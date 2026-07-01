雙北人終於等到！台北捷運iPhone免解鎖進站，5大步驟教你輕鬆設定。

雙北人終於等到了！生活編輯鄭雅之表示，北捷7月1日起全線開通手機與信用卡感應，免找悠遊卡就能帥氣進站。

雙北通勤族天天都在敲碗的手機嗶卡進站功能，終於在今日正式全線開通了。以後出門上班或是假日約會，再也不用站在閘門前狼狽地翻包包找悠遊卡。只要拿出隨身攜帶的手機或是信用卡，就能直接感應、帥氣進站，大台北的生活便利度直接點滿，讓每天的通勤時光變得更加優雅輕鬆。



▲旅客實際操作iPhone感應，體驗台北捷運ApplePay快速交通卡功能，無須解鎖即可秒速通關進站。(攝影：鄭雅之)





國內外遊客大讚太方便

這次多元支付大升級，對國內外觀光客更是大福音。以後搭捷運免去排隊買票或掏現金儲值的麻煩，不論是拿著各家國際信用卡，或是習慣使用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，甚至是街口支付、全支付與LINE Pay，通通都能一嗶隨刷隨過，讓大台北旅遊變得無比順暢。



▲台北市長蔣萬安宣告台北捷運邁向智慧交通新里程碑。





iPhone不用解鎖直接嗶手機進出站

在眾多的感應方式當中，這次最讓果粉驚豔的超級亮點，就是Apple Pay正式支援了「快速交通卡」功能。這項功能最厲害的地方，在於民眾進站時完全不需要把手機解鎖，甚至連螢幕都不用喚醒，直接把iPhone靠近閘門感應區就能一秒通關，就算手機因為電量不足自動關機，短時間之內照樣可以搭車。





快速交通卡設定超簡單

想要享受這個科技感十足的搭車體驗，設定步驟其實非常簡單。首先打開手機裡的「錢包」App，接著選取自己常用的卡片、票卡或鑰匙，點一下畫面上的「更多」按鈕，然後進入「卡片詳細資訊」，找到「快速交通卡設定」或「快速模式」點下去，最後選好自己偏好的信用卡，就能出發去搭捷運了。





聰明搭車省錢優惠攻略

享受新功能帶來的便利之餘，捷運族也有聰明省錢的小撇步。因為信用卡的交易安全機制非常嚴格，系統無法儲存卡號，所以用信用卡或手機感應是沒辦法累積北捷常客優惠的。想要拿回饋的民眾，除了可以挑選各家信用卡的專案活動之外，原本的悠遊卡、一卡通或是傳統藍色塑膠代幣依舊能繼續使用。

▲台北捷運全線閘門全面升級建置完畢，正式支援信用卡與手機行動支付，讓雙北通勤族搭車更便利。(攝影：鄭雅之)







台北捷運多元支付

啟用日期：2026年7月1日起全面啟用。

支援卡別及支付：Visa、Mastercard、JCB、Discover® Network、Diners Club International®等國際信用卡、簽帳金融卡，以及街口支付、全支付、LINE Pay等行動支付。

行動感應工具：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay。

特殊便利功能：iPhone用戶支援「快速交通卡」功能，免解鎖、免喚醒裝置即可感應進站。若手機因電量不足自動關機，在備用電力可運作情況下，仍可於一定時間內感應搭乘。

好康回饋提醒：信用卡與行動支付感應因安全機制無法累計常客優惠，建議改用各信用卡業者個人優惠；原儲值卡（悠遊卡、一卡通、icash2.0）及QR乘車碼則維持原常客優惠與轉乘優惠。

傳統票價留存：傳統藍色塑膠代幣（Token）目前仍維持現狀，不會立即退場。





Apple Pay 台北捷運快速交通卡 設定步驟

1、開啟錢包：先打開 iPhone 內建的「錢包」App，並點選你想綁定的那一張卡片。

2、尋找選單：點擊畫面上像是三個點點的「更多」圖示。

3、進入詳情：在選單中接著點選「卡片詳細資訊」這個項目。

4、切換模式：找到「快速交通卡設定」或「快速模式」的選項並點進去。

5、綁定卡片：最後勾選你最常拿來搭車的信用卡，這樣就大功告成了。





捷運周邊美食推薦！

推薦閱讀：捷運永安市場美食推薦7選！四號公園美食香菇肉粥 水餃牛肉麵，雙和人必吃。

推薦閱讀：捷運淡水站巷弄美食！老武吉 咖喱飯尬上麻婆豆腐，加飯10元、在地人推薦這間。

推薦閱讀：捷運東門站必吃！臺虎居餃屋限定月見肉末咖哩薯條大人系美味。