巧虎不是虎！台北漢來巧虎主題房全新升級，五大限定好康一泊二食豪華全攻略。

暑假親子旅遊進入預約高峰。台北漢來大飯店限時推出巧虎主題房一泊二食升級企劃。資深編輯李維唐表示，頂級套房結合兒童巨星與東方樓粵菜雙人套餐，完美兼顧了孩子夢想空間與父母的奢華美饌需求，是今年夏天不容錯過的質感住房首選。

隨著夏日熱浪來襲，許多父母開始苦惱該如何為孩子規劃一場既充實又充滿驚喜的假期。台北漢來大飯店在這個充滿活力的季節裡，攜手風靡亞洲的兒童偶像巧虎，將原本就備受好評的主題房進行全面性的精緻升級。這場精心策劃的升級活動，不僅是視覺上的重新裝飾，更是一場從踏入房門那一刻起，就為親子家庭量身打造的沉浸式生活體驗。飯店透過精心設計的互動空間與豐盛的餐飲款待，讓旅行不再只是轉換睡眠的場域，而是成為陪伴孩子成長、創造家庭珍貴回憶的美好生活場景。

▲台北漢來大飯店與巧虎聯袂推出今夏最萌聯名住房專案，7月18日起入住巧虎豪華套房即享升級一泊二食，包含大廳酒廊雙人套餐，打造溫馨的親子互動時光。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



台北漢來大飯店巧虎主題房升級亮點：全預約制的沉浸式童話生活空間

為了帶給親子家庭最高規格的隱私與尊榮感，飯店特別規劃了限時限量的全預約制住房體驗。當父母牽著孩子的手推開房門，映入眼簾的是充滿巧虎、琪琪、妙妙與桃樂比等經典角色的繽紛世界。房間內部的每一個角落都經過貼心考量，從兒童專屬的客房Mini bar，到特別為孩子準備的點心與無酒精飲品，全都融入了巧虎的專屬設計。孩子們可以在這個完全屬於他們的夢幻空間裡盡情探索，飯店也特別準備了限定版的巧虎周邊迎賓禮，包含實用的兒童盥洗包、特製畫布與色筆，讓孩子在房間內就能化身小畫家，享受無拘無束的創作生活。

▲全家人舒適地坐在巧虎主題套房的寬敞沙發上，一邊欣賞窗外高空美景，一邊享受愜意的美好假期。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

巧虎主題房一泊二食豪華豪華套房贈雙人套餐：頂級粵菜與家庭饗宴的極致融合

除了住宿空間的華麗轉變，台北漢來大飯店這次最具吸引力的升級，在於將高規格的豪華套房體驗與精緻餐飲深度結合。入住巧虎主題豪華套房的家庭，將能享有尊榮的一泊二食禮遇。晚餐時段，父母與孩子將受邀至飯店旗下的東方樓頂級粵菜餐廳，享用由星級主廚團隊精心烹調的雙人豪華套餐。餐廳特別針對親子家庭的需求，在保有頂級粵菜優雅風味的同時，也兼顧了適合孩子入口的營養與口味，讓平日裡忙於照顧孩子的父母，能在奢華優雅的環境中放鬆緊繃的神經，與孩子一同在餐桌上進行一場關於美味的生活對話。

▲巧虎主題房每房皆會贈送四款限定巧虎角色房卡，繽紛可愛的設計為旅程增添滿滿儀式感與深刻的收藏價值。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



台北南港親子飯店推薦：限時夏日假期預約指南與豐富周邊禮遇

這場專為暑假打造的巧虎美學住房企劃，自即日起限時開放預約，活動將一路延續至9月30日止。為滿足不同家庭的規畫，飯店推出多種客房與套房的規格選擇。入住巧虎主題客房每晚9999元起，而包含東方樓雙人晚餐的豪華套房每晚則為17500元起。所有入住主題房的家庭，還能免費獲得價值超過2000元的巧虎限定周邊福袋。此外，客房內特別選用符合國際規格的兒童安全備品與柔軟床具，周邊更能順遊南港當地的生活商圈，為全家人打造一場兼具舒適、美味與教育意義的完美夏日旅行。

▲於7月27日起預訂入住巧虎豪華套房，若同行小朋友姓名中含有「巧、琪、樂、妙」任一字，即可獲贈限量20組的巧虎頭型毯被。圖／台北漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





台北漢來大飯店巧虎主題房暑假再升級

活動時間：即日起至2026年9月30日

活動內容：

入住巧虎主題客房每晚9999元起、巧虎主題豪華套房每晚17500元起

豪華套房專案贈送東方樓高空景觀餐廳雙人豪華套餐，升級一泊二食尊榮款待

每房免費享用客房Mini bar，並加碼贈送價值超過2000元的巧虎限定周邊福袋

包含兒童專屬盥洗包、獨家特製畫布與色筆等五大限定好康

台北漢來大飯店

店家地址：台北市南港區經貿一路168號（鄰近南港展覽館與中國信託金融園區）

聯絡電話：02-2788-1111

官方網站：https://www.grand-hilai.com.tw/taipei

除了享受被巧虎包圍的夢幻假期，台北還有這些隱藏版的親子友善空間值得您一併收藏

推薦閱讀：颱風假對決小怪獸！7個「居家親子遊戲」讓孩子玩到斷電：用既有物品來場客廳障礙賽。

推薦閱讀：被13公尺恐龍咬著狂甩！暑假台北親子展覽侏羅紀恐龍奇遇記，13大恐龍互動區必玩。

推薦閱讀：嘉義親子輕旅行推薦！天成文旅繪日之丘暑假平日2560元起，享現烤鬆餅與古早味零食。