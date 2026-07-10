嘉義東石煙火秀一日遊！東石漁人碼頭、水中古厝奇景必拍，編輯鄭亦庭表時來嘉義東石就要吃烤蚵吃到飽、鮮蚵滷肉飯。

夏天衝嘉義東石看煙火吃烤蚵吃到飽！嘉義東石海之夏每年在東石漁人碼頭登場，今年2026東石海之夏於7/18、19與7/25、26兩個週末舉辦，不只帶來海上煙火秀、大型玩水滑水道與搖搖船，現場更有音樂演唱會、鮮蚵美食市集，讓大家夏天來嘉義東石看煙火、玩水，還能一邊聽演唱會一邊吃鮮蚵，這次特別幫大家整理嘉義東石一日遊必去景點、烤蚵吃到飽推薦，下週末快揪家人朋友衝一波嘉義。



▲嘉義東石一日遊這樣玩！東石漁人碼頭烤蚵吃到飽200元開吃，爆量鮮蚵滷肉飯加碼吃。



▲嘉義東石一日遊這樣玩！東石漁人碼頭烤蚵吃到飽200元開吃，爆量鮮蚵滷肉飯加碼吃。





嘉義東石景點推薦：東石漁人碼頭、東石水中古厝

東石漁人碼頭 位置資訊

東石水中古厝 位置資訊

▲嘉義東石景點推薦！東石水中古厝紅磚民宅沒入水中的廢墟奇景，IG打卡必拍。(攝影：部落客 阿萍阿裕玩樂誌)





嘉義東石美食推薦：樂亞小食光

樂亞小食光 位置資訊

▲嘉義東石美食推薦！樂亞小食光招牌必吃鮮蚵滷肉飯，滿滿一碗肥美鮮蚵配上鹹香滷肉飯，推薦加點半熟荷包蛋。(攝影：部落客 YUNO的吃喝玩樂日記)





嘉義東石烤蚵吃到飽推薦：東石蚵王、有夠鮮、蠔蠣嗨High

東石蚵王 位置資訊

有夠鮮 位置資訊

蠔蠣嗨High 位置資訊

▲嘉義東石烤蚵吃到飽推薦！東石蚵王烤鮮蚵吃到飽200元開吃，平日不限時直接吃爆。(攝影：部落客 小珊珊)



▲嘉義東石烤蚵吃到飽推薦！200元烤蚵吃到飽「有夠鮮」鮮蚵當天現撈、肉質厚實。(攝影：部落客 大手牽小手。玩樂趣)

暑假必玩景點、順吃美食推薦

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更多 嘉義東石景點 照片：

▲嘉義東石景點推薦！東石漁人碼頭有著地中海風建築、馬卡龍彩色屋、荷蘭風車等異國風情建築，以及夏季限定噴水池等。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)

