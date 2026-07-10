▲嘉義東石一日遊這樣玩！東石漁人碼頭烤蚵吃到飽200元開吃，爆量鮮蚵滷肉飯加碼吃。

嘉義東石煙火秀一日遊！東石漁人碼頭、水中古厝奇景必拍，編輯鄭亦庭表時來嘉義東石就要吃烤蚵吃到飽、鮮蚵滷肉飯。
夏天衝嘉義東石看煙火吃烤蚵吃到飽！嘉義東石海之夏每年在東石漁人碼頭登場，今年2026東石海之夏於7/18、19與7/25、26兩個週末舉辦，不只帶來海上煙火秀、大型玩水滑水道與搖搖船，現場更有音樂演唱會、鮮蚵美食市集，讓大家夏天來嘉義東石看煙火、玩水，還能一邊聽演唱會一邊吃鮮蚵，這次特別幫大家整理嘉義東石一日遊必去景點、烤蚵吃到飽推薦，下週末快揪家人朋友衝一波嘉義。
嘉義東石景點推薦：東石漁人碼頭、東石水中古厝免門票嘉義親子景點「東石漁人碼頭」，園區內有著地中海風建築、馬卡龍彩色屋，以及荷蘭風車等異國風情建築，也有超大白沙池、夏季限定噴水池，是許多人來嘉義東石看夕陽海景的必去景點；而位於台61線旁的「東石水中古厝」，因地層下陷與海水倒灌，使原本的紅磚民宅沒入水中的奇幻廢墟，平靜水面就像「天空之鏡」倒映藍天，隨潮汐光影形成不同氛圍的古厝奇景，IG打卡必拍。
東石漁人碼頭 位置資訊地址：嘉義縣東石鄉東石村彩霞大道420號
電話：05-362-1855
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：嘉義親子景點 ▶ 東石漁人碼頭 ▶ 愛情海建築、馬卡龍彩色屋 兒童遊戲區、超大白沙池 賞景美拍好去處!
東石水中古厝 位置資訊地址：嘉義縣東石鄉
完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：嘉義景點「東石水中古厝」美拍被海水包圍的古厝遺跡∣IG攝影打卡熱門景點∣廢墟風情與絕美蔚藍天空之鏡
嘉義東石美食推薦：樂亞小食光嘉義東石美食除了烤蚵吃到飽必吃，也推薦來這間位在東石漁人碼頭附近的「樂亞小食光」，一次吃到海鮮熱炒、簡餐，招牌必吃鮮蚵滷肉飯，滿滿一碗肥美鮮蚵配上鹹香滷肉飯，推薦加點半熟荷包蛋，搭著一起吃最涮嘴，店內還提供免費冰淇淋、冰棒吃到飽，夏天來吃鮮蚵、熱炒，不怕留得滿身大汗，餐廳甚至還設置兒童遊戲區，讓帶小孩出遊的家長輕鬆吃飯。
樂亞小食光 位置資訊地址：嘉義縣東石鄉猿樹村20612號
電話：05-373-0230
完整介紹由部落客「YUNO的吃喝玩樂日記」於窩客島分享：吃完小心痛風「肥美鮮蚵＋黏嘴滷肉飯」太邪惡 首創珍珠鮮蚵 更是必點 親子寵物友友善 嘉義東石漁港
嘉義東石烤蚵吃到飽推薦：東石蚵王、有夠鮮、蠔蠣嗨High想吃一頓嘉義東石鮮蚵，推薦3間必吃東石烤蚵吃到飽，位在先天宮正後方的「東石蚵王烤鮮蚵吃到飽」，每人只要200元就能享用烤鮮蚵吃到飽，平日還不限時，週末則有駐唱、川劇變臉，200元烤蚵吃到飽「有夠鮮」，鮮蚵當天現撈、肉質厚實，第一籃份量就有50多顆，而位在東石漁人碼頭附近的「東石蠔蠣嗨High」，同樣每人200元就有，推薦加點胡椒台灣鯛搭著吃，設有大型免費停車場，還有駐唱演出、川劇變臉表演。
東石蚵王 位置資訊地址：嘉義縣東石鄉猿樹村206號附27
電話：05-373-2168
完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：嘉義烤蚵吃到飽推薦！東石蚵王烤鮮蚵吃到飽，每人只要200元，產地新鮮蚵仔無限吃，還有變臉表演
有夠鮮 位置資訊地址：嘉義縣東石鄉山寮25附12號
電話：0965-113-966
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：烤蚵吃到飽只要200元，嘉義東石有夠鮮高CP值海鮮天堂
蠔蠣嗨High 位置資訊地址：嘉義縣東石鄉東石村5號附38號
電話：05-373-3399
完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：烤蚵吃到飽超嗨！嘉義東石「蠔蠣嗨High」，200元爽吃還能看變臉。
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