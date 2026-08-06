千元入手魔法學校！LEGO「迷你霍格華茲城堡」700片還原精緻細節，掀開地底還有隱藏彩蛋。

以前常常因為價格被勸退，但這次新品的價格很可以啊！編輯王瀅瀅表示，想把霍格華茲抱回家就趁這次！

《哈利波特》問世多年魅力依然不減，從小說、電影到各種周邊，始終牢牢圈住全球無數麻瓜粉的心。在眾多收藏品中，那座雄偉壯麗、承載無數冒險的霍格華茲城堡，絕對是粉絲們心中最想搬回家收藏的終極夢幻逸品。不過過去動輒數千片的大型樂高總讓人對空間與預算望而卻步，這次樂高特別推出了全新「LEGO 40975 迷你霍格華茲城堡」，主打精巧尺寸與豐富細節，讓大家不必把家裡客廳掀翻，也能輕鬆擁有專屬自己的魔法學校。

▲全新推出的迷你霍格華茲城堡擺放在桌上相當精巧，讓粉絲不必擔心家中空間不夠。

不用拼到天荒地老！700片就把四座塔樓塞進去

別看這座城堡尺寸精緻，它在細節呈現上可是下足了功夫。整座模型運用700塊顆粒，在高度約14厘米、寬度17厘米的精巧空間內，精準還原了大禮堂、主塔、東翼以及天文塔等四座經典建築。最讓人眼睛一亮的是模型還隨附了透明展示支架，能讓哈利波特騎著掃帚、帶著忠誠的嘿美翱翔在城堡上空，完美重現電影中兩人飛越學校的經典畫面，隨手擺在辦公桌或房間角落都儀式感滿滿。

▲透過透明支架呈現哈利與嘿美飛越城堡的姿態，為整體增添濃厚的動態視覺感。

連意若思鏡都有！掀開城堡地底暗藏經典彩蛋

除了建築外觀極具觀賞性，這款盒組最讓人驚艷的莫過於地底下的隱藏秘密。只要輕輕掀開東翼建築，就能探索藏在城堡下方的古老「消失的密室」，甚至還能找到收納著魔法「意若思鏡」的地下房間。這種將故事關鍵場景悄悄凝結在微縮建築中的巧思，讓玩家在拼砌過程中充滿驚喜，隨時都能重溫記憶裡最深刻的巫師場景。

▲東翼下方藏有消失的密室等經典彩蛋，輕輕掀開就能看見地底隱藏空間。

免掏空古靈閣！千元就能把整座魔法學校抱回家

目前美國官方已公布定價為39.99美金，雖然樂高過去也曾推出過不同規格的霍格華茲城堡，但這次只要以千元出頭的親民價格，就能把整座包含經典彩蛋與動態說故事感的霍格華茲直接抱回家。

▲兼具擺飾與故事性的樂高新品，預計將成為今年最夯的魔法收藏之一。

這款盒組國外預計於8月下旬搶先登場，恰好完美迎接每年9月1日哈利波特迷最期待的盛事——「重返霍格華茲（Back to Hogwarts）」返校祭！對於空間有限、又想為日常生活添增一絲魔法色彩的粉絲來說，這款兼具精緻度與CP值的迷你城堡，絕對是今年不容錯過的必敗夢幻收藏。而台灣各大樂高授權專賣店與經銷通路也預計將於8月底至9月初同步正式開賣。

▲相較於巨型旗艦款，這座迷你城堡以親民定價成為魔法迷無負擔圓夢的新選擇。

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