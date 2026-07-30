信義區巨型鋼彈免費拍！萬代嘉年華10大主題展區，鋼彈 航海王限定周邊、打卡點。

巨型鋼彈免費拍！萬代嘉年華10大主題展區就在信義區統一時代、DREAM PLAZA，編輯鄭亦庭表示：超過20個人氣IP、鋼彈與航海王一次看。
信義區巨型鋼彈免費拍！萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」於 7月31日來台快閃10天免費拍，地點橫跨統一時代、DREAM PLAZA，集結超過20個經典IP，打造共五層樓、10大主題展區，除了免費拍巨型航海王、5公尺鋼彈打卡點，更開賣超過30款限定商品、先行發售話題玩具，完成集章任務還送限定小圓包，堪稱萬代史上規模最大展覽，動漫迷、玩具控都要朝聖打卡、爆買一波。
統一時代展區5公尺鋼彈、哥吉拉、超人力霸王免費拍信義區萬代活動橫跨統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA兩大場館，打造五層樓、10 大主題展區，從遠處就能看到統一時代巨型鋼彈氣偶，4樓更有機動戰士鋼彈主題館，展出5公尺高鋼彈打卡點，以及歷年鋼彈作品、鋼彈模型，現場更有展示預購的限量鋼彈商品，4樓同時設有哥吉拉經典傳承區、超人力霸王英雄區，展示多款經典哥吉拉、超人力霸王公仔，等著粉絲來拍照打卡。
信義區萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華全明星特展統一時代百貨3樓則規劃為全明星特展，集結七龍珠、寶可夢、鬼滅之刃、排球少年、我的英雄學院、獵人、三麗鷗等超人氣作品，展示經典一番賞、玩偶周邊等周邊，中央特別打造Tamagotchi世界巡迴專區，超大型Tamagotchi打卡牆必拍，兩側更設有 Tamagotchi 復古電子雞、一番賞、玩偶周邊商品展示，讓大家在這回味童年的美好時光。
萬代Dream Plaza展區必拍航海王魯夫打卡點Dream Plaza展區集中在1樓，推出Tamagotchi裝飾長廊、鋼彈拍照打卡點，超吸睛的航海王冒險專區打造打造魯夫站在千陽號的模樣，現場更展示各種造型的喬巴、五檔魯夫、艾爾帕布篇一番賞洛基公仔，5樓還有試玩體驗區能親手組鋼彈模型、玩寶可夢戰鬥骰子遊戲，週末限定舞台見面會邀請麵包超人、超人力霸王登場，展區更規劃套色集章任務，集滿五站集章點即可完成台灣限定鋼彈明信片。
萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華限定快閃店不只鋼彈、航海王打卡點，這次活動會場更有快閃店帶來限定鋼彈組裝模型，從攻擊自由鋼彈、地獄死神鋼彈EW、夜鶯到獨角獸鋼彈、1/1 鋼彈模型君等，超人力霸王有偽超人力霸王、假面騎士公仔等收藏系玩具，航海王鐵粉必收Grandista魯夫 GEAR5Ⅱ金屬色版本，以及與6款NBA聯名的喬巴玩偶，現場也有超多種人氣動漫萬代玩具、角色收藏模型、PRIZE公仔、絨毛玩偶等，鋼彈迷、公仔控都要衝信義區。
萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華 Bandai Namco Asia Journey in Taiwan 活動資訊活動日期：2026年7月31日(五)至8月9日(日)，共10天
營業時間：平日(8/3-8/6)13:00-21:00
五、六、日(7/31-8/2、8/7-8/9)11:00-21:00
※最終入場為營業結束前30分鐘。
※快閃店首三天需預約入場。
活動地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA
統一時代百貨台北店展區：2F快閃店曁舞台區
3F全明星特展區、Tamagotchi世界巡迴專區
4F機動戰士士網彈主題館、哥吉拉經典傳承區、超人力霸王英雄區
DREAM PLAZA展區：1FTamagotchi裝飾迴迴廊、航海王冒險專區、Journey拍照打卡區、贈品兌换處
5F試玩體驗區
萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華 滿額贈活動資訊消費滿 NT$1,000，送萬代 Journey擦拭清潔布
消費滿 NT$3,000，送萬代 Journey手機掛繩＆墊片
消費滿 NT$6,000，送萬代 Journey旅行收納袋
台灣限定鋼彈明信片集章點資訊統一時代百貨：2F快閃店暨舞台區、3F全明星特展區、4F哥吉拉經典傳承區
DREAM PLAZA：1FTamagotchi 裝飾迴廊、航海王冒險專區
週末舞台見面會合影券兌換方法活動當日，於快閃店購買該IP之商品，單筆消費滿 NT$800(8/2 光之美少女・超人力霸王場次須滿 NT$999)，即可於結帳櫃台兌換合影券1張，登台與最愛角色合照留念。
注意事項：
1、限定商品不計入消費金額，且數量有限、發完為止！不同 IP 商品金額不得合併計算。
2、每筆消費限兌換1張，金額再高仍以1張為限；恕不得於同一櫃台分次(拆單)結帳，敬請一次結清。
3、合影券僅限對應 IP/角色使用：例如購買麵包超人商品兌換之券，只能參加麵包超人合照。
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