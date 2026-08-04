被鯊魚一口咬住！社群爆紅Owala「鯊魚保護底座」防摔又靜音，穿上水壺直接萌翻辦公桌。

近幾年真的是人手一隻Owala。編輯王瀅瀅表示，想要讓你的水壺與眾不同，你需要這隻小鯊魚！

近年風靡歐美與全台的Owala吸管水壺，憑藉著撞色美學與方便的雙飲口設計，早已成為時尚隨行杯的代表。不過最近在各大社群平台上，大家的目光全被一款超萌的周邊給吸引！這款由美國品牌SiliSuit推出的「鯊魚造型矽膠保護底座」，讓原本簡約的水壺一秒變身，呈現出水壺彷彿被鯊魚「一口咬住」的俏皮模樣。憑藉著這股極具視覺衝擊的趣味感，商品迅速成為熱門話題，不僅在Instagram上被網友狂洗版，留言區更是一片敲碗求連結的盛況，展現出無法抗拒的爆紅魅力。

▲Owala水壺套上SiliSuit鯊魚保護套後，展現出如同被鯊魚一口咬住的趣味視覺效果。

張大嘴巴幫你防摔！實用度直接給滿分

這款被稱為Shark Bait的矽膠保護套，在設計細節上可說是誠意十足。立體的大白鯊造型不僅刻畫出圓滾滾的大眼，還有排排站的可愛鋸齒與鯊魚鰭，套上水壺底部的瞬間就像把海洋裡的霸主變成了桌面上的療癒夥伴。除了吸睛的外觀，材質選用厚實且極具彈性的高品質矽膠，能完整包裹水壺底部。當我們在日常使用中不小心手滑摔落或碰撞到硬物時，保護套能提供卓越的緩衝效果，防摔防刮，徹底解救大家對愛壺凹陷、掉漆的焦慮。

▲厚實彈性的矽膠材質能有效吸收衝擊，全方位保護水壺底部免受刮傷與凹痕。

放桌上不再叩叩叫！擺脫水壺掉地秒凹地獄

除了絕佳的防護力，這款保護底座在實用功能上也完全不馬虎。矽膠本身的防滑特性大大提升了水壺放置時的穩定度，隨手放在光滑的辦公桌或咖啡館木桌上都不必擔心傾倒倒翻。更讓人貼心的是，過往金屬水壺放在桌上時容易發出清脆碰撞聲，穿上這層柔軟防護衣後，取放過程變得安靜優雅許多，非常適合圖書館或安靜的辦公環境。商品主要適配Owala FreeSip 32oz等熱門容量，多種配色更能自由玩出專屬自己的色彩穿搭。

▲矽膠底座提供優異的防滑效果，置於光滑桌面時能有效防止水壺傾倒

除了Owala外，官方也親自實測過，包含Yeti、Ello與Stanley等其他品牌的特定熱門尺寸也能完美相容，有疑慮的話都可以直接上官方IG查詢尺寸細節。目前台灣也有電商平台或一些代購網站有引進此商品，有興趣的朋友不妨上網去瞧瞧，幫自己心愛的Owala套上一個可愛的底座吧。

▲柔軟材質大幅降低水壺放置時的聲響，並能輕鬆搭配不同配色的Owala水壺。 ▲吸睛的造型與極高辨識度，讓這款矽膠底座迅速在社群平台上引發熱烈討論。

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