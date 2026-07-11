被13公尺恐龍咬著狂甩！暑假台北親子展覽侏羅紀恐龍奇遇記，13大恐龍互動區必玩。

2026年暑假必玩親子恐龍遊樂區！士林科教館展覽「侏羅紀恐龍奇遇記」打造13大恐龍互動遊戲區，編輯鄭亦庭表示：被13公尺暴龍咬到空中太刺激。
2026年暑假必玩親子恐龍遊樂區！台北親子互動展覽《侏羅紀恐龍奇遇記》即日起在國立臺灣科學教育館開展，打造侏羅紀恐龍世界，不僅能玩123木頭龍、近距離看迅猛龍搶食、遙控機器恐龍，甚至能體驗被暴龍咬著，身體上下起伏的刺激感，共有13大恐龍互動展區，士林科教館《侏羅紀恐龍奇遇記》展期即日起至10/11，今年暑假就帶小孩、跟親友來體驗侏羅紀世界。
台北士林科教館必玩13大恐龍互動展區台北士林科教館親子展覽《侏羅紀恐龍奇遇記》結合體感互動科技、沉浸式巨型場景、大型立體動態裝置，打造出一個彷彿真的存在的史前恐龍世界，共有13大恐龍互動裝置，一進入展場中，就能看到打造成侏羅紀叢林的展區，大家可以跟超大屏幕上的暴龍玩「123 木頭龍」，讓觀眾不再只是站在圍欄外觀看冰冷的標本模型，更能親自走進侏羅紀時代般，大人、小孩都能一起輕鬆跟恐龍互動。
體驗被13公尺暴龍咬著本次台北科教館親子展覽絕對要玩「13公尺暴龍突」，巨型13公尺的擬真暴龍就站在展場中，讓大家近距離感受暴龍逼近眼前的緊張感外，讓工作人員綁好綁帶、帶安全帶等安全措施後，還能直接進入暴龍的口中，暴龍頭部、上半身還會上下擺動，讓你體驗被暴龍狠狠咬到半空中放空的刺激恐怖感，許多大人也自己進入展區嗨玩。
台北侏羅紀恐龍奇遇記展覽必玩恐龍遊樂互動裝置侏羅紀恐龍奇遇記展覽中還有「迅猛龍爭食秀」，讓大家近距離看迅猛龍爭奪肉塊的場面，也有夢幻的星空恐龍區、與高聳腕龍近距離餵食蘋果互動；在「恐龍競技場」中，大小朋友可以手持遙控器操控專屬的機器恐龍，與其他人操縱的恐龍來場熱血競技，現場更有巨型旋轉恐龍蛋遊樂裝置，在坐進遊樂裝置旋轉的同時，透過最新的演化模擬科技，看看自己最終會孵化成什麼樣的恐龍，超酷台北恐龍遊樂展覽，2026年暑假絕對要來科教館玩。
侏羅紀恐龍奇遇記 展覽資訊展覽地點： 國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區(台北市士林區士商路189號)
展覽日期：即日起至 2026/10/11 (日)
休展日：8/31(一)、9/7(一)、9/14(一)、9/21(一)、10/5(一)
展覽時間：平日10:00-17:00／週末、國定假日、暑假 10:00-18:00
(閉展前 30 分鐘停止售票及入場)
侏羅紀恐龍奇遇記 票價資訊單人票480元
優惠票450元
愛心票240元
未滿一歲兒童免費，須一位成人持票陪同入場。
士林科教館侏羅紀恐龍奇遇記 13大恐龍互動展區1、123木頭龍：在侏羅紀叢林中，與暴龍玩123木頭龍。
2、星空恐龍
3、恐龍博物館
4、旋轉恐龍蛋：坐進巨型旋轉恐龍蛋中，看看自己會孵化成哪種恐龍。
5、腕龍餵食秀：可以拿著採果夾，餵高聳的腕龍吃蘋果。
6、13公尺暴龍突：體驗被暴龍咬在口中，並往天空上下起伏的刺激感。
7、驚嚇的雙脊龍：對著號角說話、喊叫，3隻雙脊龍會下一大跳，通通動起來。
8、厚頭龍的鼻息：敲打厚頭龍的頭部，就會撲出一股夾雜植物、果實與腐肉的氣味。
9、迅猛龍爭食秀：可以隔著鐵欄、拿著肉塊道具，近距離餵食迅猛龍。
10、閃光暴龍：走進黑暗洞窟中，對著特定點開啟閃光燈拍照，就能拍下暴龍身影。
11、翼龍競賽：可以騎著腳踏車，體驗屏幕上翼龍的飛行視角。
12、角鼻龍大胃王：化作屏幕上的角鼻龍，接住掉下來的肉塊。
13、恐龍競技場：以遙控操縱甲龍、劍龍、三角龍、埃德蒙頓龍或原角龍，跟其他人競賽。
帶小孩逛台北展覽推薦
推薦閱讀：華山吉伊卡哇台北特展！滷肉飯吉伊卡哇 珍奶兔兔超萌，超過70款吉伊卡哇周邊價格 限購攻略。
推薦閱讀：巨型拉拉熊必拍！台北San-X 90週年特展拉拉熊 角落小夥伴區，珍奶拉拉熊9大必買周邊搶先看。