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濱海秘境在新竹！ 香山一日遊攻略，打卡賞蟹步道、海景堤防，無名甜點必收。

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2026-04-24 08:00文字：編輯 陳怡吟 圖片提供:珍妮佛的花草呢喃、靜怡＆大顆呆、Eat璇的吃貨人生、滿分、雞蛋糕生活美學專題報告
編輯 陳怡吟

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吹海風、看海景，來香山準沒錯！濱海小鎮慢步調，濕地、堤防療癒又好拍，假日安排一趟海線小旅行剛剛好。

想安排一趟離市區不遠的濱海小旅行，新竹香山絕對值得收藏！不同於熱鬧的新竹市區，香山多了幾分慢活與愜意氛圍，獨有的濕地生態、絕美海岸景色都是療癒心靈、忘卻疲憊的最佳去處。週末不妨輕裝出發，重新找回屬於自己的放鬆日常。

▲香山擁有豐富又迷人的海線風景，從濕地步道到海岸堤防，每一處都有獨特魅力，值得細細探訪。
▲香山擁有豐富又迷人的海線風景，從濕地步道到海岸堤防，每一處都有獨特魅力，值得細細探訪。（部落客：珍妮佛的花草呢喃、滿分）
▲香山美食同樣精彩，從窯烤披薩到精緻甜點，每一間都藏著驚喜，或許位置低調隱密，但餐點水準絕對值得專程前往。
▲香山美食同樣精彩，從窯烤披薩到精緻甜點，每一間都藏著驚喜，或許位置低調隱密，但餐點水準絕對值得專程前往。（部落客：靜怡＆大顆呆、雞蛋糕生活美學專題報告、Eat璇的吃貨人生）

漫步賞蟹步道，濕地海景必拍

早晨抵達香山，趁著人潮較少，最推薦先至「香山濕地賞蟹步道」散步。賞蟹步道全長約250公尺，沿著木棧道漫步時，邊吹海風，還能邊欣賞濕地生態，退潮時甚至能清楚觀察招潮蟹、彈塗魚等生物的活動，搭配遼闊海景，絕對是旅程最為療癒的時刻。

香山濕地賞蟹步道

地址：新竹市香山區中華路五段320巷35號
更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【新竹-香山區】香山濕地賞蟹步道

▲退潮時的香山濕地能近距離觀察招潮蟹在泥灘上穿梭活動，相當特別的生態體驗值得一訪。
▲退潮時的香山濕地能近距離觀察招潮蟹在泥灘上穿梭活動，相當特別的生態體驗值得一訪。（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

大啖柴寮披薩，窯烤香氣迷人

散完步後不免飢腸轆轆，不妨來頓精緻料理填飽肚子！說起香山美食，「柴寮披薩 Luau Pizza」絕對榜上有名。迷人的手工窯烤披薩不只深受旅人的喜愛，就連在地人也一再回訪。繽紛鮮豔的餐廳裝潢，看似一間童話魔法屋，在度假氛圍濃厚的餐廳裡享用披薩，可說是旅程的一大亮點。

柴寮披薩 Luau Pizza

地址：台灣新竹市香山區元培街323巷5號
電話：0908-502903
更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：Luau pizza 柴寮披薩 ❙ 童話小屋美味現烤披薩，新竹香山超人氣窯烤披薩!

▲「柴寮披薩 Luau Pizza 」的外觀就像童話裡的小屋，木造屋頂搭配繽紛色彩相當吸睛，讓人忍不住一拍再拍。
▲「柴寮披薩 Luau Pizza 」的外觀就像童話裡的小屋，木造屋頂搭配繽紛色彩相當吸睛，讓人忍不住一拍再拍。（部落客：靜怡＆大顆呆）
▲店內披薩口味選擇相當豐富，窯烤後的餅皮香氣特別迷人，推薦多點幾種口味一起分享，一次吃得更過癮。
▲店內披薩口味選擇相當豐富，窯烤後的餅皮香氣特別迷人，推薦多點幾種口味一起分享，一次吃得更過癮。（部落客：靜怡＆大顆呆）

打卡無名甜點，生乳捲超驚艷

午後行程，若想找個舒適角落休息片刻，推薦前往「沒有名字的甜點專賣」。這間咖啡廳低調卻溫馨，最重要的是店內甜點種類豐富，一次滿足甜點控的味蕾。若沒有足夠的胃，首推生乳捲系列，甜而不膩的風味讓人一吃就融化，搭配一杯香醇咖啡，午後時光愜意又迷人。

沒有名字的甜點專賣

地址：台灣新竹市香山區中華路六段331巷335號
電話：03-5377539
更多文章可見「Eat璇的吃貨人生」介紹：【新竹香山】沒有名字的甜點專賣☞沒有名字和招牌，隱身在鄉間小徑裡的美味甜點。

▲「沒有名字的甜點專賣」外觀低調又帶點神秘感，沒有明顯招牌卻依然人氣滿滿，常常座無虛席，建議出發前先打電話預約，才不容易撲空。
▲「沒有名字的甜點專賣」外觀低調又帶點神秘感，沒有明顯招牌卻依然人氣滿滿，常常座無虛席，建議出發前先打電話預約，才不容易撲空。（部落客：Eat璇的吃貨人生）
▲店內甜點種類相當多元，每一款都做得精緻又可愛，其中最推薦生乳捲系列，口感綿密、奶香濃郁，絕對必點。
▲店內甜點種類相當多元，每一款都做得精緻又可愛，其中最推薦生乳捲系列，口感綿密、奶香濃郁，絕對必點。（部落客：Eat璇的吃貨人生）

走訪海之聲，觀賞浪漫夕陽

傍晚時分，絕不能錯過人氣景點「海之聲」。此處曾為知名的攝影聖地，筆直入海的堤防，使其有「天堂之路」的美稱，然而在颱風的摧殘下，如今提防已坍塌毀壞，只剩斷垣殘壁。雖然與昔日美景有所落差，但若想觀賞夕陽、聽海吹風，海之聲仍是相當不錯的選擇。

海之聲

地址：台灣新竹市香山區南港街106巷
更多介紹可見「滿分」文章：【新竹。香山景點】海之聲。新竹唯美秘境～台61西濱快速道路上的美麗景色/約會夕陽景點/2016熱門打卡點

▲「海之聲」因颱風侵襲後，原本的堤防如今已成為斷垣殘壁，滄桑又獨特的氛圍，吸引不少旅人特地前來打卡。
▲「海之聲」因颱風侵襲後，原本的堤防如今已成為斷垣殘壁，滄桑又獨特的氛圍，吸引不少旅人特地前來打卡。（部落客：滿分）
▲「海之聲」的遼闊海岸、夕陽景致依舊迷人，仍是聽海、看日落的絕佳去處。
▲「海之聲」的遼闊海岸、夕陽景致依舊迷人，仍是聽海、看日落的絕佳去處。（部落客：滿分）

預約香草微風，義式料理開吃

旅程最後，以一頓有記憶點的晚餐作為收束再適合不過！隱身在郊區洋樓的「香草微風」相當神秘，外觀、裝潢如歐式古堡般豪華，用餐空間更是充滿綠意，讓人感到愜意舒心。驚豔的是，餐點選擇非常豐富，從義式料理到排餐都非常受歡迎，義大利麵更是極具水準，品嚐過後便難以忘懷。

香草微風 花園廚房

地址：台灣新竹市香山區延平路二段450號
電話：03-5300031
更多介紹可見「雞蛋糕生活美學專題報告」文章：【新竹食記】香草微風花園廚房 - 藏身在郊區的神秘洋宅內，義大利麵極具水準吃過就回不去了

▲「香草微風」的外觀宛如一座歐式城堡，紅磚建築搭配華麗庭園設計相當吸睛，充滿儀式感的浪漫氛圍讓人驚豔。
▲「香草微風」的外觀宛如一座歐式城堡，紅磚建築搭配華麗庭園設計相當吸睛，充滿儀式感的浪漫氛圍讓人驚豔。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

▲「香草微風」的餐點選擇相當豐富，其中義大利麵更是高水準表現，醬香濃郁、用料實在。
▲「香草微風」的餐點選擇相當豐富，其中義大利麵更是高水準表現，醬香濃郁、用料實在。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

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香山賞蟹步道

新竹市香山區中華路五段320巷
4.4

Luau pizza 柴寮披薩

03-5399967
新竹市香山區元培街323巷5號
4.4

沒有名字的甜點專賣(預購2天後訂單)

03-5377539
新竹市香山區中華路六段331巷335號
4.1

海之聲

新竹市香山區南港街106巷
3.8

香草微風 花園廚房

03-5300031
新竹市香山區延平路二段450號
4.6