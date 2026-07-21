美廉社大杯榛果拿鐵隨買隨取平均不到50元，再推消暑金桔檸檬與冬瓜檸檬飲限時銅板價優惠。

炎夏高溫帶動飲品商機，美廉社推出大杯榛果拿鐵與消暑檸檬系列飲品，主打銅板價搶市。資深編輯李維唐表示，通路透過APP隨買隨取功能鎖定高頻率回購的咖啡族群，搭配民生點數經濟，能有效引導社區消費者轉化為數位會員。

炎炎夏日悄然來襲，高溫籠罩全台的季節讓大眾對於冰涼飲品的需求再度攀升，在這個出門走幾步路就汗流浹背的日子裡，尋找一杯既能解暑又能兼顧荷包的日常飲品，成為許多上班族與菜籃族的小確幸，連鎖社區超市美廉社看準這波消暑商機，在全台門市重磅推出全新現煮咖啡品項榛果拿鐵L，要用濃郁的堅果香氣與香醇咖啡，陪伴民眾度過高溫難耐的盛夏時光。

▲美廉社推出全新現煮咖啡品項榛果拿鐵L，以香醇咖啡完美融合濃郁的榛果堅果香氣，打造出層次豐富且甜香順口的夏日高CP值咖啡新選擇。圖／美廉社提供；窩客島編輯李維唐整理



美廉社咖啡新品榛果拿鐵限時優惠

這款全新登場的榛果拿鐵L在研發上特別注重口感的層次展現，當醇厚的咖啡基底遇上香甜的榛果風味，在冰塊調和下，入口散發出淡淡的堅果香氣，隨之而來的是牛奶與咖啡交織的滑順甜香，層次豐富且順口，滿足了咖啡愛好者在夏日裡對甜香風味的渴望，為了讓消費者能夠更經濟實惠地享用新品，即日起民眾只要透過美廉社APP的隨買隨取功能購買，即可享有6件299元的超值優惠，平均下來單杯大杯榛果拿鐵竟然不到50元，在萬物皆漲的時代，無疑是小資族的一大福音。

夏日消暑飲品金桔檸檬與冬瓜檸檬推薦

除了現煮咖啡有新選擇之外，迎戰持續飆高的高溫天氣，美廉社同步推出了兩款經典的消暑系茶飲新品金桔檸檬飲L與冰黑糖冬瓜檸檬飲L，這兩款主打酸甜清爽風味的飲品，特別適合在流汗過後用來解渴消暑，不論是金桔結合檸檬的強烈酸甜感，還是黑糖冬瓜點綴檸檬汁的古早味層次，都能瞬間驅散夏日的悶熱感，這兩款新品同樣推出了線上促銷，即日起透過美廉社APP隨買隨取功能下單，可享3件99元的限時優惠，換算下來平均一杯大杯清涼飲品只要33元，用銅板價就能輕鬆帶走滿滿的清涼。

▲迎戰高溫天氣，美廉社同步推出兩款主打酸甜清爽的消暑系新品，包含冰黑糖冬瓜檸檬飲L與金桔檸檬飲L，用銅板價幫民眾解渴消暑。圖／美廉社提供；窩客島編輯李維唐整理

美廉社APP推薦碼註冊送衛生紙折價券與點數優惠

在享受清涼飲品的同時，智慧消費的省錢達人更不能錯過美廉社同步加碼的數位會員好康，自即日起到2026年8月18日期間，美廉社特別推出了APP好友推薦禮活動，只要是美廉社會員推薦好友下載APP並成功註冊，推薦人就可以獲得Simple Life抽取式衛生紙30元折價券3張，而被推薦的新朋友在註冊時輸入推薦碼完成程序，同樣可以免費獲得Simple Life抽取式衛生紙30元折價券3張，官方還會額外加碼贈送3000點福利點數，系統將會在完成註冊的次一個工作日將點數發送到帳戶中，讓民眾在買飲料消暑之餘，連家中的民生必需品與會員點數都能一起輕鬆賺飽飽。





美廉社APP好友推薦禮

活動時間：即日起至2026年8月18日

活動內容：

咖啡新品優惠：美廉社推出全新「榛果拿鐵(L)」，即日起透過美廉社APP隨買隨取購買，享6件299元優惠，平均單杯不到50元。

消暑飲品優惠：全新「金桔檸檬飲(L)」與「冰黑糖冬瓜檸檬飲(L)」上市，透過美廉社APP隨買隨取購買，享3件99元優惠，平均一杯只要33元。

APP好友推薦禮：美廉社會員成功推薦好友註冊，推薦人可獲得「Simple Life抽取式衛生紙30元折價券3張」。

新會員註冊禮：新朋友輸入推薦碼完成註冊，可獲得「Simple Life抽取式衛生紙30元折價券3張」，再加碼送「3000點」福利點數（於次一工作日發送）。

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