六、日限定開放
演出場次：每日七場，12:00-18:00（每整點開演一場）
體驗時長：約 30 分鐘的魔幻時光
參與人數：為維持沉浸式體驗品質，每場次名額有限，強烈建議提前預約！

愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密 票價資訊

單人票480元
展中展套票580元，包含單人票+展中展活動票
雙人套票920元，兩位一般民眾同時入場
優惠票380元
適用對象：
兒童(3歲以上12歲(含)以下)
學生(不含碩博士班、空中大學、推廣教育、社區大學)

爱心票240元(僅現場購買)
適用對象：
65歲以上長者(持有身心障礙手冊本人及其一位陪同同時入場)

展中展票券說明：

1、若未購買套票，現場加購展中展體驗為為$200/人。
2、為確保沉浸式體驗品質，展中展採「預約制」，各場次席次有限，強烈建議提前Klook購票預約。
3、現場僅依「剩餘席次」與「預約未到」開放售票及候補，無额外保留名额。

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更多 松菸展覽愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密 照片：

▲台北沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》5/28於松菸展出，13大打卡點拍不完。(攝影：鄭亦庭)
▲台北沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》5/28於松菸展出，13大打卡點拍不完。(攝影：鄭亦庭)
▲台北沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》5/28於松菸展出，13大打卡點拍不完。(攝影：鄭亦庭)
▲台北沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》5/28於松菸展出，13大打卡點拍不完。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》，也也愛麗絲周邊商品可以買回家。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》，也也愛麗絲周邊商品可以買回家。(攝影：鄭亦庭)

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