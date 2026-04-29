櫻桃小丸子特展來台！松菸櫻桃小丸子40週年特展亮點，預售票票價、開賣時間先收。

櫻桃小丸子40週年特展在松菸！推出小丸子打卡點、小丸子40週年紀念周邊，編輯鄭亦庭表示：預售票380元優惠價將於4月30日中午12點開賣。

櫻桃小丸子粉絲必衝！為慶祝《櫻桃小丸子》誕生40週年，將在今年推出櫻桃小丸子原作40週年特展，將於6月1日在松菸文創園區登場，展覽集結珍貴漫畫原稿、沉浸式光影體驗及經典互動拍照場景、小丸子40週年紀念周邊，預售票將於4月30日中午12點開賣，380元超值優惠價，松菸小丸子特展粉絲必搶。



▲櫻桃小丸子鐵粉衝！櫻桃小丸子原作40週年特展今夏登場！4月30日中午12點預售限時380元搶先開跑。(聯合數位文創提供)





松菸櫻桃小丸子原作40週年特展亮點

本次櫻桃小丸子原作40週年特展以原作為核心，規劃多個主題展區，集結漫畫原稿展示、沉浸式光影體驗、互動拍照場」，大家可以了解作者櫻桃子的創作軌跡、欣賞漫畫複製原稿與經典畫面重現，「奇想劇場」透過沉浸式光影演出，帶來小丸子充滿想像力的奇幻世界；「時光回憶路」播放歷代經典片頭與片尾曲，帶你回憶電視機前的童年；而「表情萬花筒」則集結小丸子經典顏藝、語錄，讓人忍不住會心一笑。



▲松菸櫻桃小丸子40週年特展！櫻桃小丸子經典場景立體還原，讓人彷彿走進漫畫中的日常世界。圖：©S.P提供





松菸櫻桃小丸子原作40週年特展紀念周邊必買

除了櫻桃小丸子經典內容回顧，本次40週年特展更融入情境式設計，以嶄新視角進入小丸子的日常，規劃了多處結合角色與生活場景的互動拍照空間，讓大家走進小丸子的世界，而展覽限定商品專區也會推出多款小丸子40週年紀念商品，包括限定公仔、生活雜貨等周邊小物，讓這份溫暖的觀展體驗得以延續，4/30中午12點預售開賣，限時推出優惠380元，鐵粉會計好時間準時開搶。



▲櫻桃小丸子原作40週年特展將在6月1日於松菸登場，小丸子漫畫複製原稿、小丸子打卡點、小丸子40週年限定周邊。圖：©S.P提供





櫻桃小丸子原作40週年特展

展覽日期：2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

展覽時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

展覽地點：松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）





櫻桃小丸子原作40週年特展 售票資訊

販售時間：4/30-6/17

預售單人票380元(udn售票網獨家搶先開賣)



販售時間：5/8-6/17

預售單人票380元(udn售票網、ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、全家、博客來)

四人揪團同樂票1480元(udn售票網獨家)

兩大一小 親子票1100元(KKDAY獨家)

雙人紀念套票(A) 900元(KLOOK獨家)

雙人紀念套票(B) 900元(ibon 獨家)



販售時間：6/18-9/28

展期單人票470元

展期雙人票870元