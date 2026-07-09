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全聯寶可夢集點！皮卡丘飲料袋、原木小圓凳必收，超級進化戰術卡牌加碼賣。

寶可夢皮卡丘集點加價購
2026-07-09 13:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:全聯福利中心
編輯 鄭雅之

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全聯推出寶可夢積分樂超欠收！編輯 鄭雅之 表示，超萌皮卡丘變色杯與玩偶杯袋最低99元入手，預計掀起搶收藏熱潮。

寶可夢訓練家準備好衝一波全聯！全聯與大全聯將從7月10日開始，隆重推出期間限定「寶可夢飲料冰品積分樂」活動，攜手全球超人氣的寶可夢，把皮卡丘、可達鴨、卡比獸等經典角色，通通變成實用度滿分的生活周邊，只要買飲料冰品就能輕鬆集點，用最低99元起的超殺價格，把限定商品通通帶回家，徹底療癒大家的炎熱夏季。

▲全聯與大全聯推出寶可夢飲料冰品積分樂，集結皮卡丘變色冰杯、伊布絨毛玩偶杯袋與原木小圓凳，最低99元起就能輕鬆加價購。
▲全聯與大全聯推出寶可夢飲料冰品積分樂，集結皮卡丘變色冰杯、伊布絨毛玩偶杯袋與原木小圓凳，最低99元起就能輕鬆加價購。
▲辦公室必備的寶可夢變色冰杯，共有皮卡丘與妙蛙種子等款式，倒入冰飲隨即浮現隱藏圖案，讓喝水消暑變得更好玩。
▲辦公室必備的寶可夢變色冰杯，共有皮卡丘與妙蛙種子等款式，倒入冰飲隨即浮現隱藏圖案，讓喝水消暑變得更好玩。

必收超萌寶可夢絨毛玩偶杯袋

這次集點活動主打的外出實用小物真的會讓人瘋狂，首推兼具賣萌與環保的「寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋」，平時是掛在包包上的可愛吊飾，打開後立刻變成飲料杯套，而充滿神祕感的「寶可夢變色冰杯」更是辦公桌上的視覺焦點，只要倒入冰涼的飲品，杯身就會神奇地浮現隱藏版圖案，讓喝水這件小事也變得超級有樂趣，拍照打卡絕對秒讚。

▲兼具環保與賣萌的寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋，平時是皮卡丘與伊布玩偶吊飾，打開立刻變成精靈球杯套，手搖控絕對要入手。
▲兼具環保與賣萌的寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋，平時是皮卡丘與伊布玩偶吊飾，打開立刻變成精靈球杯套，手搖控絕對要入手。

搶購寶可夢原木小圓凳

如果想把家裡布置成溫馨的精靈世界，這次的積分樂也準備了高質感的家居精品，像是採用穩固原木腳座搭配圓潤椅面的「寶可夢原木小圓凳」，不論是擺在玄關還是客廳都非常百搭，而夏天冷氣房必備的「寶可夢涼感單人被」則主打輕盈透氣的觸感，大面積的皮卡丘圖案讓人在炎熱的夜晚裡也能清爽好眠，絕對是粉絲們不能錯過的夢幻逸品。

▲全聯限定的寶可夢原木小圓凳，推出皮卡丘與波加曼兩款設計，圓潤造型搭配穩固原木腳座，是打造寶可夢質感家居的必收精品。
▲全聯限定的寶可夢原木小圓凳，推出皮卡丘與波加曼兩款設計，圓潤造型搭配穩固原木腳座，是打造寶可夢質感家居的必收精品。

寶可夢卡牌與飲品優惠

除了超萌的日常生活用品之外，喜愛對戰的卡牌迷們這次也要趕快定好鬧鐘，全聯將在7月17日開賣全新的「超級進化戰術牌組」，包含超級噴火龍等帥氣組合，為了讓大家更快集滿積分，全聯與大全聯也同步上架多款話題新飲品，像是酸甜清爽的檸檬茶風味氣泡飲，或者是消暑必備的泰國天然椰子水，通通都有超值的限時優惠，讓大家一邊消暑一邊輕鬆集點。

▲全聯於7月17日開賣寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化戰術牌組，包含超級噴火龍Xex與超級快龍ex等4款，滿足玩家的收藏對戰魂。
▲全聯於7月17日開賣寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化戰術牌組，包含超級噴火龍Xex與超級快龍ex等4款，滿足玩家的收藏對戰魂。
▲今夏必備的寶可夢涼感單人被，大面積皮卡丘圖案吸睛度滿分，輕盈透氣的涼感材質，讓粉絲在冷氣房也能清爽好眠。
▲今夏必備的寶可夢涼感單人被，大面積皮卡丘圖案吸睛度滿分，輕盈透氣的涼感材質，讓粉絲在冷氣房也能清爽好眠。


全聯寶可夢活飲料冰品積分換購活動

活動期間：7月10日至9月24日，換購至10月1日
活動辦法：福利卡友購買飲料或冰品，單筆每滿40元可獲得1寶可夢積分。
換購商品：

  • 寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋(共四款，隨機出貨不得挑款) 8積分加99元，或3積分加129元。
  • 寶可夢變色冰杯(共四款，隨機出貨不得挑款) 8積分加159元，或3積分加189元。
  • 寶可夢原木小圓凳(皮卡丘款/波加曼款) 8積分加289元，或3積分加339元。
  • 寶可夢涼感單人被(好朋友款/皮卡丘款) 8積分加449元，或3積分加499元。

寶可夢卡牌新品

開賣日期：7月17日
商品名稱：超級進化戰術牌組，共4款。


全聯夏日飲品推薦優惠

優惠活動：7月10日至7月23日
優惠品項：

  • 雪碧汽水-檸檬茶風味600ml 單瓶28元，4瓶特價89元。
  • 百事可樂生可樂-檸檬口味500ml 單瓶特價25元，2瓶特價45元。
  • 立頓氣泡茶-熱帶水果風味500ml 單瓶特價24元，2瓶特價42元。
  • 御茶園麥萃無糖麥茶300mlx6入 整組特價59元。
  • 伯朗Pure Brew陽光西西里檸香美式350ml 單瓶特價30元，2瓶特價49元。

大全聯夏日飲品推薦優惠

優惠活動：7月10日至7月23日

優惠品項：

  • 御茶園日式紅茶和紅茶-無糖590mlx4入 每組特價78元。
  • THAICOCO 100%純天然椰子水1000ml 單瓶特價69元。
  • 立頓氣泡茶-沁涼檸檬風味500mlx4入 每組特價84元。
  • 健酪乳酸飲料-葡萄雪酪風味580mlx4入 每組特價90元。
  • 多喝水MAX機能強炭酸560ml 單瓶28元，第2件5折。


2026最新療癒小物都要收下！

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