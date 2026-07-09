巴威颱風來襲！4款超夯「豆漿泡麵」網推必囤：麻辣豆漿麵溫潤麻奶香一吃上癮。

編輯王瀅瀅表示：巴威颱風來勢洶洶，除了提前做好防颱準備，囤些泡麵也是非常正常的！就算外頭風大雨大，只要在家裡來碗豆漿泡麵絕對超幸福～

巴威颱風來勢洶洶，全台各地的防颱物資搶購潮也悄悄上演。對台灣人來說，泡麵絕對是最不可或缺的靈魂糧食。除了提前做好各項防颱準備，囤些最對味的颱風天泡麵也是非常正常的！不過走進大賣場，面對貨架上密密麻麻的品項，如果一時間沒了主意，不如試試前陣子紅透半邊天的麻奶泡麵吧！像是曾在網路上掀起一陣旋風的素飄香麻辣燙內附豆漿粉限定版，或是肉控必吃、能享受到大塊牛肉的一度贊麻辣豆漿牛肉麵，都是今年防颱囤貨的熱門首選。不用再費心挑選，跟著網路熱搜名單走，保證能陪你安穩度過週末的風雨夜。



▲巴威颱風路徑預報，請及早做好防颱準備。

1.味丹-隨緣麻奶鍋湯麵

▲隨緣麻奶鍋湯麵不只加了豆漿粉，還加了燕麥粉。

2.維力-素飄香麻辣燙（內附豆漿粉）

▲素飄香麻辣燙內附豆漿粉的版本，是可遇不可求的季節限定版。

3.維力-一度贊麻辣豆漿牛肉麵

▲吃得到牛肉塊的一度贊麻辣豆漿牛肉麵，被讚CP值超高。

這款湯麵最大亮點在於精心打造的濃醇系湯底。研發團隊精準調配了燕麥粉與豆漿粉的黃金比例，將豆漿的濃郁質地與燕麥的優雅香氣完美結合，堆疊出富有層次的湯頭。入口時，醇厚又溫潤的麻辣滋味在口中化開，Q彈的麵條口感與濃郁麻奶香完美交融，讓人忍不住一口接一口，許多網友表示整碗吃完依然意猶未盡！這款泡麵則是直接把過去在網路上爆紅的隱藏版吃法化為現實！維力將經典素飄香麻辣燙，大膽加入香濃的豆漿粉，讓老饕們不必再自己準備豆漿倒入。這款強勢登場的季節限定版，靠著豆漿粉的加持讓湯頭質地變得格外滑順，那種溫和、不嗆喉的「麻奶香」讓人一吃就上癮。當原本麻香帶辣的經典風味被濃醇豆漿溫柔包覆，辛辣感就瞬間變得柔和好入口。不過因為是季節限定商品，若有幸在架上看到可得趕緊把握機會入手。牛肉麵控更不能錯過這款以豆漿為基底的牛肉麵！以秘製麻辣湯底混合香濃豆奶，讓麻辣刺激感變得溫順。因為添加了豆漿粉，湯頭喝起來就像豚骨般滑順，而且沒有什麼豆腥味，辣度大約中辣，不會死鹹。牛肉塊帶筋且給得相當大方，雖然口感偏韌一點，但59元的售價讓網友直呼這個CP值很可以！

4.維力-素飄香豆漿咖哩

▲素飄香的豆漿咖哩被網友評為有點像叻沙。

最後一款同樣以豆漿為底，融合了辛香咖哩調味，辣度柔和不刺激，呈現出質地滑順、滿滿南洋風味的咖哩湯麵。這款麵在網路上頗受好評，許多人覺得它的風味有點介於咖哩和叻沙的味道之間，也有點像泰式椰奶咖哩麵。喜歡重口味的人也分享自行加點辣椒更夠味，濃郁的咖哩香氣會讓人默默地就把湯喝光光。甚至有網友推薦炒乾的應該也頗適合。

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