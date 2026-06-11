竣師父牛肉麵進駐台北101！牛肉麵節金牌 竣師父牛肉麵開幕時間公開，紅燒牛肉麵必吃。

竣師父牛肉麵進駐台北101美食街成為近期話題，除了金牌三連霸實力外，也有紅燒牛肉麵與清燉牛肉麵等人氣餐點。編輯張人尹表示，牛肉麵控這波要跟上。
牛肉麵控準吃起來！榮獲台北國際牛肉麵節金牌三連霸的「竣師父牛肉麵」近期宣布即將進駐台北101，竣師父品牌主打紅燒牛肉麵，也同步提供清燉牛肉麵、多款滷味小菜與酒品選擇，讓粉絲不論是想簡單吃碗麵，還是搭配小菜聚餐小酌，都能有豐富的用餐體驗。如今品牌宣布將在6月下旬進駐台北101美食街，不只讓信義區上班族有更多選擇、未來觀光客也能品嘗到台灣必吃的金牌牛肉麵。
三度獲獎實力打造招牌牛肉麵品牌口碑「竣師父牛肉麵」以實在用料與用心熬煮作為品牌核心，其中最具代表性的紅燒牛肉麵，選用燉煮至入口即化的腱子肉，搭配長時間熬製的特製湯頭，呈現濃郁且富有層次的風味。竣師父牛肉麵更榮獲「2023臺北國際牛肉麵節 紅燒組 、2024臺北國際牛肉麵節 創意組、2025臺北國際牛肉麵節 清燉組」3大金牌獎項，是牛肉麵控必吃口袋名單之一。
紅燒番茄牛肉麵與人氣伴麵都值得一試首次造訪竣師父牛肉麵的粉絲，可以從多款招牌餐點開始品嚐。其中「紅燒番茄牛肉麵」以經典紅燒湯頭為基底，加入蕃茄熬煮後帶出微酸風味，讓整體口感更顯開胃。除了牛肉麵系列之外，椒麻皮蛋伴麵也是店內人氣餐點，以多種辛香料結合自製麻辣鍋底，再拌入花椒油增添香氣，搭配口感筋道的麵條、皮蛋碎與油條碎，呈現豐富層次與微麻口感。此外還有紅油炒手、剝皮辣椒蛤蠣雞肉麵、半筋半肉麵，還可搭配麻辣鴨血、麻辣豆腐、滷味拼盤、牛腱牛筋等多款小菜，讓粉絲一次品嚐多種人氣滋味。
台北101店6月下旬開幕再添新據點竣師父牛肉麵除了本店大安店之外，在2026年4月開設分店「竣師父牛肉麵-敦化店」，這次更宣布將在6月下旬進駐台北101地下美食街，對於經常往返信義區的上班族、逛街民眾與海外旅客而言，未來想品嚐曾獲牛肉麵節金牌肯定的牛肉麵，不必特地跑遠，在台北101就能輕鬆享用品牌招牌餐點與人氣小菜。
竣師父牛肉麵 台北101店開幕時間：預計2026年6月下旬
地址：臺北市信義區信義路五段 7 號（台北101 B1）