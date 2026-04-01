旅行即生活！精選CROWN全新側袋行李箱與Victorinox百年工藝新作，打造職人級行動美學。

隨著跨城市工作與「Work from anywhere」的生活型態盛行，旅行箱已演變為展現個人品味的時尚單品 。對此，資深編輯李維唐表示：「現代旅人追求的不僅是耐用，更是一種『從容的效率』，透過CROWN的磁吸快取技術與Victorinox的太陽能科技，能完美應對節奏快速的都會移動，將每一場通勤轉化為美學展演 。」

隨著「Work from anywhere」的生活型態深入人心，行李箱與隨身配件早已跳脫單純的長途飛行標籤，演變為定義個人生活態度的風格單品。在快節奏的都會節律中，當代旅人不再只滿足於實用耐磨，更追求一種「從容的優雅」。台灣本土品牌CROWN與瑞士百年精品Victorinox，近日不約而同針對城市移動需求推出新作，透過磁吸快取技術、霧面大地色調與環保太陽能動能，將每一場跨城市通勤或週末短途逃跑，轉化為一場關於美學與效率的展演。



▲CROWN WAVE 磁吸側袋箱專為城市移動量身打造，即便在狹窄的收納空間或車廂內，也能輕鬆取放物品，開啟優雅的城市旅行序章。圖／CROWN提供；窩客島整理

CROWN WAVE磁吸側袋箱：前開式結構定義窄空間取物新標點

對於頻繁穿梭於日本、韓國等迷你飯店房型，或是常在高鐵、地鐵轉乘的旅人而言，攤平大型行李箱往往是種奢侈。CROWN全新推出的WAVE磁吸側袋箱，延續品牌經典1:9前開式設計，打破傳統對半開箱的限制。其最具辨識度的設計莫過於側邊磁吸式收納口袋，專為護照、手機與耳機等高頻小物打造專屬空間，無需開啟主箱即可秒速取物，讓通關過程顯得俐落有餘。外型上，WAVE系列以霧面波浪紋理結合堅固輕量鋁框，並同步推出仙氣十足的森林抹茶與奶霧玫瑰色調，讓行李箱化身為整體穿搭的延伸。

▲CROWN WAVE 行李箱具備極高辨識度的側邊磁吸口袋設計，讓護照、耳機等高頻小物能隨手收納，展現俐落時髦的都會生活態度。圖／CROWN提供；窩客島整理

瑞士工藝再造巔峰：Victorinox Airox Advanced霧灰棕詮釋內斂奢華

若說CROWN代表了都會的靈動，Victorinox則以瑞士百年底蘊展現了內斂的厚度。全新Airox Advanced系列推出的「霧灰棕」新色，精準捕捉了介於暖咖啡與冷灰調之間的中性色澤，在光影流轉間展現出「Quiet Luxury」的高級感。箱體採用100%純聚碳酸酯打造啞光外殼，結合獨家研發的對稱蝶式開合系統與可擴展4公分的靈活空間，極致輕量化卻不失強韌防護。這種源自瑞士山岳的嚴謹智慧，搭配日本HINOMOTO 360度靜音滑輪，確保旅人在忙碌的國際移動中，始終能以從容步伐維持自我風格。



精準掌握每一刻：Concept One腕錶開啟太陽能與自動機芯新篇章

除了旅行裝備的進化，Victorinox同步發表了Concept One腕錶系列，將精準管理內化為一種風格態度。此系列首度導入突破性的太陽能機芯技術，搭載瑞士製Ronda 215機芯，僅需一分鐘日照即可在電力耗盡後重新運行，電池壽命長達8年。此外，針對喜愛傳統工藝的藏家，亦提供搭載La Joux-Perret G100自動上鏈機芯的款式，具備長達68小時的動力儲備。39毫米的錶徑設計完美貼合都會男女的佩戴比例，簡約的弧形錶盤與幾何線條錶殼，不僅是計時工具，更是陪伴旅人應對極端環境與決策現場的可靠夥伴。

▲Victorinox Airox Advanced 全新「霧灰棕」色與 Concept One 腕錶系列，以瑞士頂級工藝與簡約美學，為都會旅人勾勒出內斂且細膩的行動風格。圖／Victorinox提供；窩客島整理



季節限定尊榮回饋：全通路優惠助攻旅人換箱時機

為了讓更多人體驗頂級製箱工藝，CROWN與Victorinox雙品牌皆推出超值回饋。CROWN WAVE系列於新品上市期間提供全尺寸8折優惠，並加贈實用衣物壓縮袋，MOMO購物網更推出專屬短促，19.5吋登機箱最低7509元即可入手。而Victorinox則趁著母親節檔期，於5月15日前祭出單筆消費滿12000元現抵1000元的限時回饋，滿15000元更額外贈送品牌旅行化妝包。無論是在百貨專櫃親身體驗質感，或是在電商平台快速下单，現在正是旅人升級裝備、開啟城市移動新序章的最佳契機。

CROWN 新品上市限時回饋

活動時間：百貨專櫃檔期（約05.01-05.31）；MOMO購物網（05.01-05.18）

活動內容：

WAVE系列新品全尺寸享8折優惠，購買即贈實用衣物壓縮袋組合 。

百貨專櫃加碼「滿千送百」，單筆消費滿8,000元現抵800元 。

MOMO購物網限時短促（05.01-05.10），19.5吋WAVE系列最低特價7,509元（原價9,800元） 。

通路資訊：百貨專櫃、MOMO購物網、PChome 24h、家樂福





Victorinox 母親節期間限定回饋

活動時間：即日起至2026年5月15日

活動內容：

單筆消費滿12,000元現抵1,000元 。

消費滿15,000元加贈品牌旅行化妝包（數量有限，送完為止） 。

指定包款與女裝腕錶同步推出8折優惠 。

通路資訊：Victorinox官方網站、各大百貨專櫃



