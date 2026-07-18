2026暑假必逛9大信義區展覽、快閃店清單！松菸櫻桃小丸子特展、伊藤潤二原畫展，以及富邦美術館大展，編輯鄭亦庭表示：暑假來信義區、松菸直接跟著清單開逛。

2026暑假必逛9大信義區展覽、松菸快閃店清單！今年暑假衝松菸不只必搶櫻花哆啦A夢，暑假檔期更同步展出櫻桃小丸子40週年特展、伊藤潤二原畫展、愛麗絲夢遊仙境，以及小熊維尼100週年快閃店，窩客島幫你整理9大信義區展覽、信義區快閃店，包含富邦美術館的「古典光影大師」、萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華，以及有三麗鷗索尼克的SEGA FAVE快閃店，暑假來信義區絕對要通通逛一遍。

▲2026暑假9大信義區展覽 松菸快閃店！松菸櫻花哆啦A夢 小丸子特展 伊藤潤二展必逛。



▲2026暑假9大信義區展覽 松菸快閃店！松菸櫻花哆啦A夢、愛麗絲特展、伊藤潤二展必逛。





2026暑假必逛松菸展覽：松菸櫻桃小丸子原作40週年特展

櫻桃小丸子原作40週年特展 展覽資訊

▲松菸櫻桃小丸子原作40週年特展必拍！日本天后工藤靜香跨界操刀「小丸子的閃耀舞台」服裝搶先全球首度公開。(圖：聯合數位文創提供)





2026暑假必逛松菸展覽：伊藤潤二展 誘惑

伊藤潤二展 誘惑 展覽資訊

伊藤潤二首場海外原畫展在台北松菸！恐怖漫畫大師伊藤潤二首場海外大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑》，即日起在松山文創園區4號倉庫登場，台灣作為全球巡迴首站，格展出超過300幅複製原畫，粉絲們最愛的富江、旋渦、十字路口的美少年等代表作，都能在現場近距離一次看，展區內更打造互動式旋渦多媒體、反射路面鏡等驚悚打卡點，以及各種伊藤潤二周邊小物，伊藤潤二原畫展展出至9/28，動漫迷假日就衝松菸逛爆。

展覽地點：松山文創園區 4 號倉庫

展覽日期：2026/6/19(五)-2026/9/28(一)

營業時間：週一至週日 10:00-18:00(17:30 停止售票及入場)

票價：全票480元、雙人票900元、優待票450元、特惠票240元，民國110年(含)之後出生之兒童與持身心障礙手冊者本人可免票入場



全文介紹：松菸伊藤潤二展！伊藤潤二原畫展超過300幅，必買富江周邊 旋渦周邊一次看。



▲台北松菸伊藤潤二展必拍！展出伊藤潤二複製原畫、富江經典場面都能近距離欣賞。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假必逛松菸展覽：愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密

愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密｜沈浸式互動故事特展

松菸愛麗絲沉浸式展覽要拍！台北實景沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》，從5月28日起在台北松菸展出至9月13日，打造13大實景空間，從比例錯置的大小顛倒空間、花園茶會，到玫瑰小徑與紅⼼皇后審判台等，讓你拍照拍不完，更首創「展中展」互動體驗，親自跟瘋帽客、三月兔互動，帶大家穿越進愛麗絲的奇幻世界中，台北松菸愛麗絲沉浸式展覽，不論大人、小孩都能一起來體驗、拍照打卡。

展覽日期：2026/05/28（四）- 2026/09/13（日）

展覽時間：11:00-19:00（最後入場時間：18:30）

展覽地點：松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）

票價：單人票480元、展中展套票580元、雙人套票920元、優惠票380元、爱心票240元



全文介紹：松菸愛麗絲展覽！松菸沈浸式愛麗絲展13大打卡點，紅心皇后 瘋帽茶會必拍。



▲松菸愛麗絲展覽打卡點！必拍紅心皇后玫瑰花徑、紅心皇后審判台。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假必逛信義區展覽：富邦美術館「古典光影大師」

古典光影大師:林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展I

托雷多美術館林布蘭真跡，免飛美國就能看！信義區富邦美術館新展覽將美國托雷多美術館珍貴藏品帶到台灣，本次「古典光影大師：林布蘭到哥雅」展覽精選52件世界級館藏作品真跡，集結林布蘭、哥雅、透納、弗拉戈納爾等跨世紀歐洲藝術大師真跡，從尊貴的王公貴族肖像、經典神話，到自然風景畫，通通不用飛美國，在台北信義區就能看到，展期即日起至10月19日，今年絕對要來信義區富邦美術館朝聖。展覽日期：2026/7/18-2026/10.19展覽地點：台北富邦美術館1F (110 臺北市信義區松高路79號)票價：全票500元、優待票450元、台北市民優惠票400元、特惠票250元，未滿6歲兒童與持身心障礙手冊者本人可免票入場

全文介紹：信義區富邦美術館新展覽！免飛美國逛托雷多美術館珍藏展，林布蘭 透納52幅真跡來台。



▲美國托雷多美術館林布蘭真跡來台！富邦美術館托雷多美術館珍藏展，52幅大師真跡免飛美國就能看。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假必逛信義區展覽：平面不服 SUPERUNFLAT

日本立體裝置藝術家松枝悠希個展「平面不服 SUPERUNFLAT」 展覽資訊

信義區展覽必拍推薦！位在松菸旁的當代藝術空間Contemporary by U推出日本立體裝置藝術家松枝悠希的全新個展「平面不服 SUPERUNFLAT」，松枝悠希透過標誌性的公共秩序符號、日常小物，打破平面與三維空間界線，展覽中必拍擺脫束縛、直接衝出平面的緊急出口小綠人、雞蛋，即日起至8月24日只要門票50元，就能在信義區Contemporary by U畫廊看到，暑假來信義區逛街別錯過。

展覽日期：即日起至2026年8月24日

展覽時間：上午10:30至下午7時(每週二休館)

展覽地點：Contemporary by U 畫廊(臺北市信義區忠孝東路四段553巷42-1號)

門票票價：50元 (票券無折抵消費）

＊本展採取「現場購票」或「ACCUPASS」



全文介紹：信義區展覽50元開逛！松枝悠希 平面不服台北個展，衝出平面緊急出口小綠人必拍。



▲日本立體裝置藝術家松枝悠希全新個展即日起至8月24日於信義區登場，衝出平面的緊急出口小綠人、雞蛋必拍。





2026暑假必逛信義區展覽：Bandai Namco Asia Journey in Taiwan

Bandai Namco Asia Journey in Taiwan 活動資訊

玩具迷、動漫迷暑假就衝！萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」即將於2026年7月31日來台，本次展覽期間限定只有10天，集結超過20個經典IP，並劃分10大主題展區，現場更將開賣超過30項活動限定商品、先行發售的話題玩具，完成集章任務還送小圓包，展覽地點就在統一時代、DREAM PLAZA，玩具迷、動漫迷一起來朝聖、爆買周邊。

活動日期：2026年7月31日（五）至8月9日（日），共10天

營業時間：平日（8/3-8/6）13:00-21:00

五、六、日（7/31-8/2、8/7-8/9）11:00-21:00

※最終入場為營業結束前30分鐘



活動地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA

全文介紹：動漫迷暑假衝！萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華快閃10天來台，10大主題展區送周邊。



▲萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」即將於 7 月31日快閃10天，超過20個經典IP、10大主題展區一次看。





2026暑假必逛松菸快閃店：100%哆啦A夢櫻花節 in 台北

100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動資訊

哆啦A夢櫻花節快閃台北松菸！100%哆啦A夢櫻花節 in 台北快閃店將從7月10日起至10月11日於松山文創園區免費入場，松菸哆啦A夢快閃店以日本限定「櫻花哆啦A夢」為核心主題，不僅打造浪漫的櫻花小屋造景，更一口氣帶來28款全新櫻花節限定哆啦A夢周邊新品，櫻花哆啦A夢絨毛吊飾、櫻花哆啦A夢抱枕全要收，哆啦A夢鐵粉快到松菸打卡、買櫻花哆啦。

快閃地點：松山文創園區 北向製菸工廠東側

快閃期間：即日起至~10/11

開放時間：10:00 – 18:00

票務資訊：免費入場



全文介紹：松菸櫻花哆啦要收！台北100%哆啦A夢櫻花節免費入場，28款限定哆啦周邊搶先看。



▲哆啦Ａ夢快閃店以櫻花哆啦為核心主題，打造櫻花小屋、28款限定哆啦A夢周邊商品。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假必逛松菸展覽：小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店

小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 活動資訊

維尼粉衝松菸小熊維尼快閃店！自1926年登場的《小熊維尼》繪本邁入100週年，這次特別在台北松菸推出「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店，即日起至10月11日都能免費逛，展區打造經典繪本風小熊維尼，以及手稿拍照區、小熊維尼打卡點，更有小熊維尼玩偶、自選粒粒公仔等超過300款全台首發的全新限定周邊，暑假快衝松菸小熊維尼快閃店買爆。

展覽期間：即日起至10月11日

展覽地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側

營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00

票價資訊：免費入場



全文介紹：松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年快閃店送周邊，超過300款周邊新品搶先看。



▲松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年限定快閃店即日起至10/11，推出超過300款周邊新品。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假必逛信義區快閃店：SEGA FAVE POP UP STORE

SEGA FAVE POP UP STORE

索尼克Kitty娃娃要收！SEGA FAVE CORPORATION在台北信義區ATT 4樓 Yan Gallery 推出「SEGA FAVE POP UP STORE」，現場不只有索尼克娃娃、索尼克三麗鷗聯名娃娃，連日本人氣動漫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》的角色公仔、盲盒周邊也能一次逛，打卡拍照就送限定貼紙，SEGA快閃店即日起至8/31，讓動漫迷、遊戲迷一路逛到暑假。

期間：即日起～8月31日

地點：ATT 4 FUN 4F Yan Gallery



全文介紹：索尼克三麗鷗娃娃！信義區SEGA FAVE快閃店，鬼滅 我英模型公仔必收。



▲SEGA FAVE信義區快閃店開賣索尼克×三麗鷗聯名系列娃娃，索尼克換上布丁狗、Kitty、醜魚裝扮。(攝影：鄭亦庭)

2026台北展覽推薦也要逛

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