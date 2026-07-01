2026台灣最美飯店名單出爐！理想大地、福容淡水8連霸，晶華摘3獎成贏家，限時47折優惠與夢幻房型全攻略。

第8屆台灣最美飯店大賞引爆全台旅人關注 。資深編輯李維唐表示，本次高達50萬票的紀錄刷新歷屆新高，反映出大眾對於兼具美學與在地文化深度旅宿的強烈渴望 。

旅行的意義往往取決於停宿空間傳遞的溫度，一間懂生活的飯店能讓身心靈在跨入門檻的瞬間獲得救贖 。由易遊網主辦的第8屆台灣最美飯店大賞在歷經14天的限時激烈票選後，由廣大網友、旅遊達人與專業玩家共同投出超越50萬票的歷史新高紀錄 。最終選出的30間優勝飯店，不僅呈現台灣旅宿業的頂級實力，更為所有熱愛生活與渴望放鬆的旅人，勾勒出新一年的夢幻旅行地圖 。在這份榜單中，老字號的常勝霸主與實力派集團各自綻放光芒 。花蓮理想大地渡假飯店與福容大飯店淡水漁人碼頭店憑藉著無可替代的指標性，攜手創下驚人的8連霸紀錄 。晶華國際酒店集團則展現強大的品牌硬實力，旗下共有3間飯店成功席捲各大獎項，成為本屆大賞中實至名歸的最大贏家 。

▲第八屆易遊網台灣最美飯店大賞得獎名單正式出爐，花蓮理想大地渡假飯店與福容大飯店淡水漁人碼頭店再度締造8連霸紀錄。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



東台灣慢活渡假與溫泉秘境指南

當生活節奏快得讓人喘不過氣，往東台灣出發便是最好的解藥。在渴望洗滌心靈的最美慢活渡假類別中，宜蘭與花蓮不負眾望強勢佔據多數席次，大秀坐擁山海景緻與地熱溫泉的環境優勢 。花蓮地區入榜的太魯閣晶英酒店，將旅人置身於壯麗的峽谷山林之間，用細緻入微的頂級服務將渡假感拉滿 。拿下8連霸的花蓮理想大地渡假飯店，則用西班牙式的豐沛熱情與南歐運河風情，在縱谷間打造出一座不與世爭的浪漫莊園 。



如果渴望溫泉的療癒，瑞穗天合國際觀光酒店結合了南歐城堡外觀與溫泉黃金湯，帶給旅人頂級的城堡隱居感 。轉向溫泉鄉宜蘭，礁溪老爺酒店將山景美人湯與深度在地文化融合，長年穩居老饕與泉友心中的不敗指標 。宜蘭力麗威斯汀度假酒店則以國際品牌標準的貼心服務，在員山鄉間用東方禪風與優雅日式景觀，堆疊出奢華的舒活空間 。若是想在都會近郊尋求短暫遁逃，北部唯一入榜的北投麗禧溫泉酒店，隱身於大屯山系的靜謐翠綠中，以高端溫泉設施與純粹的硫磺泉質，成為生活品味家最崇尚的白磺泉秘境 。

▲散發南歐運河風情的花蓮理想大地渡假飯店，不負眾望蟬聯8連霸。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

南北雙城都會質感旅宿風格美學

都會生活不只有步履匆忙，更有藏匿於高樓與古巷之中的精緻旅宿美學。本屆最美都會氛圍獎呈現台北與台南兩大城市的強勢對決，完美演繹了摩登時尚與百年文化在空間裡的優雅交織 。台北的優勝陣容涵蓋國際頂級品牌與經典本土日系酒店 。台北晶華酒店以成熟穩健的頂級服務品質與名廚齊聚的餐飲資源，成為品味台北不可或缺的落腳處 。台北艾麗希爾頓格芮精選酒店則將時尚當代藝術融入設計，透過坐擁信義區無敵夜景的高空景觀，為摩登都會旅人勾勒出優雅自在的微醺假期 。



曾於2021年獲獎的大倉久和大飯店，本次展現日系酒店一貫的細緻款待，以沉穩質感在繁華的中山區營造出極致靜謐，成功華麗回歸最美寶座 。南台灣則由古都台南以深厚的文化底蘊與觀光熱度成為旅人焦點 。台南晶英酒店巧妙地將儒學與府城封茶等在地文化元素融入現代設計語彙，打造出最具儒風特色的精品旅宿 。煙波大飯店台南館以沉穩溫潤的木質調空間與緊鄰市區古蹟的優越地段，深受深度自由行旅客喜愛 。(台南)桂田酒店則在永康區打造了寬敞的戶外南洋庭園與完整休閒設施，兼顧休閒與商務需求，成功奪得一席最美寶座 。

▲煙波大飯店台南館以沉穩溫潤設計與優越地段受到旅客青睞，成功摘下最美名號。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



全台親子友善放電飯店與沉浸式體驗推薦

帶孩子出門旅行也可以是一場優雅的優質假期。最美親子享樂獎名單展現了台灣親子旅宿市場的多元與驚喜，無論是與大自然親密接觸的沉浸式旅程，還是主打豐富遊樂設施的室內樂園，都能讓大人放鬆、小孩瘋狂放電 。福容大飯店淡水漁人碼頭店成功締造8連霸紀錄，憑藉著超級豐富的親子設施與緊鄰海港的無敵夕陽美景，始終是全台家庭客心中的不敗指標 。首次榮獲優勝的煙波大飯店新竹湖濱館，以超級寬敞的室內兒童遊憩空間與全包式度假企劃嶄露頭角，一躍成為桃竹苗地區最大規模的親子渡假天堂 。南台灣的墾丁凱撒大飯店將南國熱帶海景與多元豐富的水上活動完美結合，持續累積出好口碑 。綠



舞國際觀光飯店則主打全台唯一的日式庭園動漫體驗與動植物文化互動，是眾多爸媽必去的私房清單 。若想給孩子更具啟發性的體驗，關西六福莊生態度假旅館作為亞洲第一座生態渡假旅館，主打打開窗就能與長頸鹿、白犀牛等動物近距離互動的生態體驗，深受親子族群喜愛 。福容大飯店麗寶樂園則緊鄰主題樂園與奧特萊斯購物中心資源，讓旅客一站式享受遊樂、購物與住宿的便利 。

▲首次參賽即獲獎的礁溪寒沐酒店，展現靜謐優雅的生活美學，順利擠進最美行列 。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

台灣新銳設計旅宿與異國美學空間

建築與空間是飯店的靈魂，最美風格設計獎可說是本屆新面孔最多的驚豔戰場，得獎名單展現了台灣旅宿美學的豐富多樣性 。從自然療癒、當代藝術到秒飛日本的異國沉浸式等風格百花齊放，點亮了旅宿設計的全新能量 。礁溪寒沐酒店與玄町本二家日式旅宿均為首次參賽即獲獎的新秀飯店，而八里福朋喜來登酒店去年以些微票數飲恨，今年則成功突圍順利贏得最美頭銜 。深入探訪這些風格旅宿，葛瑪蘭之星飯店以露天溫泉結合在地景觀與科技燈光設計，營造出放鬆神經的未來感療癒氛圍 。



礁溪寒沐酒店融合當代藝術策展與自然木質元素，展現靜謐優雅的生活美學 。遠雄悅來大飯店以宏偉的維多利亞風格建築搭配一望無際的太平洋海景，打造出宛如奢華藝術品般的視覺饗宴 。南投魚池鄉的玄町本二家日式旅宿，以純粹的傳統日式建築與枯山水庭院設計，呈現高度沉浸的偽出國異國氛圍 。八里福朋喜來登酒店透過復古摩登與左岸在地元素的交融，結合溫泉泉質展現具有風格的河畔假期 。日月潭力麗溫德姆溫泉酒店坐擁湖光山色，融合國際品牌格調與邵族在地文化特色，打造兼具自然與高端質感的優雅渡假空間 。

▲玄町本二家日式旅宿以傳統日式建築與庭院設計，成功出圈首獲獎項 。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



星空與海景頂級客房空間美學極致體驗

當我們回到最私密的客房，空間的細節設計便決定了整場旅行的厚度。最美房間獎聚焦於房型空間的微觀體驗，從燈光色調、材質觸感到最關鍵的窗景視野，各家飯店透過設計巧思重新定義入住即體驗的極致價值 。獲獎的得主橫跨星空夢幻主題、日式禪風套房、頂級獨立別墅與無敵海景房等多元風格 。葛瑪蘭之星飯店的經典雙人房，在天花板上以星空燈光打造出浪漫夢幻氛圍，營造宛如躺在草地上置身於夜空中的極致感受 。瑞穗天合國際觀光酒店的格蘭尊爵別墅，以獨棟別墅結合私人庭院泳池與縱谷景觀，呈現出極具私密性的頂級渡假體驗 。礁溪老爺酒店的和式山景套房，透過傳統榻榻米的藺草香氣與大面落地山景窗景，精準詮釋靜謐的日式生活美學 。



福容大飯店淡水漁人碼頭店的海景和式雙人房，以開闊的視野將淡水河海景與絕美夕陽盡收眼底 。宜蘭力麗威斯汀度假酒店的雙臥室泳池別墅，結合私人溫泉與獨立泳池設計，打造專屬個人的奢華舒活空間 。墾丁凱撒大飯店的豪華花園套房，則以寬敞的室內起居空間、私人專屬花園與戶外按摩浴池，營造與南國大自然共處的悠閒度假氛圍 。為了慶祝這份得來不易的優勝名單，易遊網攜手得獎飯店自即日起至7月12日重磅推出獨家快閃優惠，最低下殺47折起，加碼提供限時8%無上限折扣碼，凡下單還有機會免費抽中多間最美飯店的平日住宿券，邀請全台重視生活的旅人共同體驗獲獎飯店的獨特魅力 。

▲北部唯一入榜飯店則由北投麗禧溫泉酒店脫穎而出，為都會近郊慢活渡假的代表飯店。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」限時快閃優惠活動

活動時間： 即日起至2026年7月12日

活動內容：

優勝飯店獨家限定下殺47折起 。

享免費升等、贈送餐點、小孩免費住等多項專屬好康 。

易遊網加碼提供限時「8%無上限折扣碼- fabulous2026」 。

凡下單有機會抽中「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」、「(台南)桂田酒店」、「葛瑪蘭之星飯店」、「關西六福莊生態度假旅館」最美飯店免費住宿券 。

易遊網官方網站：www.ezTravel.com.tw

活動得獎名單網頁：https://hotel.eztravel.com.tw/activity/domestic/hotelvote/?p=hotelvote3





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