竣師父牛肉麵進駐台北101！牛肉麵節金牌 竣師父牛肉麵開幕時間公開，紅燒牛肉麵必吃。

竣師父牛肉麵進駐台北101美食街成為近期話題，除了金牌三連霸實力外，也有紅燒牛肉麵與清燉牛肉麵等人氣餐點。編輯張人尹表示，牛肉麵控這波要跟上。

牛肉麵控準吃起來！榮獲台北國際牛肉麵節金牌三連霸的「竣師父牛肉麵」近期宣布即將進駐台北101，竣師父品牌主打紅燒牛肉麵，也同步提供清燉牛肉麵、多款滷味小菜與酒品選擇，讓粉絲不論是想簡單吃碗麵，還是搭配小菜聚餐小酌，都能有豐富的用餐體驗。如今品牌宣布將在6月下旬進駐台北101美食街，不只讓信義區上班族有更多選擇、未來觀光客也能品嘗到台灣必吃的金牌牛肉麵。



▲竣師父牛肉麵宣布進駐台北101美食街，讓商圈上班族與觀光客都能就近品嚐招牌牛肉麵，圖片來源：竣師父牛肉麵 官方粉絲團；窩客島整理。



▲竣師父牛肉麵接連奪下台北國際牛肉麵節金牌肯定，完成金牌三連霸紀錄，成為不少牛肉麵粉絲關注品牌，圖片來源：竣師父牛肉麵 官方粉絲團；窩客島整理。

三度獲獎實力打造招牌牛肉麵品牌口碑

▲竣師父牛肉麵招牌紅燒牛肉麵以入口即化的腱子肉搭配特製湯頭，展現品牌經典風味，圖片來源：竣師父牛肉麵 官方粉絲團；窩客島整理。

紅燒番茄牛肉麵與人氣伴麵都值得一試

▲竣師父牛肉麵提供麻辣鴨血、麻辣豆腐、滷味拼盤、牛腱牛筋等多款小菜，讓粉絲一次品嚐多種人氣滋味，圖片來源：竣師父牛肉麵 官方粉絲團；窩客島整理。

台北101店6月下旬開幕再添新據點

▲竣師父牛肉麵台北101店預計6月下旬開幕，成為品牌最新門市據點（攝影：張人尹）。



▲竣師父牛肉麵清燉牛肉麵榮獲清燉組金牌，每日限量供應，吸引不少老饕專程品嚐，圖片來源：竣師父牛肉麵 官方粉絲團；窩客島整理。

「竣師父牛肉麵」以實在用料與用心熬煮作為品牌核心，其中最具代表性的紅燒牛肉麵，選用燉煮至入口即化的腱子肉，搭配長時間熬製的特製湯頭，呈現濃郁且富有層次的風味。竣師父牛肉麵更榮獲「2023臺北國際牛肉麵節 紅燒組 、2024臺北國際牛肉麵節 創意組、2025臺北國際牛肉麵節 清燉組」3大金牌獎項，是牛肉麵控必吃口袋名單之一。首次造訪竣師父牛肉麵的粉絲，可以從多款招牌餐點開始品嚐。其中「紅燒番茄牛肉麵」以經典紅燒湯頭為基底，加入蕃茄熬煮後帶出微酸風味，讓整體口感更顯開胃。除了牛肉麵系列之外，椒麻皮蛋伴麵也是店內人氣餐點，以多種辛香料結合自製麻辣鍋底，再拌入花椒油增添香氣，搭配口感筋道的麵條、皮蛋碎與油條碎，呈現豐富層次與微麻口感。此外還有紅油炒手、剝皮辣椒蛤蠣雞肉麵、半筋半肉麵，還可搭配麻辣鴨血、麻辣豆腐、滷味拼盤、牛腱牛筋等多款小菜，讓粉絲一次品嚐多種人氣滋味。竣師父牛肉麵除了本店大安店之外，在2026年4月開設分店「竣師父牛肉麵-敦化店」，這次更宣布將在6月下旬進駐台北101地下美食街，對於經常往返信義區的上班族、逛街民眾與海外旅客而言，未來想品嚐曾獲牛肉麵節金牌肯定的牛肉麵，不必特地跑遠，在台北101就能輕鬆享用品牌招牌餐點與人氣小菜。





竣師父牛肉麵 台北101店

開幕時間：預計2026年6月下旬地址：臺北市信義區信義路五段 7 號（台北101 B1）