喜扇亭鐵板燒大倉久和客座菜單曝光！限時11天頂級黑毛和牛沙朗與澳洲龍蝦雙饗宴。

台北大倉久和再度攜手日本百年和牛名店人形町今半，引進旗下高級鐵板燒喜扇亭首度來台客座。資深編輯李維唐表示，這種引進日本職人檯前極致火候與熟成黑毛和牛的精緻餐飲，不僅滿足饕客對正宗風味的追求，更大幅提升台灣高端日料市場的跨國文化交流深度。

台灣饕客對於日本和牛的熱愛始終不減，大倉久和大飯店在2025年邀請人形町今半壽喜燒來台客座，當時在美食圈掀起極高的討論熱度。今年夏天大倉久和大飯店再度帶來驚喜，攜手引進旗下高級鐵板燒品牌喜扇亭首度跨海來台客座。

自7月23日至8月2日期間，日本主廚將親自駐點山里日本料理。主廚把融合珍稀食材、頂級鐵板技藝與細膩日本待客之道的正宗鐵板燒文化完整移師台北，為台灣賓客獻上一場觸動味覺的極致五感盛宴。

▲大倉久和攜手人形町今半，帶來正宗鐵板燒文化。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



江戶劇場舊址傳承的喜扇亭鐵板燒歷史故事

創立於1963年昭和38年的喜扇亭，背後有著一段充滿職人體貼的美食故事。當年創辦人高岡昇發現每逢盛夏高溫便是壽喜燒的淡季，為了打破這層氣候限制，同時希望打造一個讓賓客在炎熱夏天也能舒心享用頂級和牛、補充盛夏元氣的場所，因而開創了喜扇亭這家以高溫鐵板重新詮釋日本黑毛和牛風味的料理名店。

喜扇亭的店名承襲自江戶時代著名的劇場舊址，這個名字不僅代表著所在地深厚的人文底蘊，更寄託著品牌的內核心理念。品牌希望主廚在檯前與賓客面對面的料理過程，如同舞台上的精彩演出，為每位蒞臨的貴賓呈現一幕幕高潮迭起的極致饗宴。

▲喜扇亭使用的黑毛和牛，肉質柔嫩細緻與豐富油脂香氣，加上和牛獨有的甘甜風味，令人入口難忘。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

牛肉品鑑師嚴選與熟成工藝的黑毛和牛極致風味

喜扇亭能夠享譽美食界的關鍵，在於其對食材幾近挑剔的堅持。人形町今半編制有專業的牛肉品鑑師，這些經驗豐富的專家長年奔走日本各地，親自挑選高品質的黑毛和牛。 這些嚴選出的牛肉必須經過至少2週的熟成時間，讓牛肉本身的酵素自然作用。熟成使肉質更加柔嫩細緻，並凝聚出更豐富的油脂香氣與和牛特有的甘甜風味，打造出令人入口即化的不凡口感。

除了對和牛的極致追求，餐廳也遵循日本傳統的旬味理念，依循四季時令精選各地海鮮與季節蔬菜。餐廳重視料理與在地風土的連結，透過盤中飧傳遞對土地與季節變遷的敬意。

▲喜扇亭帶來日式正宗鐵板燒文化限時登台，現場演繹頂級黑毛和牛饗宴。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



主廚檯前展現日本款待精神的五感表演藝術

坐在鐵板檯前的核心體驗早已超越單純的飲食，而是一場高張力的表演藝術。主廚在現場必須依據每一塊牛肉截然不同的油花分布、厚度以及熟成狀態，憑藉經年累月的經驗精準調整鐵板溫度與烹調時間。

俐落的鐵板刀鏟技法讓和牛的豐腴油花在炙熱鐵板上緩緩融化，伴隨而來的滋滋聲響與撲鼻香氣，瞬間釋放出肉質最深層的鮮甜與濃郁旨味。主廚在行雲流水的料理過程中，還會細心觀察每位賓客的用餐節奏並調整出餐順序。

主廚也會大方與賓客分享食材產地、料理特色與職人精神。主廚將日本引以為傲的待客之道展現得淋漓盡致，讓賓客能近距離感受職人對於火候與食材的極致講究。

▲喜扇亭除了和牛之外，餐廳亦依循四季時令，精選日本各地海鮮與旬味蔬菜為賓客帶來豐富的體驗。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

涼月套餐與扇套餐雙饗宴融合台灣水蓮的味覺火花

這次限時客座活動針對午晚餐推出兩款限定套餐，滿足不同饕客的需求。晚間供應的涼月套餐每套售價8800元加10%服務費，主菜可自由選擇喜扇亭特選黑毛和牛沙朗或菲力，並搭配海味濃郁的澳洲龍蝦，展現奢華海陸交織的魅力。

午間供應的扇套餐每套售價5800元加10%服務費，集結特選黑毛和牛、北海道干貝與黃雞魚等旬味食材，層次感同樣豐富。為照顧家庭客群，現場亦提供兒童套餐每套售價2180元加10%服務費，讓小朋友也能與父母同桌同樂。

套餐中特別引進喜扇亭經典名物，由日本千葉縣出產蛤蜊熬製的蛤蜊湯，湯頭清雅卻無比濃郁。這次客座也巧妙融入台灣風土，將口感爽脆的在地食材水蓮，透過日本料理人的細膩鐵板技法重新演繹，讓日本職人精神與台灣在地食材激盪出全新味覺火花。

▲人形町今半鐵板燒名店喜扇亭首度來台客座。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







喜扇亭首度來台客座

活動時間：7月23日至8月2日

活動內容：晚間供應涼月套餐每套售價8800元加10%服務費，可選擇特選黑毛和牛沙朗或菲力並搭配澳洲龍蝦等頂級食材，午間供應扇套餐每套售價5800元加10%服務費，集結特選黑毛和牛與北海道干貝及黃雞魚等海陸旬味，另提供兒童套餐每套售價2180元加10%服務費





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完限時登台的頂級和牛鐵板燒藝術之後，不妨一同探索更多不可錯過的極致日式料理風味。

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