澎湖限定！澎澄飯店聯名臺虎精釀，黑糖糕啤酒與143杯打造最潮海島微醺禮。

澎湖旅遊邁入品牌化時代，資深編輯李維唐指出，澎澄飯店此次與臺虎精釀的跨界合作，精準地將黑糖糕等地方符碼轉化為感官體驗。這不僅是產品聯名，更是透過在地風土與復古美學的敘事包裝，成功為旅人建立具深度的海島文化連結。

隨著夏季旅遊熱潮將至，澎湖再度成為旅人渴望的度假首選。今年澎澄飯店特別策劃了一場跨界感官饗宴，聯手擅長翻玩風味的臺虎精釀，推出兩款深度融合在地文化的限定聯名啤酒。這項計畫以「在地文化」與「澎湖味」為核心靈感，成功將絕美的海島風景與傳承多年的經典伴手禮轉化為液體感官體驗，重新定義了「澎澄伴手禮」的層次，讓旅人不再只是帶走實體物件，而是能帶走一段能夠反覆回味的厚實風土記憶 。

▲「人生海海ㄟ雷夢（海鹽檸檬）」以澎湖海風為靈感，融合檸檬的清爽酸香與淡淡海鹽風味，呈現如盛夏海島般的自在感受 。圖／澎澄飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



海島靈感轉化與經典黑糖糕的創意解構

本次聯名企劃推出了兩款性格截然不同的酒款，展現了對澎湖土地的深刻觀察。第一款「人生海海ㄟ雷夢（海鹽檸檬）」將澎湖強勁的海風意象具象化，透過檸檬的清爽酸香搭配微量海鹽，營造出酸、鹹、甜交織的平衡感。入口後的輕盈尾韻，精確捕捉了盛夏海島那份隨性且自在的氛圍 。另一款酒作「外婆ㄟ澎湖歐疼貴（黑糖糕）」則大膽挑戰澎湖靈魂甜點，將傳統黑糖糕的精髓拆解，保留了黑糖與冬瓜蜜的溫潤甜香，更巧妙揉合草本香氣增添層次感。每一口都像是在傳統糕點剛出爐的蒸氣中，尋回那份最純粹的人文記憶 。

▲「外婆ㄟ澎湖歐疼貴（黑糖糕）」則取材自澎湖經典伴手禮黑糖糕，將黑糖與冬瓜蜜的溫潤甜感，轉化為帶有在地記憶的創意風味 。圖／澎澄飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

台式復古美學融入建築窗花的包裝設計

在視覺呈現上，聯名系列同樣展現了強大的敘事力。包裝設計採台式復古風格，大膽運用鮮豔色彩與寫實插畫，並將澎澄飯店大廳最引人入勝的「窗花」元素融入背景，建構出濃厚且高級的在地質感 。海鹽檸檬款以海浪與檸檬的視覺連結，象徵了大自然的餽贈；而黑糖糕款則細膩描繪了外婆製作糕點的溫馨場景，這不僅僅是包裝，更是一幅承載情感與文化的微型畫作。這種將飯店空間語彙延伸至產品包裝的手法，大幅提升了產品的收藏價值與送禮的體面感 。

入住即享的微醺儀式感與限量收藏禮盒

為了讓這份「澎湖味」與旅宿體驗深度接軌，澎澄飯店規劃了完整的沉浸式活動。自4月20日起，入住澎澄飯店全房型的旅客皆能直接在客房Mini Bar中享受這款聯名驚喜 。若是入住行館以上房型的貴賓，飯店更貼心準備了限定禮盒。禮盒內容豐富，包含兩款聯名啤酒各1罐，更附贈2個極具台灣文化色彩的設計限定款「台灣143啤酒杯」 。這種從客房接待到餐飲空間的串聯，讓旅程從踏入飯店的那刻起，就充滿了輕鬆且有趣的微醺儀式感。目前聯名啤酒與禮盒同步於館內澄澄餐廳、CHENCHEN LOUNGE及PANTORI限量販售，因數量有限，建議喜愛收藏限量品的旅人需把握時機 。

▲自4月20日起，入住澎澄飯店行館以上房型更加贈限定啤酒禮盒，禮盒內含兩款啤酒各一罐及限定款台灣143啤酒杯二個 。圖／澎澄飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



跨界合作開創地方創生與旅遊內容新廣度

澎澄飯店此次與臺虎精釀的合作，不僅僅是單純的品牌聯名，更是一次對地方文化的精準轉譯。透過創新的跨界嘗試，飯店成功將抽象的旅遊记忆與情感，具象化為可飲用、可收藏、可分享的實體內容 。這種方式讓澎湖的觀光不再停留於傳統的景點打卡，而是透過味覺、視覺與空間感的結合，賦予每一段旅程更深厚的在地溫度與故事性。對於追求深度體驗與質感生活的現代旅人而言，這無疑是今年夏季最不容錯過的澎湖故事 。

澎澄飯店×臺虎精釀「海島微醺記憶」聯名限定活動

活動時間：2026年4月20日起，數量有限，售/贈完為止

活動內容：

全房型禮遇：入住澎澄飯店全房型，Mini Bar免費提供聯名啤酒 。

行館限定禮盒：入住行館以上房型，加贈聯名限定禮盒，內含兩款啤酒各1罐及設計限定款台灣143啤酒杯2個 。

館內通路販售：聯名啤酒及禮盒於澄澄餐廳、CHENCHEN LOUNGE及PANTORI限量販售 。

澎澄飯店 Discovery Hotel

館內通路：澄澄餐廳、CHENCHEN LOUNGE、PANTORI