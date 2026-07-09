松菸櫻花哆啦要收！台北100%哆啦A夢櫻花節免費入場，28款限定哆啦周邊搶先看。

台北松菸哆啦A夢櫻花節快閃店！免費逛松菸哆啦A夢櫻花小屋、28款限定周邊，編輯鄭亦庭表示：櫻花哆啦A夢娃娃、吊飾全要搶。

哆啦A夢櫻花節快閃台北松菸！100%哆啦A夢櫻花節 in 台北快閃店將從7月10日起至10月11日於松山文創園區免費入場，松菸哆啦A夢快閃店以日本限定「櫻花哆啦A夢」為核心主題，不僅打造浪漫的櫻花小屋造景，更一口氣帶來28款全新櫻花節限定哆啦A夢周邊新品，櫻花哆啦A夢絨毛吊飾、櫻花哆啦A夢抱枕全要收，哆啦A夢鐵粉快到松菸打卡、買櫻花哆啦。



▲櫻花哆啦A夢要收！台北100%哆啦A夢櫻花節快閃店7月10日起在松菸免費入場，28款限定哆啦A夢周邊搶先看。(攝影：鄭亦庭)



▲哆啦Ａ夢快閃店以櫻花哆啦為核心主題，打造櫻花小屋、28款限定哆啦A夢周邊商品。(攝影：鄭亦庭)





台北松菸哆啦A夢櫻花節周邊必買7大絨毛吊飾新品

▲松菸哆啦A夢櫻花節快閃店推薦必買！櫻花哆啦A夢、飯糰哆啦A夢、間諜作戰遊戲套裝絨毛吊飾。(攝影：鄭亦庭)





松菸哆啦A夢櫻花節28款周邊新品推薦必買

▲松菸哆啦A夢櫻花節28款周邊新品！必買櫻花哆啦造型抱枕、飯糰抱枕等新品周邊。(攝影：鄭亦庭)





松菸哆啦A夢櫻花節打卡點

▲松菸哆啦A夢櫻花節28款周邊新品！推薦必收5公分迷你造型收藏盒，櫻花哆啦、紫薯哆啦等6個變裝造型一次收。(攝影：鄭亦庭)

▲100%哆啦A夢櫻花節 in 台北在松菸打造櫻花小屋、戶外櫻花等夢幻打卡場景，搭配滿滿櫻花氛圍與香氣，彷彿一秒飛到日本賞櫻。(攝影：鄭亦庭)





100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動資訊

100%哆啦A夢櫻花節 in 台北必買周邊推薦

松菸哆啦A夢櫻花節快閃店推出7大限定哆啦A夢絨毛吊飾，只有快閃店才買得到，包含型態轉換錠、拿著時光槍、穿廚師裝的哆啦A夢等，其中3款還有隱藏特殊功能，必搶會散發淡淡櫻花香的「櫻花哆啦A夢絨毛吊飾」，揉捏會發出海苔聲的「飯糰哆啦A夢」，以及按壓發出電子音的「間諜作戰遊戲套裝」，現場還有櫻花哆啦娃包打造成小屋造型，讓粉絲們直接跟絨毛吊飾整套帶走，掛包包上超療癒可愛。除了7款哆啦A夢絨毛吊飾新品，店內也開賣櫻花哆啦造型抱枕、櫻花哆啦絨毛玩偶、飯糰抱枕、主題紀念限定款T 恤、櫻花哆啦擦手巾，以及不鏽鋼保溫杯等多款生活小物，另外，快閃店還推出了5公分迷你造型收藏盒，將櫻花哆啦、飯糰哆啦、紫薯哆啦等6個熱門變裝造型，縮小成5公分的迷你收藏公仔，擺在收藏櫃、辦公桌上都超級治癒，本次櫻花節快閃店全品項每筆訂單、每品項限購2個，各款式周邊數量有限，粉絲們快衝松菸開搶。本次松菸快閃店內打造櫻花小屋打卡點，還有廚師哆啦A夢、幽靈哆啦A夢、紫薯哆啦A夢等，來自短篇故事中的各種限定造型哆啦A夢，加上場內漫天盛開的櫻花造景，讓粉絲們在狂買限定周邊時，還能在快閃店內拍打卡照，此外，在松菸辦公廳舍旁戶外，也重現了櫻花節主視覺設計大型打卡牆，哆啦鐵粉來到松菸快閃店別錯過。快閃地點：松山文創園區 北向製菸工廠東側快閃期間：2026/7/10~10/11開放時間：10:00 – 18:00票務資訊：免費入場櫻花哆啦A夢絨毛吊飾（散發淡淡櫻花香）790元飯糰哆啦A夢絨毛吊飾（揉捏會發出海苔聲）790元間諜作戰遊戲套裝絨毛吊飾（按壓會發出電子音）790元櫻花哆啦娃包550元9吋絨毛玩偶櫻花哆啦1390元飯糰哆啦造型抱枕1590元櫻花哆啦造型抱枕1590元櫻花哆啦造型地毯1000元哆啦A夢螢幕裝飾娃娃750元擦手巾2入組(櫻花/廚師造型) 590元「型態轉換錠」造型計時器990元主題紀念限定款T恤1200元，共有白色、深藍色2款扭蛋櫻花哆啦壓克力立牌(全5款)200元5cm迷你造型收藏盒(全6款)350元

2026暑假松菸展覽必逛推薦

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更多 100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 照片：

▲松菸哆啦A夢櫻花節快閃店推薦必買！櫻花哆啦A夢、飯糰哆啦A夢等7款絨毛吊飾。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸哆啦A夢櫻花節28款周邊新品！必買櫻花哆啦擦手巾，以及不鏽鋼保溫杯等多款生活小物。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸哆啦A夢櫻花節快閃店推薦必買！櫻花哆啦娃包打造成小屋造型，掛包包上超療癒可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸哆啦A夢櫻花節28款周邊新品！必買櫻花哆啦擦手巾，以及不鏽鋼保溫杯等多款生活小物。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸哆啦A夢櫻花節28款周邊新品！哆啦A夢扭蛋刺繽徽章全6款，9/5起限定販售。(攝影：鄭亦庭)

