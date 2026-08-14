11大台北快閃店全部免費逛！松菸史努比、華山咖波快閃店，天線寶寶 鏈鋸人快閃也要收。

2026暑假11大台北快閃店清單！不只松菸櫻花哆啦A夢、麥可傑克森展、華山咖波快閃店，編輯鄭亦庭表示：11大台北快閃店周邊新品一次看。

2026暑假台北快閃店清單！暑假期間多個超人氣IP來台快閃，更有首次台來快閃的中山站Monchhichi快閃店、京站天線寶寶快閃店、松菸麥可傑克森展，窩客島這次幫你整理11大台北快閃店清單，松菸櫻花哆啦A夢快閃店、小熊維尼快閃店、史努比快閃小巡迴展，還有華山史努比快閃店、貓貓蟲咖波快閃店，各間快閃店打卡點、周邊新品一次看。



▲2026台北快閃店11大必逛！華山史努比咖波、松菸麥可傑克森，首次來台天線寶寶全衝。





台北中山站快閃店推薦：中山站Monchhichi快閃店

Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店 活動資訊

Monchhichi官方快閃店首次來台！由BLACKPINK Lisa、IVE 張員瑛等韓星帶動Ｍ再度牽起熱潮日本經典療癒玩偶 Monchhichi，為歡慶50週年首度在台灣舉辦「Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店」，即日起至8月30日於台北中山站羊空間登場，現場打造Monchhichi夏日玩台灣打卡點，更推出全台獨家限定棒球款玩偶，並將小籠包、珍奶融入周邊，集結超過80款人氣商品、日本同步上市的盲盒，這個暑假快來中山站羊空間帶Monchhichi回家。

活動期間：2026 年7月31日(五)至 8 月 30 日(日)

活動地點：羊空間(台北市中山區中山北路二段16巷1號 ，光點台北側門入口)

營業時間：週一至週四 12:00–19:00 / 週五至週日 11:00–19:00

入場方式：免費入場，採提前線上報名整理券，整理券申請 7 月 23 日起每周四開放申請下周場次；活動最後一週(8月24日至8月30日)改為免整理券自由入場(以官方公告為準)

Monchhichi 人偶見面會：8月1日、8月2日、8月15日、8月16日，每日二時段(以官方公告為準)



全文介紹：搶台灣獨家棒球Monchhichi！Monchhichi中山快閃店21款必買周邊攻略，喬巴聯名款 櫻花款全要。



▲Monchhichi官方快閃店首次來台！Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店在台北中山站羊空間開幕。(攝影：鄭亦庭)





台北中山站快閃店推薦：中山站鏈鋸人快閃店

鏈鋸人快閃店在新光南西免費逛！全台首場劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店即日起至9月1 日，在新光三越台北南西一館9樓玻璃屋登場，本次以劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》故事線為核心，現場還原蕾潔篇經典劇照場景，更首賣多款全新周邊商品、鏈鋸人角色小卡機台，動漫粉快衝中山站買爆。

《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》主題快閃店 活動資訊

日期：2026/8/6（四）－9/13（日）

地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋



全文介紹：中山站鏈鋸人快閃店！免費逛鏈鋸人蕾潔篇快閃新光南西，波奇塔、蕾潔周邊新品。



▲中山站鏈鋸人快閃店周邊必買！波奇塔抱枕毯當抱枕、毯子都超可愛。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦：天線寶寶京站快閃店

天線寶寶快閃店 活動資訊

天線寶寶快閃店在京站！全球超人氣兒童節目《天線寶寶》首度在台灣開設快閃店，即日起至9月5日於京站時尚廣場1樓大門口，丁丁、迪西、拉拉等四大主角直接在入口等你來，現場打造神奇島櫥窗區等5大沉浸式打卡點，更帶來超過100款天線寶寶周邊商品，消費滿額送限量盲抽書籤，8月8日天線寶寶見面會也別錯過，快來京站天線寶寶快閃店回味童年。

活動日期：即日起~2026年9月5日

活動地點：京站時尚廣場 1F大門口(臺北市大同區承德路一段1號)

營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五六 11:00-22:00



全文介紹：天線寶寶京站快閃店！超過100款天線寶寶周邊滿額送小物，5大天線寶寶打卡點必拍。



▲京站天線寶寶快閃店打造5大天線寶寶打卡點、開賣超過100款天線寶寶周邊小物。(攝影：鄭亦庭)





台北松菸快閃店推薦：松菸史努比快閃巡迴台北場

史努比快閃巡迴來松菸！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸，現場集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃等全新藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在這次松菸快閃開賣，史努比鐵粉必須衝一波松菸。

走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站 活動資訊

快閃日期：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一）

開放時間：10：00 – 18：00

快閃地點：松山文創園區 南向製菸工廠



全文介紹：松菸史努比免費入場！史努比快閃巡迴台北場超過100款周邊，全新歐拉夫、史努比娃娃必買。



▲松菸史努比台北站周邊新品必買！崔雅喜 X 耳朵飛飛史努比娃娃新登場，按壓腹部招牌耳朵就會瞬間飛起。(攝影：鄭亦庭)





台北松菸快閃店推薦：100%哆啦A夢櫻花節 in 台北

哆啦A夢櫻花節快閃台北松菸！100%哆啦A夢櫻花節 in 台北快閃店將從7月10日起至10月11日於松山文創園區免費入場，松菸哆啦A夢快閃店以日本限定「櫻花哆啦A夢」為核心主題，不僅打造浪漫的櫻花小屋造景，更一口氣帶來28款全新櫻花節限定哆啦A夢周邊新品，櫻花哆啦A夢絨毛吊飾、櫻花哆啦A夢抱枕全要收，哆啦A夢鐵粉快到松菸打卡、買櫻花哆啦。

100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動資訊

快閃地點：松山文創園區 北向製菸工廠東側

快閃期間：2026/7/10~10/11

開放時間：10:00 – 18:00



全文介紹：松菸櫻花哆啦要收！台北100%哆啦A夢櫻花節免費入場，28款限定哆啦周邊搶先看。



▲哆啦Ａ夢快閃店以櫻花哆啦為核心主題，打造櫻花小屋、28款限定哆啦A夢周邊商品。(攝影：鄭亦庭)





台北松菸快閃店推薦：松菸小熊維尼100週年快閃店

維尼粉衝松菸小熊維尼快閃店！自1926年登場的《小熊維尼》繪本邁入100週年，這次特別在台北松菸推出「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店，即日起至10月11日都能免費逛，展區打造經典繪本風小熊維尼，以及手稿拍照區、小熊維尼打卡點，更有小熊維尼玩偶、自選粒粒公仔等超過300款全台首發的全新限定周邊，暑假快衝松菸小熊維尼快閃店買爆。

小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 活動資訊

展覽期間：2026年7月10日（五）至10月11日（日）止

展覽地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側

營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00



全文介紹：松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年快閃店送周邊，超過300款周邊新品搶先看。



▲松菸小熊維尼快閃店免費入場！打造小熊維尼手稿拍照區、立體小熊維尼打卡點。(攝影：鄭亦庭)

台北松菸快閃店推薦：香港KYUBI快閃店

KYUBI POP-UP STORE 期間限定店 活動資訊

走進台北松山文創園區，空氣中似乎多了幾分屬於經典音樂與街頭時尚交織的獨特韻味。香港指標性潮流品牌KYUBI選在2026年8月6日至2026年9月28日首度登台，於南向製菸工廠打造期間限定快閃店，將音樂，藝術與穿搭文化緊密結合。這次展覽特別以流行之王Michael Jackson以及經典動畫《太空超人》為靈感核心，帶來25款Michael Jackson系列與6款《太空超人》系列潮流單品。其中更包含5款專為台灣樂迷設計的獨家限定服飾，現場還展出極具震撼力的1:1Michael Jackson半胸雕像與珍貴收藏，並同步販售經典黑膠唱片，帶領大家一步步踏入跨越時空的潮流宇宙。

活動時間：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一），11：00 – 19：00

地點：松山文創園區 南向製菸工廠



全文介紹：松菸快閃店免費逛！香港KYUBI首度來台，1:1麥可傑克森雕像震撼登場。



▲近距離特寫人偶身上細緻的金屬排扣與經典軍裝肩章細節，重現流行之王的經典舞台風采。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理





台北華山快閃店推薦：華山史努比夏日海灘祭快閃店

PEANUTS 夏日海灘祭 快閃店

華山史努比快閃店！PEANUTS 夏日海灘祭快閃店將於6月18日至9月14日在華山文創園區，現場有高達260公分的巨型泳裝歐拉夫、200公分躺在游泳圈上的史努比，更推出多款超萌泳裝史努比、戴太陽眼鏡歐拉夫，甚至有「消波塊史努比」限量娃娃，也有海鹽霜淇淋、現烤史努比雞蛋糕，以及燙貼布專區、美式海報拍貼機等活動，兼具吃喝玩樂與消費體驗，讓史努比控們爆買周邊，還能打卡吃冰。

快閃地點：華山 1914 文化創意產業園區中 4A 館(北市中正區梅花里八德路一段1號中4A館2樓-2)

快閃期間：2026/6/18(四)~2026/9/14(一)

開放時間：10:30-19:00



全文介紹：史努比消波塊要收！華山史努比夏日海灘祭快閃店，7大必買史努比 歐拉夫周邊。



▲華山史努比快閃店打卡點！夏日海灘祭快閃店必拍巨型泳裝歐拉夫、躺游泳圈史努比、海報拍貼機。





台北華山快閃店推薦：貓貓蟲咖波小浪漫快閃店

2026 貓貓蟲咖波小浪漫快閃店 臺北站 快閃店資訊

貓貓蟲咖波快閃華山！這次全新主題「貓貓蟲咖波小浪漫快閃店」在6/19-9/13期間進駐華山1914文化創意產業園區，以「小浪漫」為主題打造充滿療癒感的限定空間。現場以小花園為主題，集結咖波與好朋友們野餐、午睡及分享甜點等情境設計，讓粉絲彷彿走進輕鬆自在的午後草地，在忙碌生活中找到片刻喘息時間。快閃點有多款新品、聯名小物、加價購等亮點，帶你一次看。

活動地點：華山 1914 文化創意產業園區中 2 館 1F

活動日期：2026 年 6 月 19 日（五）至 2026 年 9 月 13 日（日）

營業時間：11:00–19:00



全文介紹：咖波快閃華山！貓貓蟲咖波小浪漫快閃店新品搶先看，花花咖波盲盒 LULU豬聯名周邊必收。



▲貓貓蟲咖波小浪漫快閃店推薦必買：絨毛娃娃組合3入（攝影：張人尹）





台北快閃店推薦：信義區SEGA FAVE快閃店

SEGA FAVE POP UP STORE 活動資訊

索尼克Kitty娃娃要收！SEGA FAVE CORPORATION在台北信義區ATT 4樓 Yan Gallery 推出「SEGA FAVE POP UP STORE」，現場不只有索尼克娃娃、索尼克三麗鷗聯名娃娃，連日本人氣動漫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》的角色公仔、盲盒周邊也能一次逛，打卡拍照就送限定貼紙，SEGA快閃店即日起至8/31，讓動漫迷、遊戲迷一路逛到暑假。

期間：即日起～8月31日

地點：ATT 4 FUN 4F Yan Gallery



全文介紹：索尼克三麗鷗娃娃！信義區SEGA FAVE快閃店，鬼滅 我英模型公仔必收。



▲SEGA FAVE信義區快閃店開賣索尼克×三麗鷗聯名系列娃娃，索尼克換上布丁狗、Kitty、醜魚裝扮。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦：天官賜福信義區快閃店

《天官賜福》主題快閃店 活動資訊

天官賜福信義區快閃店！由墨香銅臭同名小說改編的超人氣動畫《天官賜福》，即日起至9月9日於台北信義區DREAM PLAZA B2連通道推出期間限定主題快閃店，現場集結覓星社「四靈韻章」系列、包包的谷「歲和紙影」系列與「與君共千秋」系列等三大系列天官賜福周邊在台灣首次亮相，搭配大型唯美沉浸式打卡區，粉絲快衝信義區。

活動日期：即日起至9月9日(三)

營業時間：週日至週四11：00－21：30

週五、週六及例假日前夕11：00－22：00

活動地點：DREAM PLAZA B2連通道(台北市信義區松高路11號)



全文介紹：天官賜福信義區快閃店！3大系列周邊台灣首次登場，獨家百款天官賜福周邊要收。



▲天官賜福信義區快閃店！天官賜福主題快閃店即日起於台北信義區DREAM PLAZA B2連通道登場。

超萌IP專賣店台北新開店也要去過

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