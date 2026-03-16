捷運東門站必吃！臺虎居餃屋限定月見肉末咖哩薯條大人系美味。

隨著春季品飲市場熱絡，餐酒館紛紛推出創意料理搶市。對此，資深編輯李維唐表示，精釀啤酒與美式風味馬鈴薯的結合，不僅能精準鎖定饕客對飽足感與層次感的雙重追求，更是提升門市跨界競爭力的關鍵策略，讓春日餐酒盛宴更具話題性。

隨著春意漸濃，最適合與好友展開一場微醺的午後聚會。臺灣在地釀酒品牌「臺虎精釀」再度突破創意框架，宣布與美國馬鈴薯協會（Potatoes USA）展開跨界聯名，於2026年3月16日至2026年4月12日期間，在全臺指定門市發起名為「太薯虎啦！」的期間限定活動。這次合作將高品質美國馬鈴薯的澱粉香氣，與精釀啤酒的麥芽風味深度結合，為喜愛餐酒搭配的饕客帶來視覺與味覺的雙重震撼。



▲充滿層次感的「肉醬起司馬鈴薯皮」，是搭配IPA啤酒的首選料理。圖／臺虎精釀提供；窩客島整理

嚴選美國馬鈴薯！厚實飽滿與極細口感的味蕾交響曲

本次活動的核心在於食材的極致發揮。臺虎精釀特別選用擁有品質保障且口感紮實的美國馬鈴薯，針對不同門市的風格設計專屬菜單。在「臺虎大安啜飲室」、「臺虎臺中」及「臺虎臺南」，主打烘烤至外皮微焦、內裡綿滑的「肉醬起司馬鈴薯皮」，完美保留馬鈴薯原始的濃郁風味。而「臺虎東門居餃屋」則展現不同匠心，嚴選0.47cm極細美國馬鈴薯條，搭配日本乾式咖哩肉末，將簡單的食材演繹出富有層次的深度美味。



必點清單推薦！墨西哥肉醬與月見咖哩的夢幻聯手

針對喜愛重口味的酒友，指定門市推出的「肉醬起司馬鈴薯皮」不容錯過。這道料理堆疊了自製墨西哥肉醬、香脆馬鈴薯籤與生洋蔥，最後抹上一層特製墨西哥辣椒香菜酸奶醬，濃郁且微辣的滋味是搭配IPA或拉格啤酒的絕佳選擇。而在充滿櫻花祭浪漫氛圍的東門居餃屋，則能品嚐到「月見肉末馬鈴薯條」，濃縮的乾式咖哩與滑順的生食級月見蛋黃交織，成為口感恰到好處的香料咖哩沾醬，讓每一根薯條都吸飽精華。



▲居餃屋限定的「月見肉末馬鈴薯條」，以生食級蛋黃與乾式咖哩演繹大人系風味。圖／臺虎精釀提供；窩客島整理

▲厚實飽滿的「肉醬起司馬鈴薯皮」，搭配墨西哥辣椒香菜酸奶醬風味十足。圖／臺虎精釀提供；窩客島整理

品牌精神不設限！以好喝啤酒與原創料理結交朋友

自2014年創立以來，臺虎精釀始終秉持不甘無聊的精神，挑戰創意極限。從國內外的品飲空間拓展，到致力發揚本土文化，臺虎不斷探索在地生活的各種可能性。此次與美國馬鈴薯協會的聯名，不僅是一次食材的跨界，更是一場關於春日生活風格的提案。透過期間限定的美味餐點與高品質精釀，邀請每一位敢於冒險的酒友，前來體驗這場充滿活力的「太薯虎啦！」味蕾盛宴。

太薯虎啦！

活動時間：2026/03/16 – 2026/04/12

活動內容：臺虎精釀聯手美國馬鈴薯（Potatoes USA），於指定門市推出「肉醬起司馬鈴薯皮」與「月見肉末馬鈴薯條」等期間限定餐點 。

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