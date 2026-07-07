巴威颱風假機率破98%、根本閃不掉！16縣市颱風假機率、船班停航搶先看。

強烈颱風巴威直撲北台灣，其高達350公里的暴風半徑正以典型西北颱路徑威脅16縣市。對此資深編輯李維唐表示，大台北與宜蘭的侵襲機率已破98%，民眾除了搶購防颱物資，更需隨時掌握船班停航與航班異動資訊，提早做好居家防災準備。

強烈颱風巴威正以驚人姿態在海面上盤旋，這個被氣象學家稱為巨無霸的強烈颱風目前距離台灣還有2100公里，但是它那半徑達到350公里的巨大風暴早已讓全台灣空氣中瀰漫著一股緊繃的防颱氣息。隨著各國最新預測路徑持續向西調整，巴威颱風中心位置比過去預報更加靠近台灣本島，每個人都在關心這個巨大的西北颱風暴是否會打亂日常的生活步調。

▲氣象署最新衛星雲圖顯示，強烈颱風巴威（Bavi）擁有扎實的眼牆結構與龐大的雲系，其七級風暴風半徑達到350公里，對台灣北部構成直接威脅。圖／中央氣象署提供；窩客島編輯李維唐整理。



巴威颱風路徑最新預測

根據中央氣象署在7日下午2點發布的最新觀測資料顯示，強烈颱風巴威中心位置在北緯16.5度，東經138.4度，正以每小時30公里的速度穩定向西前進。巴威颱風中心氣壓為900百帕，近中心最大風速達到每秒58公尺，瞬間最大陣風更有每秒73公尺。隨著太平洋高壓逐漸東退，巴威預計在8日晚間開始轉向偏北移動，並在10日至11日期間最靠近台灣。各國最新的電腦運算模式也顯示出令人擔憂的趨勢，颱風的預測路徑正在向西調整，中心位置比之前的預報更加靠近台灣本島。這條走法非常類似台灣人記憶中的典型西北颱，會由台灣東北側外海往西北方向前進，由於颱風中心只要稍微偏移50公里，各地的風雨影響就會有巨大的落差，這也讓氣象觀測人員絲毫不敢掉以輕心。

16縣市颱風假停班停課機率分析

面對如此巨大的風暴，北台灣的居民們已經感受到了實質的威脅。氣象預報顯示基隆市，台北市，宜蘭縣的暴風侵襲機率都已經高達98%，新北市與桃園市也有97%的機率，新竹縣市與花蓮縣達93%，連江縣馬祖達91%，離島澎湖縣為45%，金門縣為34%，這意味著北部地區將直接迎來暴風圈的正面衝擊。這個暴風圈範圍十分巨大，預估將會籠罩台南以北與宜蘭，花蓮等16個縣市。中央氣象署預計最快在9日白天發布海上颱風警報，並在9日深夜至10日凌晨發布陸上颱風警報，暴風圈最快於10日傍晚觸陸。隨著警報即將發布，全台各地的超市與量販店在7日下午就湧現大批搶購防颱物資的人潮，蔬菜，泡麵，罐頭的貨架很快就被一掃空。民眾在關注是否能夠獲得颱風假的同時，也必須提早做好居家防颱的各項準備，嚴防致災性的強風豪雨。

離島船班停航與澎湖航班異動資訊

這次的強烈颱風巴威新聞關注點不僅打亂了本島居民的生活，對於離島與交通運輸的衝擊更是首當其衝。航港局已經宣布東部航線自8日下午起至11日全面停航，而基隆往返馬祖，鹽埔往返小琉球的航線，則在9日至11日全面停航。東港往返小琉球航線9日部分停航，10日至11日全面停航。高雄往返澎湖航線10日的航班提前至9日上午11點開航，10日停航，11日則無航班。桃園國際機場也於8日緊急召開防颱準備會議，研擬各航班的異動與應變措施。金門氣象站同步呼籲民眾隨時留意台金航空及小三通船班的異動公告，避免受困。

花蓮萬里溪堰塞湖防颱警戒與撤離

除了交通受阻，山區的土石與水文安全也引發高度關注。在東部山區，花蓮萬里溪堰塞湖的水位因近期降雨持續上升，目前堰塞湖的蓄水量已經達到了325.73萬立方公尺，占最大容量510萬立方公尺的63.87%，雖然壩體無明顯滲漏，但林保署花蓮分署為此仍啟動了嚴格的警戒機制。只要氣象署發布海上颱風警報，當地就會立刻進入黃色警戒，代表預估24小時內可能溢流。若發布陸上颱風警報且預估12小時內溢流，則會啟動紅色警戒。花蓮縣政府也會隨之啟動預防性撤離，協助下游萬榮與鳳林兩鄉鎮共72戶，208位保全戶居民遷移到安全的地方，確保在風雨來臨前做好萬全的生命安全防護。

▲隨著颱風接近，巴威颱風紮實的環流與清晰的颱風眼（圖中白色圓心）在衛星雲圖上清晰可見，代表其強度仍屬強烈颱風等級，民眾需嚴防致災性強風豪雨。圖／中央氣象署提供；窩客島編輯李維唐整理。

根據中央氣象署截至2026年7月7日下午的最新官方觀測資訊，強烈颱風巴威最新動態與防災核心重點如下：

颱風現況與減弱趨勢：強烈颱風巴威7日下午2點中心位置在北緯16.5度、東經138.4度。近中心最大風速由早前的每秒60公尺「風王」紀錄，因乾空氣與眼牆置換影響，下午微幅減弱至每秒58公尺（仍屬強烈颱風下限），中心氣壓升至895~900百帕，持續以時速30公里穩定向西前進。

巨大暴風圈避無可避：巴威颱風具備350公里的超大七級風暴風半徑，氣象粉專與專家示警，由於環流過於龐大，對台灣而言「根本閃不掉」。預測路徑將由台灣東北側外海往西北方向通過，極為類似典型西北颱走法。

警報與觸陸時間更動：氣象署最新修正，海上颱風警報預估落在本週四（9日）中午前後發布；陸上颱風警報則預估於週四深夜至週五（10日）清晨之間發布。暴風圈最快在週五（10日）傍晚觸陸。

影響最劇與降雨熱區：週五夜晚至週六（11日）白天是颱風最接近台灣、風雨最劇烈的階段。雲林以北、大台北及宜蘭將迎來正面衝擊，台中以北的山區更需嚴防致災性豪雨以上等級的強降雨。專家強烈建議民眾取消週末所有戶外活動。

120小時暴風侵襲機率：北部與宜蘭首當其衝。基隆市、台北市、宜蘭縣侵襲機率高達98%，新北市、桃園市達97%，新竹縣市、花蓮縣達93%，連江縣馬祖達91%。

山區與水文警戒：花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達325.73萬立方公尺（占最大容量63.87%）。林保署維持既定警戒機制，只要氣象署發布海上颱風警報即啟動黃色警戒，屆時花蓮縣政府將預防性撤離下游兩鄉鎮72戶共208位保全戶居民。

離島海運與生活防颱：東部航線（8日至11日）、基隆往返馬祖與鹽埔往返小琉球（9日至11日）全面停航。全台各地超市量販店已於7日下午提前湧現物資搶購潮。





備註說明：此篇內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供