被13公尺恐龍咬著狂甩！暑假台北親子展覽侏羅紀恐龍奇遇記，13大恐龍互動區必玩。

2026年暑假必玩親子恐龍遊樂區！士林科教館展覽「侏羅紀恐龍奇遇記」打造13大恐龍互動遊戲區，編輯鄭亦庭表示：被13公尺暴龍咬到空中太刺激。

2026年暑假必玩親子恐龍遊樂區！台北親子互動展覽《侏羅紀恐龍奇遇記》即日起在國立臺灣科學教育館開展，打造侏羅紀恐龍世界，不僅能玩123木頭龍、近距離看迅猛龍搶食、遙控機器恐龍，甚至能體驗被暴龍咬著，身體上下起伏的刺激感，共有13大恐龍互動展區，士林科教館《侏羅紀恐龍奇遇記》展期即日起至10/11，今年暑假就帶小孩、跟親友來體驗侏羅紀世界。



▲2026暑假台北親子互動展覽！侏羅紀恐龍奇遇記13大恐龍互動遊戲區，至10/11於士林科教館開展。(攝影：鄭亦庭)



▲士林科教館侏羅紀恐龍展覽結合體感互動科技、擬真叢林場景，帶大家打破圍欄限制、親身走進史前世界。(攝影：鄭亦庭)





台北士林科教館必玩13大恐龍互動展區

▲台北暑假必玩科教館恐龍展覽！恐龍競技場中可以手持遙控器操控專屬的機器恐龍。(攝影：鄭亦庭)





體驗被13公尺暴龍咬著

▲士林科教館恐龍展能被13公尺暴龍咬著，體驗被咬上天空的刺激感。(攝影：鄭亦庭)





台北侏羅紀恐龍奇遇記展覽必玩恐龍遊樂互動裝置

▲士林科教館侏羅紀恐龍展展區規畫旋轉恐龍蛋遊樂裝置，好玩又好拍的豐富體驗為暑假留下完美回憶。(攝影：鄭亦庭)



▲台北暑假必玩科教館恐龍展覽！現場有迅猛龍爭食秀、近距離餵食腕龍互動滿足恐龍迷。(攝影：鄭亦庭)





侏羅紀恐龍奇遇記 展覽資訊

侏羅紀恐龍奇遇記 票價資訊

台北士林科教館親子展覽《侏羅紀恐龍奇遇記》結合體感互動科技、沉浸式巨型場景、大型立體動態裝置，打造出一個彷彿真的存在的史前恐龍世界，共有13大恐龍互動裝置，一進入展場中，就能看到打造成侏羅紀叢林的展區，大家可以跟超大屏幕上的暴龍玩「123 木頭龍」，讓觀眾不再只是站在圍欄外觀看冰冷的標本模型，更能親自走進侏羅紀時代般，大人、小孩都能一起輕鬆跟恐龍互動。本次台北科教館親子展覽絕對要玩「13公尺暴龍突」，巨型13公尺的擬真暴龍就站在展場中，讓大家近距離感受暴龍逼近眼前的緊張感外，讓工作人員綁好綁帶、帶安全帶等安全措施後，還能直接進入暴龍的口中，暴龍頭部、上半身還會上下擺動，讓你體驗被暴龍狠狠咬到半空中放空的刺激恐怖感，許多大人也自己進入展區嗨玩。侏羅紀恐龍奇遇記展覽中還有「迅猛龍爭食秀」，讓大家近距離看迅猛龍爭奪肉塊的場面，也有夢幻的星空恐龍區、與高聳腕龍近距離餵食蘋果互動；在「恐龍競技場」中，大小朋友可以手持遙控器操控專屬的機器恐龍，與其他人操縱的恐龍來場熱血競技，現場更有巨型旋轉恐龍蛋遊樂裝置，在坐進遊樂裝置旋轉的同時，透過最新的演化模擬科技，看看自己最終會孵化成什麼樣的恐龍，超酷台北恐龍遊樂展覽，2026年暑假絕對要來科教館玩。展覽地點： 國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區(台北市士林區士商路189號)展覽日期：即日起至 2026/10/11 (日)休展日：8/31(一)、9/7(一)、9/14(一)、9/21(一)、10/5(一)展覽時間：平日10:00-17:00／週末、國定假日、暑假 10:00-18:00(閉展前 30 分鐘停止售票及入場)單人票480元優惠票450元愛心票240元未滿一歲兒童免費，須一位成人持票陪同入場。

士林科教館侏羅紀恐龍奇遇記 13大恐龍互動展區

帶小孩逛台北展覽推薦

1、123木頭龍：在侏羅紀叢林中，與暴龍玩123木頭龍。2、星空恐龍3、恐龍博物館4、旋轉恐龍蛋：坐進巨型旋轉恐龍蛋中，看看自己會孵化成哪種恐龍。5、腕龍餵食秀：可以拿著採果夾，餵高聳的腕龍吃蘋果。6、13公尺暴龍突：體驗被暴龍咬在口中，並往天空上下起伏的刺激感。7、驚嚇的雙脊龍：對著號角說話、喊叫，3隻雙脊龍會下一大跳，通通動起來。8、厚頭龍的鼻息：敲打厚頭龍的頭部，就會撲出一股夾雜植物、果實與腐肉的氣味。9、迅猛龍爭食秀：可以隔著鐵欄、拿著肉塊道具，近距離餵食迅猛龍。10、閃光暴龍：走進黑暗洞窟中，對著特定點開啟閃光燈拍照，就能拍下暴龍身影。11、翼龍競賽：可以騎著腳踏車，體驗屏幕上翼龍的飛行視角。12、角鼻龍大胃王：化作屏幕上的角鼻龍，接住掉下來的肉塊。13、恐龍競技場：以遙控操縱甲龍、劍龍、三角龍、埃德蒙頓龍或原角龍，跟其他人競賽。

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