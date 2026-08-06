

位於台北大巨蛋一樓的螢火部落 Firefly Tribe，以義法料理為主軸，同時供應經典調酒、精釀生啤，無論是朋友聚餐、家庭聚會、生日慶生或下班小酌都相當適合。每逢週六、週日晚上，店內更安排固定駐唱歌手現場演出，搭配點歌互動，讓音樂與美食交織出充滿歡樂的週末夜晚，此外，螢火部落同時也是一間親子、寵物友善餐廳，不僅貼心準備兒童餐具及兒童餐點，也提供毛孩專屬餐點與餐具，讓大人、小孩及毛小孩都能自在共享美好時光，是台北大巨蛋周邊兼具美食、音樂與溫馨氛圍的人氣聚餐首選。

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螢火部落放感情大巨蛋店 地址 : 台北市信義區忠孝東路四段515號 電話 : 02-2528-2588



▲以義法料理為主並提供經典調酒、精釀生啤，朋友聚餐、家庭聚會、慶生或下班小酌都相當適合。





藥膳底蘊成就經典麻辣鍋，岩漿火鍋濃醇湯底暖胃暖心

翻翻滾沸騰的湯底之下，是我們堅持遵循傳統古法熬製的信念。而那入口溫醇濃厚的紅色麻辣湯頭，不燥不膩的順口滋味，讓您不會有辣心肝、辣嘴邊的不舒服，來到岩漿，火紅滾燙的麻辣火鍋，傳遞著熱情與溫暖。當三五好友團聚在岩漿，是最過癮的滿足。以藥膳起家的岩漿火鍋，將中藥焠鍊出一鍋鍋清香濃郁的湯頭，讓各種食材的特性融合在一起，香氣四溢，飄香千里。

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岩漿漢方麻辣火鍋-台北微風信義店 地址 : 台北市信義區忠孝東路68號4樓 電話 : 02-2729-0299

岩漿漢方麻辣火鍋-桃園中正店 地址 : 桃園市桃園區中正路895號 電話 : 03-357-2777

岩漿漢方麻辣火鍋-竹北復興店 地址 : 新竹縣竹北市復興一街236號 電話 : 03-6579651

岩漿漢方麻辣火鍋-新竹經國店 地址 : 新竹市東大路二段78號 電話 : 03-5357618

岩漿漢方麻辣火鍋-竹東明星店 地址 : 新竹縣竹東鎮明星一路110號 電話 : 電話：03-582-318

岩漿漢方麻辣火鍋-台中公益店 地址 : 台中市南屯區公益路二段889號 電話 : 04-2383-0868

岩漿漢方麻辣火鍋-台中敦富店 地址 : 台中市北屯區敦富路468號2樓 電話 : 04-24361919

▲以藥膳起家的岩漿火鍋，將中藥焠鍊出一鍋鍋清香濃郁的湯頭。

火山岩燒肉用原始鎖住鮮味，品味食材最純粹原味

火烤料理可追溯至人類最原始的烹調方式，不僅展現飲食文化的演進，也讓人們以最純粹的方式品味食材的天然美味。火山岩燒肉秉持「回歸食材本質」的理念，選用新鮮優質肉品與海鮮，搭配火山岩高溫均勻導熱的特性，鎖住肉汁與鮮甜，讓每一口都能感受到食材最真實的風味。店內堅持不以過多調味掩蓋食材本身的特色，而是透過恰到好處的燒烤火候，完整保留肉品的細緻口感與自然香氣，呈現最純粹的原味享受。從嚴選食材到細膩烤製，每一道料理都展現對品質的堅持，讓饕客在簡單的調味中，品味食材最純樸、最真實的美味，感受火烤料理歷久彌新的魅力。

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火山岩燒肉-竹北旗艦店 地址 : 新竹縣竹北市自強北路230號 電話 : 03-668-8951 ▲不以過多調味掩蓋食材，而是透過恰到好處的燒烤火候，呈現最純粹的原味享受。