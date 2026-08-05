肯德基新世紀福音戰士聯名帥爆！無骨雞腿沾醬再送盲卡，這天免費吃。

肯德基Ｘ新世紀福音戰士聯名也太帥！買套餐就送盲卡。編輯 鄭雅之 表示：整套都要收下啊！

肯德基Ｘ新世紀福音戰士聯名炸雞免費吃！肯德基這次首度跨界攜手經典人氣動漫「新世紀福音戰士」，為炸雞控、動漫迷帶來超狂聯名，只要品嚐人氣「爆脆無骨雞腿霸」，就能體驗「冷靜白醬」與「熾熱紅醬」帶來的全新雙醬風味，更有限量角色盲卡與周邊同步開搶，勢必會掀起全台暴動式的搶購熱潮。



▲台灣肯德基首度跨界動漫霸主，推出超狂限定包裝與應援活動，搶攻暑假速食美食話題。(攝影：鄭雅之)

▲購買肯德基限定EVA盲卡霸氣餐即可體驗爆脆無骨雞腿霸與限定雙醬，還能獲得角色盲卡包。(攝影：鄭雅之)

爆脆無骨雞腿霸升級雙醬美味體驗

這次聯名EVA盲卡霸氣餐的主角「爆脆無骨雞腿霸」採用厚切去骨雞腿肉，經過獨家工法現炸出酥脆外皮與多汁口感，搭配零號機包裝的「冷靜白醬」，以清爽香檸優格帶來酸甜解膩的風味；而2號機包裝的「熾熱紅醬」則以韓式辣醬為基底，濃郁甜辣交織出層次感，兩款沾醬完美襯托出炸雞的香濃美味，讓人忍不住一口接一口停不下來。



▲熾熱紅醬以韓式辣醬為基底搭配二號機包裝，濃郁甜辣口感襯托出炸雞酥脆多汁的豐富層次。(攝影：鄭雅之)





限量盲卡與潮流實用周邊等你來開箱

暑假期間肯德基推出兩波超有誠意的收藏活動，第一波只要透過手機應用程式購買「EVA盲卡霸氣餐」，就能隨機獲得精美的角色盲卡包，內含5款一般版與3款隱藏版隨機發送。第二波則是購買指定套餐，即可以199元加價購任一款周邊，包含造型留言立牌、馬克杯與多用途墊，這些融入經典機體元素的潮流好物，動漫迷全套都想收集帶回家。



▲肯德基推出第二波加價購活動，包含聯名馬克杯、角色留言立牌與多用途墊等多款精緻周邊。(攝影：鄭雅之)

首日穿著指定服飾直接免費享用炸雞

為了慶祝肯德基Ｘ新世紀福音戰士跨界合作，8/11開賣首日特別推出超狂的應援活動，只要穿著紅色或白色服飾前往台北、三重、中壢、台中、彰化及高雄等指定門市，即可免費領取「爆脆無骨雞腿霸」與限定沾醬乙份，此外，善用預訂快取與外送服務更能省去現場排隊時間，搭配應用程式累積點數還能獲得額外回饋，聰明消費更能輕鬆享受美味。



▲透過PK雙饗卡APP預訂EVA盲卡霸氣餐，一次享用炸雞蛋撻與限定雙醬還能抽隱藏版角色卡。(攝影：鄭雅之)

▲零號機包裝的冷靜白醬融合清新香檸與優格，酸甜爽口風味為爆脆無骨雞腿霸帶來清爽口感。(攝影：鄭雅之)

肯德基Ｘ新世紀福音戰士聯名 EVA盲卡霸氣餐

售價：299元

內容物：爆脆雞腿霸x3+熾熱紅韓式辣醬x1+冷靜白香檸優格醬x1+盲卡包x1+原味蛋撻x1+百事可樂(中)x1+薯餅x1





肯德基Ｘ新世紀福音戰士聯名加價購

加價購辦法：購買指定套餐加價199元，即可任選一款周邊(聯名馬克杯 /聯名角色留言立牌/新世紀福音戰士多用途墊）

指定套餐：

爆脆無骨雞腿霸x2+咔啦脆雞x1+香酥脆薯(小)x 1+ 原味蛋撻x1+百事可樂(中)x1+熾熱紅韓式辣醬x1 +

爆脆無骨雞腿霸x7+熾熱紅韓式辣醬x1+冷靜白香檸優格醬x1





肯德基Ｘ新世紀福音戰士聯名優惠

活動期間： 2026年8月11日至9月7日，數量有限，售完為止。

優惠活動：

首日免費送活動： 8月11日開賣首日，穿著紅色或白色服飾至指定門市（台北承德、三重重新二、中壢民族、台中公益、彰化中山、高雄站前），即可免費獲得「爆脆無骨雞腿霸」乙份及限定沾醬乙份。

第一波活動（8月11日起）： 於PK雙饗卡APP購買「EVA盲卡霸氣餐」（優惠價299元），隨機贈送角色盲卡乙張（共8款，含3款隱藏版）。

第二波活動（8月25日起）： 訂購指定套餐加價199元，即可獲得聯名周邊乙件（聯名馬克杯、聯名角色留言立牌、新世紀福音戰士多用途墊任選）。

訂餐回饋： 使用PK雙饗卡APP訂購即可享有最高2.5%點數無上限回饋，新用戶註冊再送原味蛋撻兌換券。





速食控要吃的新品！

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▲限量加價購周邊包含質感馬克杯與多用途墊，經典新世紀福音戰士設計讓動漫走入日常生活。(摄影：鄭雅之)

▲零號機包裝的冷靜白醬融合清新香檸與優格，酸甜爽口風味為爆脆無骨雞腿霸帶來清爽口感。(攝影：鄭雅之)

▲肯德基攜手新世紀福音戰士推出霸脆美味補完計畫，購買限定套餐就能獲得收藏級角色盲卡包。(攝影：鄭雅之)