百香雙響炮買一送一！CoCo都可4大優惠，2杯99元、買一送一8月消暑喝這杯。

編輯 鄭雅之 表示：天氣熱到一天要喝三杯手搖，CoCo買一送一、2杯99元優惠根本是消暑救星！

面對高溫酷暑想要消暑解渴，CoCo都可於8月推出一系列超值優惠活動，包含熱門果茶任選2杯85元優惠券、人氣爆棚的2杯99元隨心組合，以及每週一與週二限定的咖啡同品項買1送1好康，更有週三好友日人氣飲品買1送1，讓民眾在這個悶熱氣候天天都能省錢爽喝涼飲。



▲CoCo都可推出8月大禮包，生椰職人拿鐵與粉角生椰拿鐵帶來濃郁椰香口感，讓民眾輕鬆享受手搖自由。

▲CoCo都可咖啡醒腦日打造多款人氣咖啡，西西里手搗檸檬美式與紅柚香檸美式享買1送1優惠。





熱門果茶任選2杯85元領券爽喝

針對喜愛清爽果茶風味的民眾，特別規劃專屬果茶折價優惠，消費者只需登入官方LINE帳號即可線上領取折價券，包含金桔檸檬、綠茶養樂多與葡萄柚果粒茶等熱門大杯飲品，任選2杯優惠價只要85元，每人最多可領取6張券享12杯折扣，整個8月都能輕鬆享受無負擔的酸甜滋味。



▲CoCo都可8月好友禮祭出好康，線上領券即享金桔檸檬等指定果茶大杯任選2杯85元折扣。





熱銷2杯99元加入粉角檸檬冬瓜

深受手搖族喜愛的2杯99元活動於8月全面升級，這次特別加入強勢回歸的解膩神器粉角檸檬冬瓜，無咖啡因且帶有新鮮檸檬果香與Q彈粉角，帶來無敵豐富的咀嚼口感，活動更搭配西西里手搗檸檬美式與粉角奶茶等多款熱銷飲品，不論於門市臨櫃或線上點餐皆不限制購買杯數。



▲CoCo都可2杯99元限定登場，熱銷品項粉角檸檬冬瓜清爽開酸，成為暑假必喝的無咖啡因解膩神隊友。





每週一二咖啡買1送1強制醒腦

為了陪伴上班族度過昏沉的開工日，自8月3日與8月4日起特別推出每週一及週二限定的咖啡買1送1好康，凡購買職人美式、果咖美式或生椰拿鐵系列等同價位指定品項，即可享有買1送1超值優惠，無論是品嚐熱門的西西里手搗檸檬美式或是粉角生椰拿鐵，都能輕鬆為靈魂充電補滿活力。



▲CoCo都可每週一與週二推出咖啡買1送1優惠，包含職人美式與生椰拿鐵系列等品項，幫助上班族活力醒腦。





週三好友日百香雙響炮買1送1

針對喜愛澎湃料多口感的飲料控，8月5日週三好友日更是不能錯過的搶購時機，當天透過官方LINE帳號即可領券預訂人氣王百香雙響炮大杯買1送1，2杯只要75元，微酸百香果搭配Q彈珍珠與甜脆椰果交織出豐富層次，每人限領2張券共4杯優惠，全台飲料迷一定要準時上線搶購。



▲CoCo都可週三好友日重磅推出百香雙響炮買1送1，微酸果香搭配澎湃雙配料，引爆手搖飲搶購熱潮。

CoCo都可 飲料優惠活動

8月好友禮特惠

活動日期：2026年8月1日至8月31日。

活動內容：於都可訂線上領券，享金桔檸檬、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶大杯任選2杯85元，每人可領6張券，共可享12杯優惠。





活動日期：2026年8月1日至8月31日。 活動內容：於都可訂線上領券，享金桔檸檬、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶大杯任選2杯85元，每人可領6張券，共可享12杯優惠。 2杯99元隨心搭

活動日期：2026年8月1日起適用，不定期更新活動。

活動品項：粉角檸檬冬瓜、紅柚香檸美式大杯、西西里手搗檸檬美式大杯、粉角奶茶大杯、紅柚雙響炮大杯、擂擂穀麥奶茶大杯、茉香凍奶綠大杯，任選2大杯99元，不限購買杯數。





活動日期：2026年8月1日起適用，不定期更新活動。 活動品項：粉角檸檬冬瓜、紅柚香檸美式大杯、西西里手搗檸檬美式大杯、粉角奶茶大杯、紅柚雙響炮大杯、擂擂穀麥奶茶大杯、茉香凍奶綠大杯，任選2大杯99元，不限購買杯數。 每週一二咖啡買1送1

活動日期：2026年8月3日與8月4日起，每週一與週二適用。

活動平台：全門市臨櫃購買與都可訂線上點餐，商場門市或部分門市除外。

活動品項：職人美式、果咖美式、生椰拿鐵系列同價位享買1送1。





活動日期：2026年8月3日與8月4日起，每週一與週二適用。 活動平台：全門市臨櫃購買與都可訂線上點餐，商場門市或部分門市除外。 活動品項：職人美式、果咖美式、生椰拿鐵系列同價位享買1送1。 週三好友日特惠

活動日期：2026年8月5日。

活動平台：透過LINE線上領券預訂。

活動品項：百香雙響炮大杯買1送1，2杯75元，每人可領2張券，數量有限售完為止。





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