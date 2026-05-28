松菸愛麗絲展覽！松菸沈浸式愛麗絲展13大打卡點，紅心皇后 瘋帽茶會必拍。

松菸愛麗絲沉浸式展覽！13大愛麗絲場景打卡點、首創互動式展中展，編輯鄭亦庭表示：台北松菸愛麗絲展覽美照拍不完。
松菸愛麗絲沉浸式展覽要拍！台北實景沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》，從5月28日起在台北松菸展出至9月13日，打造13大實景空間，從比例錯置的大小顛倒空間、花園茶會，到玫瑰小徑與紅⼼皇后審判台等，讓你拍照拍不完，更首創「展中展」互動體驗，親自跟瘋帽客、三月兔互動，帶大家穿越進愛麗絲的奇幻世界中，台北松菸愛麗絲沉浸式展覽，不論大人、小孩都能一起來體驗、拍照打卡。
松菸愛麗絲展覽13大實景展區松菸愛麗絲沉浸式展覽主打全齡共賞，大家跟著白兔的腳步，踏入愛麗絲世界中的比例錯置的顛倒空間，可以跟超大桌椅、小型房子、花園餐桌拍照，體驗忽大忽小視覺錯覺，沿途有紙牌士兵、紅心皇后與柴郡貓等經典角色現身，共有13大實景展區，也結合專屬展場香氛與3D聲音設計，打造出一場五感體驗的松菸愛麗絲展覽。
松菸愛麗絲展首創互動式展中展本次愛麗絲沈浸式體驗展覽最大亮點就是「一種展覽，兩種體驗」的展中展設計，首創互動式展中展《非生日派對》，只有購買專屬套票的觀眾，才能進入神祕瘋帽茶會，可以跟瘋帽客、三月兔坐在桌前互動，他們會即興講故事、邀請你玩遊戲等，並特別提供展中展限定茶點，帶來獨一無二的微劇場沉浸體驗，一般門票的觀眾也能透過特製窗戶，從旁窺探派對現場的互動。
松菸愛麗絲展覽必逛亮點松菸愛麗絲展覽內也多個花園造景，將實體歐式花藝結合感測裝置，花朵會隨觀眾靠近輕輕開合，充滿奇幻氛圍感，而「AI鏡像覺醒」則能在樹洞空間即時生成觀眾專屬的「數位愛麗絲形象」，此外，展覽主題曲由時尚DJ孫麥傑、金音獎得主Bradd聯手打造，餐飲部分聯名愛滴咖啡、糕菲庇護工場，重現愛麗絲經典的Drink Me飲料、Eat Me魔法餅乾，最後還有愛麗絲展覽周邊販售區，從蠟燭、香氛相框，到後背包、項鍊等，粉絲通通帶回家。
愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密｜沈浸式互動故事特展展覽日期：2026/05/28（四）- 2026/09/13（日）
展覽時間：11:00-19:00（最後入場時間：18:30）
展覽地點：松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）
愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密展中展《非生日派對》沈浸式互動演出日期：展覽期間每週五、六、日限定開放
演出場次：每日七場，12:00-18:00（每整點開演一場）
體驗時長：約 30 分鐘的魔幻時光
參與人數：為維持沉浸式體驗品質，每場次名額有限，強烈建議提前預約！
愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密 票價資訊單人票480元
展中展套票580元，包含單人票+展中展活動票
雙人套票920元，兩位一般民眾同時入場
優惠票380元
適用對象：
兒童(3歲以上12歲(含)以下)
學生(不含碩博士班、空中大學、推廣教育、社區大學)
爱心票240元(僅現場購買)
適用對象：
65歲以上長者(持有身心障礙手冊本人及其一位陪同同時入場)
展中展票券說明：1、若未購買套票，現場加購展中展體驗為為$200/人。
2、為確保沉浸式體驗品質，展中展採「預約制」，各場次席次有限，強烈建議提前Klook購票預約。
3、現場僅依「剩餘席次」與「預約未到」開放售票及候補，無额外保留名额。
搭捷運開逛台北展覽推薦推薦閱讀：中山站展覽2大一次逛！中山站台北當代館雙主題展覽，沈浸式光影展區必拍。
推薦閱讀：2026松山文創學園祭！免門票松菸六大主題週，全區展覽、互動遊戲開逛。
推薦閱讀：大直展覽免費逛！免門票NOKE忠泰樂生活 自由的房間，全館5層樓展區一次看。