巴威颱風來襲！4款超夯「豆漿泡麵」網推必囤：麻辣豆漿麵溫潤麻奶香一吃上癮。

編輯王瀅瀅表示：巴威颱風來勢洶洶，除了提前做好防颱準備，囤些泡麵也是非常正常的！就算外頭風大雨大，只要在家裡來碗豆漿泡麵絕對超幸福～
巴威颱風來勢洶洶，全台各地的防颱物資搶購潮也悄悄上演。對台灣人來說，泡麵絕對是最不可或缺的靈魂糧食。除了提前做好各項防颱準備，囤些最對味的颱風天泡麵也是非常正常的！不過走進大賣場，面對貨架上密密麻麻的品項，如果一時間沒了主意，不如試試前陣子紅透半邊天的麻奶泡麵吧！像是曾在網路上掀起一陣旋風的素飄香麻辣燙內附豆漿粉限定版，或是肉控必吃、能享受到大塊牛肉的一度贊麻辣豆漿牛肉麵，都是今年防颱囤貨的熱門首選。不用再費心挑選，跟著網路熱搜名單走，保證能陪你安穩度過週末的風雨夜。
1.味丹-隨緣麻奶鍋湯麵這款湯麵最大亮點在於精心打造的濃醇系湯底。研發團隊精準調配了燕麥粉與豆漿粉的黃金比例，將豆漿的濃郁質地與燕麥的優雅香氣完美結合，堆疊出富有層次的湯頭。入口時，醇厚又溫潤的麻辣滋味在口中化開，Q彈的麵條口感與濃郁麻奶香完美交融，讓人忍不住一口接一口，許多網友表示整碗吃完依然意猶未盡！
2.維力-素飄香麻辣燙（內附豆漿粉）這款泡麵則是直接把過去在網路上爆紅的隱藏版吃法化為現實！維力將經典素飄香麻辣燙，大膽加入香濃的豆漿粉，讓老饕們不必再自己準備豆漿倒入。這款強勢登場的季節限定版，靠著豆漿粉的加持讓湯頭質地變得格外滑順，那種溫和、不嗆喉的「麻奶香」讓人一吃就上癮。當原本麻香帶辣的經典風味被濃醇豆漿溫柔包覆，辛辣感就瞬間變得柔和好入口。不過因為是季節限定商品，若有幸在架上看到可得趕緊把握機會入手。
3.維力-一度贊麻辣豆漿牛肉麵牛肉麵控更不能錯過這款以豆漿為基底的牛肉麵！以秘製麻辣湯底混合香濃豆奶，讓麻辣刺激感變得溫順。因為添加了豆漿粉，湯頭喝起來就像豚骨般滑順，而且沒有什麼豆腥味，辣度大約中辣，不會死鹹。牛肉塊帶筋且給得相當大方，雖然口感偏韌一點，但59元的售價讓網友直呼這個CP值很可以！
4.維力-素飄香豆漿咖哩最後一款同樣以豆漿為底，融合了辛香咖哩調味，辣度柔和不刺激，呈現出質地滑順、滿滿南洋風味的咖哩湯麵。這款麵在網路上頗受好評，許多人覺得它的風味有點介於咖哩和叻沙的味道之間，也有點像泰式椰奶咖哩麵。喜歡重口味的人也分享自行加點辣椒更夠味，濃郁的咖哩香氣會讓人默默地就把湯喝光光。甚至有網友推薦炒乾的應該也頗適合。
更多颱風情報
推薦閱讀：一覺醒來天要變了！超大型巨嬰颱風巴威步步逼近台灣，各國鎖定「標準西北颱」致災風雨時程大解析。
推薦閱讀：巴威颱風來襲！11大雙北活動取消 延期整理，五月天改一天唱兩場、寶可夢中山取消。