無論是親友聚餐、情侶約會、家庭聚會，還是節日慶祝，一間兼具美味與特色的餐廳總能讓相聚時光更加難忘。
精選全台人氣聚餐名店，從台北大巨蛋旁的義法餐酒館、以藥膳湯底聞名的麻辣火鍋、講究原味的火山岩燒肉，到正宗泰式料理、海鮮饗宴，以及擁有多元餐飲風格的異國品牌，每一間都以獨特料理與用餐氛圍吸引饕客造訪。無論想大啖頂級肉品、品嚐酸辣開胃的南洋料理，或享受餐酒、美食與歡聚時光，都能找到心儀選擇。跟著這份美食指南，一起探索全台人氣餐廳，為每一次相聚增添更多美味與幸福回憶。
大巨蛋必訪義法餐酒館，與家人、毛孩共享美味時光
位於台北大巨蛋一樓的螢火部落 Firefly Tribe，以義法料理為主軸，同時供應經典調酒、精釀生啤，無論是朋友聚餐、家庭聚會、生日慶生或下班小酌都相當適合。每逢週六、週日晚上，店內更安排固定駐唱歌手現場演出，搭配點歌互動，讓音樂與美食交織出充滿歡樂的週末夜晚，此外，螢火部落同時也是一間親子、寵物友善餐廳，不僅貼心準備兒童餐具及兒童餐點，也提供毛孩專屬餐點與餐具，讓大人、小孩及毛小孩都能自在共享美好時光，是台北大巨蛋周邊兼具美食、音樂與溫馨氛圍的人氣聚餐首選。
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螢火部落放感情大巨蛋店 地址 : 台北市信義區忠孝東路四段515號 電話 : 02-2528-2588
藥膳底蘊成就經典麻辣鍋，岩漿火鍋濃醇湯底暖胃暖心
翻翻滾沸騰的湯底之下，是我們堅持遵循傳統古法熬製的信念。而那入口溫醇濃厚的紅色麻辣湯頭，不燥不膩的順口滋味，讓您不會有辣心肝、辣嘴邊的不舒服，來到岩漿，火紅滾燙的麻辣火鍋，傳遞著熱情與溫暖。當三五好友團聚在岩漿，是最過癮的滿足。以藥膳起家的岩漿火鍋，將中藥焠鍊出一鍋鍋清香濃郁的湯頭，讓各種食材的特性融合在一起，香氣四溢，飄香千里。
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岩漿漢方麻辣火鍋-台北微風信義店 地址 : 台北市信義區忠孝東路68號4樓 電話 : 02-2729-0299
岩漿漢方麻辣火鍋-桃園中正店 地址 : 桃園市桃園區中正路895號 電話 : 03-357-2777
岩漿漢方麻辣火鍋-竹北復興店 地址 : 新竹縣竹北市復興一街236號 電話 : 03-6579651
岩漿漢方麻辣火鍋-新竹經國店 地址 : 新竹市東大路二段78號 電話 : 03-5357618
岩漿漢方麻辣火鍋-竹東明星店 地址 : 新竹縣竹東鎮明星一路110號 電話 : 電話：03-582-318
岩漿漢方麻辣火鍋-台中公益店 地址 : 台中市南屯區公益路二段889號 電話 : 04-2383-0868
岩漿漢方麻辣火鍋-台中敦富店 地址 : 台中市北屯區敦富路468號2樓 電話 : 04-24361919
火山岩燒肉用原始鎖住鮮味，品味食材最純粹原味
火烤料理可追溯至人類最原始的烹調方式，不僅展現飲食文化的演進，也讓人們以最純粹的方式品味食材的天然美味。火山岩燒肉秉持「回歸食材本質」的理念，選用新鮮優質肉品與海鮮，搭配火山岩高溫均勻導熱的特性，鎖住肉汁與鮮甜，讓每一口都能感受到食材最真實的風味。店內堅持不以過多調味掩蓋食材本身的特色，而是透過恰到好處的燒烤火候，完整保留肉品的細緻口感與自然香氣，呈現最純粹的原味享受。從嚴選食材到細膩烤製，每一道料理都展現對品質的堅持，讓饕客在簡單的調味中，品味食材最純樸、最真實的美味，感受火烤料理歷久彌新的魅力。
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火山岩燒肉-竹北旗艦店 地址 : 新竹縣竹北市自強北路230號 電話 : 03-668-8951▲不以過多調味掩蓋食材，而是透過恰到好處的燒烤火候，呈現最純粹的原味享受。
從泰北到台灣，打造深受喜愛的泰式餐飲品牌
來自泰國北部的阿杜，因與台籍妻子的異國婚姻而選擇在台灣落地生根，憑藉對家鄉料理的熱情與堅持，從街邊小攤一步步打拚，開啟屬於自己的泰式餐飲版圖。首間旗艦店於彰化員林開幕，以兼具道地風味與精緻品質的泰式料理迅速打響名號，成為深受饕客喜愛的知名泰式餐飲品牌。第二品牌「Mr. Ga Pao 嘎拋先生」，融合泰式頂級廚藝與台灣在地優質食材，打造充滿曼谷街頭風格的打拋專賣店；「貢拋 Seafood」泰式海鮮餐廳，以新鮮海鮮搭配正宗泰式烹調手法，帶來層次豐富的南洋風味。秉持「感恩心、在地情」的經營理念，堅持提供兼具品質與價格親和力的精緻泰式料理，讓更多人不用遠赴泰國，也能品嚐最道地、最溫暖的泰式美味。
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阿杜皇家泰式料理-台中沙鹿店 地址 : 台中市沙鹿區中山路378巷53-1號 電話 : 04-26622761
阿杜皇家泰式料理-員林旗艦店 地址 : 彰化縣員林市大同路二段131號 電話 : 04-839-7738
阿杜皇家泰式料理-高雄明誠店 電話 : 高雄市左營區明誠二路441號 電話 : 07-556-3387
鮮味海鮮遇上泰式香料，貢拋seafood讓你一秒置身曼谷海岸
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貢拋seafood-泰式海鮮餐廳 地址 : 台中市南屯區永春東七路500號 電話 : 04-238-01975
聚餐不知道吃什麼？「冒煙的喬」5大風格餐廳一次滿足
聚餐想吃點不一樣的？來南台灣，就到異國料理人氣品牌 「冒煙的喬 Smokey Joe's」，一次解鎖五種截然不同的用餐體驗！從北高雄旗艦店 「高雄自由店」 的奔放美墨嘉年華風，到滿室骨董收藏、宛如博物館的 「台中國美店」；想放慢步調，不妨到澄清湖畔的 「湖畔咖啡館」 享受悠閒午後；下班小酌則推薦由藍帶主廚打造的 「餐酒館 Smokey Joe's Bistro」，品味餐酒搭配的魅力；而全新品牌 「林厝麵舖」，更以現代設計重新詮釋台式麵食。一個品牌、五種風格，無論是聚餐、約會還是旅行踩點，都能找到屬於你的異國食光！
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冒煙的喬-台中國美店 地址 : 台中市西區梅川西路一段5號 電話：04-2375-3990
冒煙的喬-高雄自由店 地址 : 高雄市左營區自由二路318號 電話：07-960-7715
冒煙的喬-湖畔咖啡館 地址 : 高雄市鳥松區大埤南路42號 電話：07-380-3800
冒煙的喬餐酒館 地址 : 高雄市鼓山區美術東五路59號1樓 電話：07-281-6123
冒煙的喬-林厝麵舖 地址：高雄市苓雅區自強三路39號 電話：07-269-5822