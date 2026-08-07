松菸快閃店免費逛！香港KYUBI首度來台，1:1麥可傑克森雕像震撼登場。

香港潮流品牌KYUBI首度登台，於松菸推出麥可傑克森聯名展與台灣限定商品。資深編輯李維唐表示，這次展出的1:1雕像與限定黑膠，將潮流穿搭與音樂收藏完美結合，非常值得親自前往體驗。

走進台北松山文創園區，空氣中似乎多了幾分屬於經典音樂與街頭時尚交織的獨特韻味。香港指標性潮流品牌KYUBI選在2026年8月6日至2026年9月28日首度登台，於南向製菸工廠打造期間限定快閃店，將音樂，藝術與穿搭文化緊密結合。這次展覽特別以流行之王Michael Jackson以及經典動畫《太空超人》為靈感核心，帶來25款Michael Jackson系列與6款《太空超人》系列潮流單品。其中更包含5款專為台灣樂迷設計的獨家限定服飾，現場還展出極具震撼力的1:1Michael Jackson半胸雕像與珍貴收藏，並同步販售經典黑膠唱片，帶領大家一步步踏入跨越時空的潮流宇宙。

▲展區特別呈現THIS IS IT演唱會經典剪影主視覺海報，引領大眾重溫巨星最後的舞台光彩。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲展示台擺放著麥可傑克森專屬帽子、經典滑板與多本精裝寫真，細緻呈現流行音樂之王的不朽傳奇。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理

流行之王經典重現，跨界潮流設計致敬音樂傳奇

KYUBI長期以來擅長將當代流行文化，音樂娛樂與街頭服飾融為一體，過去曾與迪士尼，Marvel，Pixar，二十世紀影業，Netflix等國際巨擘合作推出官方授權系列，深得收藏迷與潮流族群的心。隨著2026年《麥可傑克森》美國傳記電影上映，全球再度掀起一股致敬流行之王的熱潮。KYUBI以此為契機，將Michael Jackson傳奇演藝生涯中的標誌性符號轉化為服飾語言。從展區空間的陳列氛圍到每件衣服的剪裁細節，都記錄著這位傳奇巨星改變音樂歷史的軌跡，讓新世代顧客在穿搭的同時，也能重新體會流行音樂的演進與魅力。

▲現場展出逼真還原的麥可傑克森Thriller經典紅色戰袍造型人偶，展現極高收藏工藝與質感。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲1:1麥可傑克森Thriller皮衣半身雕像細節特寫，經典紅色皮革拼接設計完美重現強烈視覺張力。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理

10大主題系列曝光，5款台灣限定商品與經典黑膠同步開賣

本次焦點所在的Michael Jackson官方授權作品一共涵蓋10大主題，將其生涯中最具代表性的舞步與作品化為視覺圖像。像是在1983年首次展現月球漫步舞步的BillieJean主題，勾勒出水鑽手套與黑色亮片外套的永恆記憶；Thriller主題則致敬那部長達13分鐘，改變音樂錄影帶創作模式的創時代作品。此外，還包含了重現45度角傾斜舞步的SmoothCriminal，充滿未來主義的Scream，由超現實插畫家 Mark Ryden繪製封面的Dangerous，以及訴求反暴力的BeatIt等主題。這些經典元素被巧妙融入Cardigan外套，刺繡衛衣與包款中，特別是#KingOfPop系列更運用細緻刺繡工藝演繹巨星風采。除了5款台灣快閃店限定販售的商品外，現場同步準備了經典黑膠唱片，讓樂迷能夠一次滿足穿搭與音樂收藏的需求。

▲現場陳列多款珍藏的麥可傑克森卡帶與早期單曲封面，帶領粉絲回味流行音樂的黃金年代。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲黑色牆面擺設多款麥可傑克森經典黑膠唱片與周邊展示區，打造視覺感豐富的音樂展示空間。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理

展覽資訊與參觀指南，今夏不可錯過的流行文化盛會

位於松菸南向製菸工廠的KYUBI期間限定店，活動期間每日11點至19點免費開放參觀。走進展場內部，最引人注目的莫過於1:1比例的Michael Jackson半胸雕像，刻畫出傳奇巨星的神韻與強大氣場。整個展區巧妙將音樂播放，歷史影像與實體潮牌服飾相互堆疊，呈現出極具故事感的沉浸式空間。無論是熱愛西洋流行音樂的資深唱片收藏家，還是尋求獨特視覺與穿搭靈感的潮流愛好者，都能在這片空間裡找到屬於自己的文化共鳴與驚喜。

▲近距離特寫人偶身上細緻的金屬排扣與經典軍裝肩章細節，重現流行之王的經典舞台風采。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲特寫經典Thriller主題印花T恤，將經典MV中的殭屍舞姿與經典字樣清晰呈現，展現極高印刷質感。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理

KYUBI POP-UP STORE 期間限定店

活動時間：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一），11：00 – 19：00

活動內容：

25款麥可傑克森系列潮服：包含10大主題，提供Cardigan外套，刺繡衛衣與長褲包款等商品。

5款台灣限定商品：專為台灣期間限定店推出的獨家限定款式。

經典黑膠唱片：現場同步販售麥可傑克森經典黑膠唱片。

1:1雕像免費展出：現場免費展出1:1麥可傑克森半胸雕像與多件珍藏品。

地點：松山文創園區 南向製菸工廠

地址：台北市信義區光復南路133號

主辦單位：KKLIVE

官方Instagram：＠kklive_art、＠kklive_tw、＠kyubi_official





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