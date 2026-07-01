板橋新地標開箱！台北板橋馥華艾美酒店開幕，高空泳池與絕美酒吧亮點一次看。

新板特區迎來全新奢華地標，台北板橋馥華艾美酒店熱鬧登場，主打高空景觀與當代藝術策展。資深編輯李維唐表示，該飯店將在地文化與法式優雅完美融合，絕對是今年不可錯過的頂級旅宿與美食新選擇。

當城市的喧囂與當代藝術在雲端交會，全新的旅居生活想像便在此展開。位於新板特區的台北板橋馥華艾美酒店於今日正式登場，這棟樓高31層的建築拔地而起，成為新北市耀眼的新地標。作為萬豪國際集團旗下的高端特色品牌，台北板橋馥華艾美酒店延續起源於巴黎的優雅精神，以旅行藝術，生活樂趣與創意靈感為核心，將高空城市美景，精緻飲食文化與感官策展無縫融入旅人日常。走進大廳，天際線的開闊與空間的光影變化相互映襯，讓每一次入住都不僅是單純的休息，而是一場能夠親身參與的藝術之旅。

▲樓高31層的台北板橋馥華艾美酒店於夜晚點亮燈火，垂直線條燈光與光盒子建築外觀交織，成為新板特區最耀眼的高空地標。圖／台北板橋馥華艾美酒店提供；窩客島整理



串聯新板歷史記憶與國際美學的空間語彙

台北板橋馥華艾美酒店以「Connect連結」作為核心設計概念，縱向貫穿板橋過去的街廓歷史與現代都會的蓬勃發展，橫向融合西方當代美學與東方文化底蘊。飯店大廳天際線採用斜屋頂設計轉化「家」的意象，回應當代旅人對遠離塵囂卻充滿歸屬感的期待。館內特別邀請15位藝術家創作，作品巧思散落於賓客抵達，移動與停留的動線中。其中迎賓處呈現台灣藝術家王九思的作品 Finding Neverland，以復古皮箱堆疊出奇幻空間感，為旅程拉開充滿驚喜的序幕。

▲大廳一角擺設優雅的復古跑車與皮箱裝置藝術，結合大面落地窗引入的光影，展現艾美酒店品牌獨特的歐洲奢華與時尚風格。 圖／窩客島編輯 李維唐 攝

▲展示於大廳的 BMW 327 經典復古古董車與後方堆疊的旅行箱藝術裝置，展現品牌對旅人探索與經典美學的熱情。 圖／窩客島編輯 李維唐 攝

18樓高空溫水泳池與星空酒吧俯瞰台北101

位於飯店18樓的多功能設施空間，是全館極具視覺震撼力的亮點。高空溫水泳池透過大片落地窗引入無限天際，水面隨時間折射自然光影，宛如直接游入城市的空中流雲。同樓層的健身房選用義大利頂級健身品牌Technogym，包含設計師聯名款器材，讓運動過程同時享有極致美學視角。夜幕低垂時，同位於18樓的LUMI Bar星空酒吧則點亮浪漫夜色，命名源自法語「光」，呼應建築外觀「光盒子」的意象。露台空間能夠遠眺台北101與繁華夜景，搭配原創調酒，打造都會高空夜生活的完美選擇。

▲位於18樓的高空景觀溫水泳池採大片落地窗設計，水面折射自然光影與城市天際線，旁邊擺放舒適躺椅供賓客盡享悠閒時光。圖／台北板橋馥華艾美酒店提供；窩客島整理

236間高樓層景觀客房與MALIN+GOETZ香氛饗宴

飯店客房分佈於19樓至31樓，共計236間高樓層景觀客房。每間客房皆擁有絕佳的視野，大片窗景將城市天際線盡收眼底。室內特別配置Simmons訂製床墊，在包覆感與支撐度之間達成完美平衡，並選用GROHE旋控式雨淋花灑，人體工學弧形浴缸，Dyson吹風機與Nespresso膠囊咖啡機，展現細致入微的奢華體驗。在嗅覺體驗上，全館飄散著艾美品牌專屬LM002香氣，客房洗沐備品則選用紐約知名品牌MALIN+GOETZ，搭配溫熱水氣讓身心獲得徹底沉澱與放鬆。

▲高樓層雙床房型擁有絕佳的大片落地窗景，賓客可於窗邊休憩區俯瞰台北都會天際線，盡享遼闊視野。 圖／窩客島編輯 李維唐 攝

現代粵菜與法式百匯的當代食藝美學

餐飲體驗同樣是台北板橋馥華艾美酒店的重頭戲。位於大廳層的Latitude 25北緯二十五，名稱源自飯店經度座標，現場伴隨鋼琴演奏，提供La vie組合，內含6款精緻Canapé小食與Rosé粉紅酒，打造法式悠閒時光。JASMIN茉莉苑則由主廚李宗達 Johnny Lee掌舵，取材板橋浮洲昔日的茉莉花茶歷史，以奉茶文化與當代粵菜技法呈現精緻飲食深度。Belle Époque Brasserie花漾全日餐廳由行政主廚林韋仲 Pontus Lin規劃海鮮，市集，熱食，島嶼與甜點5大主題餐檯，引領饕客品嚐法式與義式靈感交織的環球美饌百匯。此外，飯店更推出以白茉莉結合拉格風味的特製啤酒「浮香」，將地方人文記憶轉化為舌尖上的美好連結。

▲JASMIN茉莉苑擁有一面高挑大面積落地窗，用餐區域採光極佳，賓客可邊享用美食邊欣賞窗外充滿生機的綠意景緻。 圖／窩客島編輯 李維唐 攝

▲JASMIN茉莉苑內部規劃優雅圓桌與沙發座位區，牆面搭配水墨意象屏風，打造兼具現代感與東方美學的舒適餐飲空間。 圖／窩客島編輯 李維唐 攝

Unlock Art房卡免費看展與未來明信片跨時空感動

台北板橋馥華艾美酒店將藝術體驗延伸至飯店之外，攜手新北市美術館推出Unlock Art計畫。入住賓客憑專屬房卡即可免費兌換一張新北市美術館門票，輕鬆解鎖在地藝文場域。館內同時推出「未來明信片計畫」，邀請旅人寫下對未來的期許或給重要之人的話語，並於約定的未來日期寄出，讓當下的感動隨時間發酵。從高空美景，感官餐飲到深度的藝文串聯，台北板橋馥華艾美酒店以細膩而完整的策展視角，為新北板橋注入全新的旅居生活美學。

▲入住賓客持繽紛插畫房卡於台北板橋馥華艾美酒店招牌前合影，房卡不僅能開啟房門，更能作為解鎖新北市美術館展覽的藝術鑰匙。 圖／窩客島編輯 李維唐 攝





台北板橋馥華艾美酒店

地址：新北市板橋區中山路一段220號

電話：+886 2-66205788

官方網站：https://www.forworldart.com.tw/

餐飲與設施亮點：

JASMIN 茉莉苑：主打現代粵菜與東方奉茶文化，由主廚李宗達（Johnny Lee）執掌。

Belle Époque Brasserie 花漾全日餐廳：提供法式與義式靈感交織的環球美饌百匯，由行政主廚林韋仲（Pontus Lin）規劃五大主題餐檯。

Latitude 25 北緯二十五：位於大廳層，提供 La vie 組合（含 6 款 Canapé 小食與 Rosé 粉紅酒）以及現場鋼琴演奏。

LUMI Bar 星空酒吧：位於 18 樓，擁高空露台與城市天際線夜景，提供原創特色調酒。

高空休閒設施：位於 18 樓，配置高空景觀溫水泳池與義大利 Technogym 頂級健身器材。



