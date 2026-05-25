楊枝甘露買一送一！CoCo買一送一喝楊枝甘露，新品雪沙椰椰咖啡同步買一送一。

CoCo都可優惠近期掀起討論，生椰楊枝甘露好友日限定買一送一。編輯張人尹表示，這波從新品到雪沙椰椰系列加碼買一送一，超夯生椰也有買一送一優惠。

CoCo買一送一優惠喝起來！CoCo都可這次看準夏天飲料話題，特別針對超夯「生椰楊枝甘露」大杯買一送一的好友日優惠。同時，延續生椰咖啡系列的好評，CoCo這次推出全新「雪沙椰椰系列」，結合椰奶、冰沙、咖啡元素，挑戰夏季必喝咖啡飲品，並且推出買一送一新品優惠，夏天消暑喝起來。



▲CoCo都可整理5月底到6月多款飲料優惠，從楊枝甘露到雪沙椰椰系列都有話題。

楊枝甘露好友日買一送一

▲CoCo都可5/27推出生椰楊枝甘露大杯買一送一，2杯90元吸引芒果控朝聖。

雪沙椰椰系列同步新登場

▲CoCo都可雪沙椰椰咖啡加入週二咖啡日優惠，指定系列可享買一送一。

6月好友禮券天天都能領

▲CoCo都可6月好友禮推出綠豆沙與珍珠奶茶2杯80元優惠。

CoCo優惠整理

楊枝甘露好友日買一送一

CoCo都可5/27推出週三好友日優惠，主打「生椰楊枝甘露」大杯買一送一，等於2杯90元。這杯每年夏季回歸的「生椰楊枝甘露」以厚椰乳為基底，搭配芒果、紅柚果肉與西谷米，打造酸甜又帶有咀嚼感的夏季風味，是每年必喝的楊枝甘露之一。這次好友日買一送一優惠，粉絲只要透過CoCo都可官方Line帳號領券，就能在線上平台預訂優惠，每人可領2張券，等於最多可購買4杯。針對夏季飲品話題，CoCo都可6/1起也推出全新「雪沙椰椰系列」，包含「雪沙椰椰冬瓜」與「雪沙椰椰咖啡」兩款。其中「雪沙椰椰冬瓜」結合椰奶雪沙與冬瓜甜香，帶出古早味冰沙感受。另一款雪沙椰椰咖啡則把椰奶雪沙搭配美式咖啡，打造兼具清爽與提神感的夏季飲品。6/2起還能搭配週二咖啡日活動，只要點選指定美式、果咖、生椰系列與雪沙椰椰咖啡，即可享同價位買一送一優惠。飲料控不怕夏天喝不夠，這次CoCo都可6月也同步推出好友禮券活動，從即日起到6/30，粉絲透過官方Line帳號領券後，就能在線上享有指定品項2杯80元優惠。這次參與活動的飲品包含綠豆沙、珍珠奶茶與粉角奶茶，大杯任選2杯只要80元，每人最多可領6張券，等於買到12杯飲料都有優惠。飲料控不論是囤飲料還是揪同事一起訂下午茶，都超划算。活動日期：2026/5/27 00：00後即可在線上平台領券預訂活動平台：透過coco官方LINE線上點購活動內容：「生椰楊枝甘露」大杯買一送一，等於2杯90元。

週二咖啡日買一送一

活動期間：2026/06/01起活動內容：每周二臨櫃或都可訂點選美式/果咖/生椰系列/雪沙椰椰咖啡即享同價位買一送一優惠。新品售價：雪沙椰椰冬瓜(M) 售價65元雪沙椰椰咖啡(14oz) 售價75元

CoCo飲料6月禮券

活動日期：即日起至6/30活動平台：於都可訂線上領券享優惠活動品項：綠豆沙、珍珠奶茶、粉角奶茶(L)任選2杯80元