2026母親節蛋糕推薦！JR東日本大飯店台北推心之花語，開心果慕斯與抹茶歐貝拉優雅登場。

母親節是各家飯店甜點工藝的競技場，JR 東日本大飯店台北今年以花語為題，展現極致的職人精神 。資深編輯李維唐表示，該飯店點心房主廚黃伯欽巧妙運用開心果慕斯與靜岡抹茶，成功在傳統節慶中融入高層次的日系優雅美學，對於追求生活質感的消費者極具吸引力 。

隨著母親節腳步臨近，如何在溫馨的佳節時刻透過甜點精確傳達愛意，成為許多子女心中最甜蜜的課題。JR東日本大飯店台北於2026年正式揭開節慶序幕，由旗下點心房主廚黃伯欽親自操刀，帶領專業團隊以花語為核心靈感，發表全新年度母親節限定蛋糕「心之花語」。這款作品不單是一份甜點，更是一場將母愛轉化為味覺層次的感官旅程，主廚將深厚的情感堆疊入每一層風味結構中，為今年的母親節蛋糕市場注入一股溫柔且具深度的藝術氣息。

▲JR東日本大飯店台北母親節限定蛋糕「心之花語」是以開心果慕斯為主體，包覆酸甜玫瑰莓果凍與藍莓起司蛋糕，售價1200元 。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理

開心果與莓果的協奏，心之花語重構感官體驗

主打款「心之花語」在視覺上呈現出優雅且充滿生命力的姿態，主體選用近年深受老饕喜愛的開心果慕斯，質地細緻綿密如絲綢般順滑。主廚巧妙地在內層植入瑰麗的玫瑰莓果凍，並與濃郁的藍莓起司蛋糕完美融合，在口中綻放出層次分明的酸甜節奏。為了豐富整體的食感體驗，底層特別鋪設了香脆的草莓脆餅，讓品味者在感受花香與果韻交織的同時，能體會到從輕盈到扎實的多重結構變化。這種由上而下的風味遞進，精準展現了主廚對食材比例的掌控力，讓每一口都顯得輕盈不膩。

職人精神詮釋經典，抹茶與栗子的異國變奏

除了充滿浪漫氛圍的主題蛋糕，飯店團隊亦同步推出了兩款極具日系風情的甜點，滿足對風味有不同追求的消費者。「抹茶歐貝拉」特別選用來自日本靜岡縣的小柳津65號抹茶粉，這款抹茶以色澤翠綠與茶韻悠長著稱。主廚將其與法式經典歐培拉結構結合，透過杏仁蛋糕體、巧克力甘納許與抹茶奶油霜的層層堆疊，並滴入櫻桃白蘭地提亮香氣，讓成熟的茶香與濃醇可可產生優雅共鳴。另一款「玄米栗子巴斯克」則回歸溫潤的日系本質，以北海道奶油乳酪為底蘊，加入帶有穀物清香的玄米粉，並點綴日本黃金栗子。濃郁順滑的口感中帶著自然甜味，展現出巴斯克蛋糕在異國食材碰撞下的全新深度。

▲「抹茶歐貝拉」選用來自日本靜岡縣的小柳津65號抹茶粉，將經典法式歐培拉重新詮釋，適合抹茶控的媽媽，售價1200元 。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「玄米栗子巴斯克」以北海道奶油乳酪為基底，融合玄米粉淡雅穀香與日本黃金栗子的自然甜潤，口感濃郁滑順溫潤，售價1200元 。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島編輯李維唐整理





JR 東日本大飯店台北2026母親節蛋糕預購活動資訊

活動名稱：用甜點說愛，JR 東日本大飯店台北母親節限定蛋糕預購

活動時間：即日起開放預購，母親節限定蛋糕取貨期間為 2026 年 4 月 24 日至 5 月 10 日

活動內容：推出三款 6 吋限定蛋糕，包含主打款「心之花語」開心果慕斯蛋糕、經典「抹茶歐貝拉」以及濃郁「玄米栗子巴斯克」，售價皆為 1,200 元

取貨地點：JR 東日本大飯店台北 1F 品頌坊

店家地址：104107 台北市中山區南京東路三段 133 號

服務電話：02-7750-0919