中山站展覽2大一次逛！中山站台北當代館雙主題展覽，沈浸式光影展區必拍。

中山站2大展覽一次看！台北當代藝術館雙主題展至8/30，編輯鄭亦庭表示：2層樓雙主題展必拍沈浸式光影展區。

中山站雙主題展覽一次看！台北當代藝術館即日起至8月30日一次推出2檔主題展覽，裝置藝術、光影投影作品都要拍，一樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」探討信仰、科技與大眾感知如何交織成觀看世界的方式，二樓展區「記憶的囚徒困境」將「囚徒困境」轉化為思考記憶的結構隱喻，探問當記憶必須依賴媒介與敘事才能被保存時，如何在猜疑、重述中被改寫，近期來中山站，就來台北當代館展覽逛逛。



▲中山站展覽必逛！台北當代藝術館雙主題展即日起展出至8/30，二層樓展區一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲中山站當代館一樓展區必拍！懸掛雕塑作品《信使》、廢棄物重新翻模製成蛹狀《蛹物祠》。(攝影：鄭亦庭)





中山站台北當代藝術館雙主題展覽

台北當代館一樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」，以人們習慣透過日常儀式，為世界覆上一層帶有信仰、想像與靈性的「膜」，像是綠色乖乖被視為機器順利運作的護身符，現在從宗教圖像到3D建模與AI生成圖像，持續改變人們理解精神世界的方式，本次展覽以6首短詩展開，邀請6位新世代臺灣藝術家，以「膜」作為核心概念呼應當代影像技術中的圖層、貼皮與數位生成等，世界變成一層層感知與投影所構成的「膜」。



▲中山站當代館一樓展區必拍！懸掛雕塑作品《信使》、廢棄物重新翻模製成蛹狀《蛹物祠》。(攝影：鄭亦庭)





中山站當代館一樓主題展區必看亮點

當代館一樓主題展區入口處懸掛雕塑作品《信使》，源自藝術家洪瑞謙在冥想經驗中對身心狀態的感知轉換，呈現人同時具有生物性、精神性的存在；《蛹物祠》則將廢棄物重新翻模製成蛹狀，探問人們對物件、生死的情感投射；黎家寶的裝置錄像《聖凡之界》與《三合之儀》巧妙運用奉茶儀式與潘洛斯三角，呈現人、神與世界三者間的關係；黃紫瑜《N.A.G.H.A.》透過電子遊戲視角，將科技外殼化為電子廢棄物，揭示美麗外表下的環境代價。



▲中山站當代館一樓展區必拍！懸掛雕塑作品《信使》源自藝術家洪瑞謙在冥想經驗中對身心狀態的感知轉換。(攝影：鄭亦庭)





中山站當代館二樓主題展區

中山站台北當代藝術館二樓「記憶的囚徒困境」展區，由比利時與臺灣共8位藝術家聯手打造，首先能看到丁常恩作品《她可能的在場證明》，利用影像、毛玻璃光線與持續運作的掃地機器人，探討親人記憶與時間的錯位；比利時藝術家大衛·克拉耶伯《Travel》則以療癒音樂結合電腦生成影像，帶領觀者穿梭難以指向真實地點的無特徵農地，喚醒人人都曾有過的記憶感；蔡昱廷以夢境為入口，用章魚觸手隱喻歷史與創傷的斷裂與再生。



▲中山站當代館二樓特展必拍！蔡昱廷以夢境為入口，用章魚觸手隱喻歷史與創傷的斷裂與再生。(台北當代藝術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦)



▲台北當代館本次雙主題特展橫跨館內一、二樓，裝置藝術、錄像作品，以及必拍光影投影空間。(攝影：鄭亦庭)





中山站台北當代館展覽必拍

二樓展覽最後的最大展間由3位跨足表演藝術與劇場的藝術家，以「陪伴者與創傷記憶」為核心展開創作，整個空間以不斷變化的動態光影投影在垂幕、椅子與牆面空間上，超酷視覺性展演絕對要拍，其中李國漢《你的傷是物自身嗎？》透過錄像裝置呈現創傷在語言中的失焦；王芳寧《在》以純粹的光之存在，邀請觀眾重新凝視自身的內心世界；鄭兆恩《載》則以細膩的聲音描繪陪伴者與創傷共處的真實狀態。



▲中山站台北當代藝術館展覽必拍！二樓展區最後整個空間以不斷變化的動態光影投影在垂幕、椅子與牆面。(台北當代藝術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦)

▲中山站台北當代藝術館展覽必拍！二樓展區最後由3位藝術家聯手將二樓最大展間以「陪伴者與創傷記憶」為核心展開創作。(攝影：鄭亦庭)





Young Folks：世界是一片感知的膜 展覽資訊

展覽時間：2026/5/23(六)~2026/8/30(日)

展覽地點：台北當代藝術館主題策劃展區 1F(臺北市大同區長安西路39號)





記憶的囚徒困境 展覽資訊

展覽時間：2026/5/23(六)~2026/8/30(日)

展覽地點：台北當代藝術館主題策劃展區 2F(臺北市大同區長安西路39號)





台北當代藝術館 展覽票價資訊

一般票100元

優待票50元

適用對象：

臺北市民、國中以上在校學生證、魔卡加購門票以及軍警、榮民、公教退休人員證享優待價。



適用對象： 臺北市民、國中以上在校學生證、魔卡加購門票以及軍警、榮民、公教退休人員證享優待價。 國小生免費



親子日：週六日及國定假日10:00 - 12:00，凡親子同行即可免票參觀。

搭捷運逛台北展覽

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更多 台北當代藝術館雙主題展 照片：

▲台北當代館本次雙主題特展橫跨館內一、二樓，展出裝置藝術、錄像作品，以及必拍光影投影空間。(攝影：鄭亦庭)

