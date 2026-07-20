大暑日吃大薯買一送一！麥當勞APP買一送一連吃7天，薯條 冰炫風 薯餅都有。

麥當勞 APP 限時買一送一，5大優惠連吃七天！編輯 鄭雅之 表示：大薯、冰炫風都有買一送一，這週也太幸福了吧！

大暑就是要吃麥當勞大薯買一送一！每年薯條控最期待的就是一年一度「大暑日」到來，麥當勞今年再次祭出超狂買一送一大暑日優惠好康，只要打開手機就能領取多張限定優惠券。除了經典薯條與消暑冰品有買一送一之外，還有買全餐免費送雞塊以及早餐送薯餅等驚喜。得來速顧客還能集券換大麥克，速食控這週一定要記得手刀開搶。



▲節氣大暑來臨就是要吃麥當勞「大薯」買一送一，薯條限時連續七天大方送，薯條控絕對不能錯過這波省錢機會。





麥當勞大暑日買一送一！

迎接高溫炎熱的大暑節氣，麥當勞特別獻上超強消暑陣容。深受廣大粉迷喜愛的酥脆「大薯」與金黃「薯餅」都有買一送一折扣，甜蜜冰涼的「OREO冰炫風」與清爽「西西里金選美式」也能輕鬆省省吃。無糖紅茶與綠茶也同步打折，讓小資族在夏日裡用銅板價就能獲得滿滿的小確幸。



▲「麥當勞APP全球版」領取限定優惠券，人氣餐點「大薯」買一送一超划算，用銅板價就能輕鬆享受美味小確幸。





滿額免費送雞塊薯餅

除了買一送一之外，麥當勞這次還加碼贈送多款人氣美味。只要在一般時段購買任意一款超值全餐，就能免費獲得熱騰騰的「４塊麥克雞塊」。如果在早餐時段單點任意餐點，也能免費享用金黃香酥的「薯餅」一份。多重好康讓早起上班族與外食族都能享受豐富餐點，真的非常划算。



▲麥當勞超值全餐限時送麥克雞塊，購買指定套餐就免費獲得熱騰騰的「４塊麥克雞塊」，是本週必搶的超值優惠好康之一。





得來速熟客券換大麥克

習慣走得來速車道的朋友也有專屬驚喜。活動期間點餐就能累積熟客券，集滿指定數量就能免費兌換一顆經典「大麥克」漢堡。家中有小朋友的爸媽也有好禮，購買兒童餐還能獲得熱門英雄蜘蛛人主題圖書，數量有限送完為止。大家快把握時間帶家人一起到門市享用美食收藏好書。



▲開車點餐的朋友別忘了使用麥當勞得來速，累積「熟客券」集滿３張就能免費兌換一顆經典「大麥克」，真的是太超值了。





麥當勞大暑買一送一 APP 優惠券

活動時間：即日起至7月26日限時領取使用

優惠品項：

單點大薯買一送一，優惠價66元，上午10點30分至凌晨5點供應

單點薯餅買一送一，優惠價38元

單點OREO冰炫風買一送一，優惠價59元

單點西西里金選美式買一送一，優惠價75元

單點中杯無糖紅茶或無糖綠茶買一送一，優惠價38元

購買任意一款超值全餐，免費送「４塊麥克雞塊」

早餐時段單點任意餐點，免費送「薯餅」1份





麥當勞得來速熟客券 優惠

活動時間：即日起至8月4日

活動內容：使用得來速點餐，每車每次可獲得熟客券1張，集滿3張熟客券，即可免費兌換「大麥克」1個。





麥當勞隨餐贈書 優惠

活動時間：即日起至7月31日，數量有限送完為止

活動內容：購買兒童餐即可獲得蜘蛛人主題讀本1本。





買一送一優惠要吃！

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